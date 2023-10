La frontière américaine est plus importante que l’Ukraine – leader républicain – RT World News

L’administration Biden a envoyé environ 46 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis février 2022.

Le chef du Parti républicain à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré dimanche dans une interview accordée à CBS que, même s’il reste déterminé à aider l’Ukraine tout au long de son conflit avec la Russie, la résolution des problèmes de sécurité à la frontière américaine devrait être une priorité majeure pour les législateurs américains.

« La priorité pour moi, c’est l’Amérique et nos frontières » McCarthy, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré dimanche sur « Face the Nation » de CBS. « Maintenant, je soutiens qu’il soit possible de garantir que l’Ukraine dispose des armes dont elle a besoin, mais je soutiens fermement [America’s] la frontière d’abord.

McCarthy s’exprimait quelques heures seulement après qu’un accord budgétaire de dernière minute ait été conclu par le Congrès samedi soir pour éviter ce qui aurait été une fermeture coûteuse et perturbatrice du gouvernement fédéral américain.

Le palliatif, qui finance le gouvernement jusqu’à la mi-novembre, n’incluait pas les 6 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine demandés par la Maison Blanche, alors que la dissidence tourbillonne parmi les républicains radicaux concernant le soutien du président Joe Biden à Kiev tout au long de son conflit avec Moscou.

Un certain nombre de hauts responsables républicains, dont le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, ont soutenu les méthodes conçues pour continuer à financer l’Ukraine. Les Républicains du Sénat, dont beaucoup sont divisés sur la question, ont accepté de soutenir la loi budgétaire de McCarthy.















Cependant, interrogé par CBS sur la position de la Maison Blanche selon laquelle elle ne dispose pas actuellement des fonds suffisants pour fournir à Kiev suffisamment d’armes, McCarthy a insisté sur le fait que la protection des propres intérêts de l’Amérique – tels que sa frontière sud – doit passer en premier.

« [The White House] dispose actuellement de plus de 3 milliards de dollars pour les aider à s’en sortir », dit McCarthy. « S’ils ont un défi, nous pouvons nous asseoir et en parler. »

Il a ajouté que « La frontière américaine est importante et plus d’Américains meurent à notre frontière qu’en Ukraine » et a suggéré que les futurs plans financiers pour l’Ukraine doivent contenir des dispositions visant à garantir la sécurité des frontières américaines.

« Nous travaillerons avec les personnes dans le besoin » McCarthy a déclaré. « Mais la seule chose que la Maison Blanche doit comprendre [is] ils feraient mieux d’être prêts à sécuriser la frontière.

Washington a fourni à l’Ukraine environ 46 milliards de dollars d’aide militaire depuis le début de l’offensive de Moscou dans le pays en février 2022. Le président Biden a demandé au Congrès de donner son feu vert à une aide supplémentaire de 24 milliards de dollars. L’équipement récemment envoyé par les États-Unis à Kiev comprend des missiles à longue portée et des chars Abrams de pointe.