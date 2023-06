«La friterie la moins chère de Grande-Bretagne» propose une portion de frites pour 50 PENCE – pour une raison particulière

Un magasin CHIP considéré comme le moins cher de Grande-Bretagne propose une portion de frites pour seulement 50 pence – et c’est pour une raison particulière.

Boris Bektashev, 35 ans, propriétaire de SelFish à Bromborough, Merseyside, a installé une énorme bannière « 50p chips » à l’extérieur du magasin – attirant des hordes d’amateurs de restauration rapide.

Le propriétaire de Chippy, Boris, a déclaré qu’il souhaitait aider les clients âgés à obtenir un bon rapport qualité-prix Crédit : Andrew Teebay/Liverpool Echo

Boris a acheté le chippy après avoir déménagé au Royaume-Uni depuis la Bulgarie Crédit : Andrew Teebay/Liverpool Echo

Il a déclaré: « Les jetons 50p ont été mis au menu il y a environ huit mois.

« C’était principalement lorsque la crise du coût de la vie a frappé, les prix frappant fort et devenant exorbitants.

« Les personnes âgées veulent généralement une poignée de chips, nous avons donc créé un article spécifique pour s’assurer qu’elles n’aient pas à choisir une seule partie du repas.

« Nous avons mis la pancarte il y a cinq jours. Je l’ai rendue si grande que les gens pouvaient vraiment la voir.

« Tout le monde est vraiment heureux aussi et c’est vraiment agréable de pouvoir aider les gens d’une petite manière. »

Boris et sa femme ont quitté la Bulgarie pour la ville de Wirral en 2009, mais n’ont ouvert SelFish qu’il y a deux ans.

Voyant à quel point les gens avaient du mal à joindre les deux bouts, Boris a déclaré qu’il avait décidé de faire de son mieux et d’offrir une offre imbattable afin que personne n’ait faim.

Avec des coûts qui montent en flèche, le prix moyen d’un fish and chips complet atteignant 11,05 £, l’offre budgétaire de plats à emporter s’avère populaire, car les habitants ont signalé avoir vu de grandes files d’attente pour saisir l’offre.

Cela vient après qu’une carte ait révélé les meilleurs magasins de fish and chips du Royaume-Uni.

Le prix d’un fish and chips à emporter a bondi de près d’un cinquième en un an, le client moyen ne recevant plus que 1 £ de changement par rapport à dix.

Un groupe de boffins a affirmé que le fish and chips devrait être retiré du menu pour protéger les espèces marines menacées.