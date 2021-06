La frontière entre les États-Unis et le Canada pourrait s’ouvrir à plus de voyageurs ce mois-ci

Après 15 mois de restrictions de voyage strictes le long de sa frontière sud, le gouvernement canadien pourrait assouplir ses restrictions frontalières en seulement deux semaines, selon les responsables de la ville.

Une réunion virtuelle entre les maires des villes frontalières canadiennes et le ministre de la Sécurité publique Bill Blair le 28 mai a inclus des discussions sur l’assouplissement des politiques transfrontalières COVID-19 une fois les restrictions actuelles expirées le 21 juin, à Niagara Falls, a déclaré le maire de l’Ontario Jim Diodati à USA TODAY.

« L’espoir n’est pas une bonne stratégie – nous avons besoin d’un plan », a déclaré Diodati.

Le gouvernement fédéral canadien n’a pas encore confirmé de plans fermes pour assouplir les restrictions frontalières avec les États-Unis, et un porte-parole de la Sécurité publique et de la Protection civile a refusé d’offrir une entrevue. La rencontre de Blair avec les maires des villes frontalières a été rapportée pour la première fois par Politico.

Quand les frontières canadiennes rouvrent-elles?

Les voyages d’agrément à la frontière canado-américaine sont interdits depuis mars 2020. Ceux qui traversent doivent prouver qu’ils traversent pour des raisons essentielles, effectuer un test de dépistage du COVID-19 à l’avance et se mettre en quarantaine pendant au moins 14 jours à leur arrivée, quel que soit leur statut vaccinal. .

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré à la Société Radio-Canada le mois dernier qu’il préférerait attendre que 75 % du pays soit vacciné avant de rouvrir complètement la frontière, mais son administration a subi des pressions pour élaborer un plan de réouverture des frontières plus rapidement que cela.

Malgré les discussions sur un changement imminent, Trudeau a réitéré lors d’une conférence de presse mardi que les restrictions aux frontières seront axées sur le nombre de citoyens canadiens entièrement vaccinés.

Une dose « est toujours une protection incomplète. Nous avons besoin que les gens reçoivent deux doses de leurs vaccins », a déclaré le Premier ministre.

Vendredi, 56,8% de la population canadienne avait reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et 5,7% avaient été complètement vaccinés, selon le site Internet du gouvernement canadien. Le gouvernement canadien a approuvé les vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Johnson & Johnson COVID-19.

Diodati a déclaré lors de la réunion du 28 mai qu’on lui avait dit que le gouvernement envisageait d’assouplir les restrictions aux frontières après que 75 % des Canadiens aient eu au moins une injection et que 20 % aient été complètement vaccinés – une étape que le gouvernement s’attend à atteindre d’ici le 21 juin.

Les restrictions pourraient encore s’assouplir le 21 juillet tant que 75 % des Canadiens sont complètement vaccinés, a ajouté Diodati.

Les plans n’ont pas encore été finalisés lors de la réunion du mois dernier, mais Diodati a déclaré que le groupe avait également discuté de la possibilité d’utiliser un passeport vaccinal.

« Si c’est ce qu’il faut pour ouvrir les choses, je suis d’accord avec ça », a-t-il déclaré. « Ce genre de chose sert d’incitation supplémentaire pour encourager les gens à obtenir leurs deux clichés. »

Le maire de Windsor, en Ontario, Drew Dilkens, également présent à la réunion du 28 mai, a ajouté qu’il « n’était pas clair » exactement quand ni comment les restrictions seraient assouplies.

« (Blair) l’a décrit comme notre gouvernement voulant trouver une symétrie avec les États-Unis lors de la réouverture, mais ce n’est peut-être pas possible », a déclaré Dilkens. « Et donc si les États-Unis ne font qu’une réouverture complète, je m’attendrais à ce que le Canada maintienne un certain niveau de restriction sur la rentrée avec la voie d’accès la plus simple pour ceux qui sont complètement vaccinés. »

Pression pour rouvrir la frontière

La frontière canado-américaine a été fermée aux voyages non essentiels, mais il y a eu des exceptions.

Plus tôt cette semaine, la LNH a reçu une exemption des autorités sanitaires canadiennes pour autoriser les déplacements transfrontaliers des équipes à partir de la demi-finale des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

La MLB essaie également d’obtenir la permission des Blue Jays de Toronto de rentrer au Canada; l’équipe joue actuellement à Buffalo, New York. Le président des Blue Jays, Mark Shapiro, a déclaré qu’il était possible que l’équipe retourne à Toronto à un moment donné cette saison, mais a averti que la décision dépendrait de l’assouplissement de la réglementation frontalière.

Si le Canada ouvre ses frontières à plus de voyageurs ce mois-ci, cela arrivera juste à temps pour la saison estivale des voyages. Diodati a déclaré que les chutes du Niagara reçoivent généralement 14 millions de touristes annuels, un quart ou qui sont américains, et représentent environ la moitié des revenus de l’industrie touristique locale.

« Nous avons besoin que les frontières soient ouvertes », a déclaré Diodati. « Nous voulons monter en puissance afin que certainement d’ici le long week-end du 1er et 4 juillet, nous voulions que beaucoup de choses soient opérationnelles. … Nous avons perdu une bonne partie de la saison touristique de l’année dernière. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cela. un. Cela a été dévastateur. «