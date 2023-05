La frontière américano-mexicaine voit des passages ordonnés à mesure que de nouvelles règles de migration entrent en vigueur

EL PASO, Texas (AP) – La frontière américano-mexicaine était relativement calme alors que les États-Unis ont mis fin à leurs restrictions d’immigration de l’ère pandémique et que les migrants se sont adaptés aux nouvelles règles d’asile et aux voies légales destinées à décourager les passages illégaux.

Une journée entière après la levée des règles connues sous le nom de Titre 42, les migrants et les responsables gouvernementaux évaluaient encore vendredi les effets des nouvelles réglementations adoptées par l’administration du président Joe Biden dans l’espoir de stabiliser la région frontalière du sud-ouest et de saper les passeurs qui facturent les migrants pour s’y rendre. .

Les migrants sont désormais essentiellement interdits de demander l’asile aux États-Unis s’ils n’ont pas d’abord fait une demande en ligne ou demandé une protection dans les pays qu’ils ont traversés. Les familles autorisées à entrer au fur et à mesure que leurs dossiers d’immigration progressent seront confrontées à des couvre-feux et à une surveillance GPS. Les personnes expulsées peuvent désormais se voir interdire la réintégration pendant cinq ans et faire face à d’éventuelles poursuites pénales.

De l’autre côté de la rivière depuis El Paso, au Texas, à Ciudad Juárez, au Mexique, de nombreux migrants ont regardé leurs téléphones portables dans l’espoir d’obtenir un rendez-vous convoité pour demander l’entrée. L’application officielle pour s’inscrire pour entrer aux États-Unis a subi des changements cette semaine, car elle propose des rendez-vous aux migrants pour entrer par des passages terrestres.

De nombreux migrants du nord du Mexique se sont résignés à attendre un rendez-vous plutôt que de s’approcher de la frontière sans autorisation.

« J’espère que ça va un peu mieux et que les rendez-vous sont un peu plus rationalisés », a déclaré Yeremy Depablos, 21 ans, un Vénézuélien voyageant avec sept cousins ​​qui attend à Ciudad Juárez depuis un mois. Craignant l’expulsion, Depablos ne voulait pas traverser illégalement. « Nous devons le faire de manière légale. »

Le Département américain de la sécurité intérieure a déclaré qu’il n’avait pas été témoin d’une augmentation substantielle de l’immigration.

Mais dans le sud du Mexique, des migrants, y compris des enfants, ont toujours afflué vers les chemins de fer à Huehuetoca vendredi, désespérés de réclamer à bord de trains de marchandises se dirigeant vers le nord en direction des États-Unis.

Les voies légales vantées par l’administration Biden consistent en un programme qui permet à jusqu’à 30 000 personnes par mois d’Haïti, de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela d’entrer si elles postulent en ligne avec un sponsor financier et entrent par un aéroport.

Une centaine de centres de traitement s’ouvrent au Guatemala, en Colombie et ailleurs pour que les migrants demandent à se rendre aux États-Unis, en Espagne ou au Canada. Jusqu’à 1 000 personnes peuvent entrer quotidiennement par des points de passage terrestres avec le Mexique s’ils obtiennent un rendez-vous sur l’application.

S’il fonctionne, le système pourrait modifier fondamentalement la façon dont les migrants arrivent à la frontière sud. Mais Biden, qui se présente à la réélection, fait face à de vives critiques de la part des défenseurs des migrants, qui disent qu’il abandonne des méthodes plus humanitaires, et des républicains, qui prétendent qu’il est indulgent en matière de sécurité aux frontières. Deux défis juridiques pèsent déjà sur les nouvelles restrictions d’asile.

Le titre 42 a été lancé en mars 2020 et a permis aux agents des frontières d’expulser rapidement les demandeurs d’asile au motif d’empêcher la propagation du COVID-19. Mais avec l’urgence nationale officiellement terminée, les restrictions ont pris fin.

Alors que le titre 42 empêchait de nombreuses personnes de demander l’asile, il n’entraînait aucune conséquence juridique en cas d’expulsion comme celles prévues par les nouvelles règles.

Vendredi à El Paso, quelques dizaines de migrants se sont attardés devant l’église catholique et le refuge du Sacré-Cœur, dans les rues où près de 2 000 migrants campaient pas plus tard que mardi.

Le révérend Daniel Mora a déclaré que la plupart des migrants avaient tenu compte des dépliants distribués par les autorités américaines de l’immigration offrant une «dernière chance» de se soumettre au traitement et sont partis. Le maire d’El Paso, Oscar Leeser, a déclaré que 1 800 migrants se sont rendus jeudi aux douanes et à la protection des frontières.

Melissa López, directrice exécutive des services diocésains pour les migrants et les réfugiés à El Paso, a déclaré que de nombreux migrants étaient disposés à suivre la voie légale créée par le gouvernement fédéral, mais qu’il existe des craintes d’expulsion et d’éventuelles sanctions pénales pour avoir franchi illégalement la frontière.

Les installations de détention frontalières aux États-Unis étaient déjà bien au-delà de leur capacité à l’approche de l’expiration du titre 42.

En Floride, un juge fédéral nommé par l’ancien président Donald Trump a temporairement suspendu les projets de l’administration de libérer des personnes aux États-Unis

Les douanes et la protection des frontières ont déclaré qu’elles se conformeraient, mais l’ont qualifiée de « décision préjudiciable qui entraînera un surpeuplement dangereux » dans les centres de traitement et de détention des migrants.

Une date d’audience a été fixée sur l’opportunité de prolonger la décision.

Des groupes de défense des droits des migrants ont également poursuivi l’administration Biden pour des allégations selon lesquelles sa nouvelle politique n’est pas différente de celle adoptée par Trump – et rejetée par le même tribunal.

L’administration Biden affirme que sa politique est différente, arguant qu’il ne s’agit pas d’une interdiction pure et simple, mais impose une charge de preuve plus élevée pour obtenir l’asile et qu’elle associe des restrictions à des voies légales nouvellement ouvertes.

Au port d’entrée de Chaparral à Tijuana vendredi, quelques migrants ont approché les autorités américaines après n’avoir pas pu accéder à l’application de rendez-vous. L’un d’eux, un Salvadorien du nom de Jairo, a déclaré qu’il fuyait les menaces de mort chez lui.

« Nous avons vraiment peur », a déclaré Jairo qui voyageait avec sa compagne et leur fils de 3 ans et a refusé de partager son nom de famille. « Nous ne pouvons plus rester au Mexique et nous ne pouvons pas retourner au Guatemala ou au Salvador. Si les États-Unis ne peuvent pas nous emmener, nous espérons qu’ils pourront nous diriger vers un autre pays qui le pourra.

