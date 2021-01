Bien qu’il n’y ait aucune preuve que les deux femmes aient participé aux violences, leur voyage à Washington soulève des questions sur les échappatoires pour les voyages entre les États-Unis et le Canada pendant la pandémie de coronavirus. Il rappelle également les liens profonds entre les mouvements conspirateurs et d’extrême droite des deux côtés de la frontière.

Le Canada et les États-Unis ont convenu d’un commun accord en mars de l’année dernière de fermer leur frontière terrestre aux voyages non essentiels et ont depuis prolongé les restrictions de 30 jours. Les mesures bénéficient d’un large soutien au Canada et les responsables ont indiqué qu’elles ne seront pas levées de sitôt.