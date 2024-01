La frontière entre l’Inde et le Myanmar sera clôturée, pas de libre circulation : Amit Shah | Dernières nouvelles Inde

L’Inde abandonnera le régime de libre circulation qu’elle partage avec le Myanmar et construira une clôture à la frontière avec le pays voisin, a déclaré samedi le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, tout en soulignant que le pays serait débarrassé de l’extrémisme maoïste d’ici trois ans. Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, avec le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, dans le district de Sonitpur, en Assam, samedi. (ANI)

“Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a décidé de clôturer toute la frontière entre l’Inde et le Myanmar comme il l’a fait le long de la frontière avec le Bangladesh”, a déclaré Shah lors du défilé de remise des diplômes de 2 551 commandos de la police d’Assam à Guwahati, l’un des cinq événements. auquel il a participé samedi. Il effectuait une tournée de trois jours dans le Meghalaya et l’Assam et a assisté vendredi à la session plénière du Conseil du Nord-Est à Shillong.

L’Inde et le Myanmar partagent une frontière de 1 643 km dans quatre États du nord-est : le Mizoram, le Nagaland, le Manipur et l’Arunachal Pradesh. Le régime de libre circulation permet aux personnes vivant dans les zones frontalières de parcourir jusqu’à 16 km à l’intérieur de l’autre pays sans visa.

“Notre gouvernement est en train de réexaminer les dispositions relatives au régime de libre circulation qui existent avec le Myanmar et désormais, cette installation, qui permet la libre circulation, sera supprimée”, a déclaré Shah.

Réagissant aux commentaires du ministre de l’Intérieur, le ministre en chef du Mizoram, Lalduhoma, a déclaré que son gouvernement était opposé au projet du Centre mais qu’il manquait d’autorité pour l’arrêter.

“Si le Centre poursuit son projet de clôturer la frontière indo-birmane et d’abandonner le régime de libre circulation (FMR), nous n’avons aucune autorité pour l’arrêter”, a-t-il déclaré, ajoutant que la frontière entre le Mizoram et le Myanmar était décidé par les Britanniques, et les Mizos des deux côtés ne l’acceptent pas.

Les Mizos partagent des liens ethniques, sociaux et culturels avec les Chin de tout le Myanmar. Depuis le coup d’État militaire au Myanmar en février 2021, des milliers de réfugiés du Myanmar sont entrés dans le Mizoram et restent dans l’État du nord-est. Le gouvernement du Mizoram a refusé les directives du Centre de les renvoyer ou de prendre leurs données biométriques et leur a fourni un abri et d’autres besoins de base. Il y a actuellement environ 30 000 réfugiés birmans dans le Mizoram.

Dans son discours de samedi, Shah a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de changements dans le scénario de sécurité intérieure de l’Inde au cours des 10 dernières années depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement du Centre dirigé par le Premier ministre Narendra Modi.

« Il y a eu une diminution de 73 % des incidents de violence dans les zones touchées par le nord-est, le Jammu-et-Cachemire et Naxal au cours des 10 dernières années. C’est une question de bonheur pour nous tous. Au cours des cinq dernières années, il y a eu de grands changements dans la situation de l’ordre public en Assam », a déclaré Shah.

Presque tous les groupes terroristes armés ont signé des accords de paix, les jeunes ont rejoint le courant dominant et la zone couverte par les dispositions de la loi sur les forces armées (pouvoirs spéciaux) a également été considérablement réduite, a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Shah a félicité le gouvernement de l’État et la police d’Assam pour leurs actions contre le trafic de drogue. Il a également félicité le gouvernement dirigé par Himanta Biswa Sarma pour avoir créé 100 000 emplois comme promis dans le manifeste du parti Bharatiya Janata lors des élections législatives de 2021.

« Des injustices ont été commises par les gouvernements précédents du Congrès en Assam. Les familles qui ont perdu des milliers de jeunes à cause de l’insurrection réclament justice et s’opposent au Bharat Jodo Nyay Yatra de Rahul Gandhi », a déclaré Shah.

En lançant le livre sur Lachit Barphukan, Shah a déclaré que l’Assam serait devenu une partie du Bangladesh si l’armée Ahom dirigée par Lachit Barphukan n’avait pas vaincu les Moghols à la bataille de Saraighat en 1671.

« Si quelqu’un me demandait ce qui se serait passé si dans cette bataille l’armée de Lachit avait perdu contre les Moghols ? Je peux affirmer sans aucun doute que l’Assam serait devenu une partie du Bangladesh et non de l’Inde », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, Shah a participé au 60e jour de levée du Sashastra Seema Bal à Tezpur et à la 13e conférence triennale de All Bathou Mahasabha à Dekhiajuli. Dans la soirée, il a lancé un livre intitulé « Assam’s Braveheart Lachit Barphukan » et a inauguré le projet d’embellissement du bord de la rivière le long du Brahmapoutre à Guwahati.