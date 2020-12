BARCELONE, Espagne (AP) – Alors que des bouchons ont peut-être surgi à Londres et à Bruxelles à la fin d’une saga de quatre ans connue sous le nom de Brexit, il reste une tache rocheuse du sol britannique dans les limbes.

Gibraltar, une colonie britannique faisant saillie à l’extrémité sud du continent espagnol, n’a pas été inclus dans l’accord commercial sur le Brexit annoncé la veille de Noël entre l’Union européenne et le Royaume-Uni pour réorganiser les relations commerciales et commerciales entre le bloc désormais de 27 membres et la première nation à quitter le groupe.

La date limite pour Gibraltar reste le 1er janvier, date à laquelle expire une période de transition réglementant la courte frontière entre Gibraltar et l’Espagne. Si aucun accord n’est conclu, on craint sérieusement qu’une frontière dure ne perturbe les travailleurs, les touristes et les principales relations d’affaires des deux côtés.

L’Espagne a réussi à convaincre l’UE de séparer la question de Gibraltar des grandes négociations sur le Brexit, ce qui signifie que Madrid gère toutes les négociations directement avec ses homologues de Gibraltar et de Londres.

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a déclaré jeudi que si un accord n’était pas trouvé, elle craignait que les longues files de chauffeurs de camion bloqués au passage de la Manche la semaine dernière ne se répètent.

« Nous n’avons pas beaucoup de temps et les scènes de chaos du Royaume-Uni doivent nous rappeler que nous devons continuer à travailler pour parvenir à un accord sur Gibraltar », a déclaré González Laya à la chaîne de télévision publique espagnole RTVE. «Les Espagnols en veulent un, les habitants de Gibraltar en veulent un, maintenant le Royaume-Uni doit aussi en désirer un. Une volonté politique est nécessaire. »

Tout au long des négociations sur le Brexit, l’Espagne a insisté sur le fait qu’elle voulait avoir son mot à dire sur l’avenir de Gibraltar.

Le Rocher a été cédé à la Grande-Bretagne en 1713, mais l’Espagne n’a jamais abandonné sa revendication de souveraineté sur lui. Pendant trois siècles, l’affleurement stratégique des hautes terres a donné à la marine britannique le commandement de l’étroite voie maritime de la mer Méditerranée à l’océan Atlantique.

«Aucune des deux parties ne renoncera à ses prétentions de souveraineté, mais nous devons mettre cela de côté pour parvenir à un accord qui facilite la vie de ceux qui vivent des deux côtés de la frontière», a déclaré González Laya.

Plus de 15 000 personnes vivent en Espagne et travaillent à Gibraltar, ce qui représente environ 50% de la population active de Gibraltar. La population de Gibraltar, d’environ 34 000 habitants, était majoritairement opposée à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Lors du référendum britannique sur le Brexit en 2016, 96% des électeurs de Gibraltar ont soutenu le maintien dans le bloc continental, ce qui, selon eux, leur donne plus de poids pour traiter avec le gouvernement de Madrid.

Le territoire se souvient encore comment, en 1969, le dictateur espagnol, le général Francisco Franco, a claqué la fermeture de la frontière pour tenter de détruire l’économie de Gibraltar.

Le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a déclaré que l’accord commercial post-Brexit «est un énorme soulagement étant donné les difficultés potentielles qu’un Brexit sans accord aurait pu créer pour le Royaume-Uni et l’Union européenne».

Mais il a ajouté que son territoire était toujours menacé.

«Cet accord ne couvre pas Gibraltar. Pour nous, et pour les habitants du Campo de Gibraltar autour de nous, le temps presse toujours », a déclaré Picardo dans un communiqué.

«Nous continuons à travailler, main dans la main avec le Royaume-Uni, pour finaliser la négociation avec l’Espagne d’un accord sur un projet de traité entre l’UE et le Royaume-Uni concernant Gibraltar», a-t-il déclaré.

Picardo a récemment déclaré à la radio espagnole Cadena SER qu ‘«un accord à la manière de Schengen serait le résultat le plus positif» pour faciliter les 30 millions de passages frontaliers annuels entre Gibraltar et l’Espagne.

L’espace Schengen européen se compose d’environ deux douzaines de pays qui ont accepté d’éliminer les chèques de voyage généraux au sein du groupe, bien que certains contrôles locaux aient été réintroduits en raison de la pandémie. La Grande-Bretagne ne fait pas partie du groupe Schengen.

Le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson a également déclaré qu’il était déterminé à trouver une solution qui inclut «d’assurer la fluidité des frontières, ce qui est clairement dans le meilleur intérêt des communautés qui vivent des deux côtés».

