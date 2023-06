La fresque tant attendue de Mendota dépeint la riche histoire ferroviaire de la ville – Shaw Local

La murale Mendota Union Depot est plus qu’une peinture sur un mur.

C’est un chef-d’œuvre qui se prépare depuis des années, qui donne vie au lien historique entre la communauté solide d’aujourd’hui, les chemins de fer qui ont contribué à rendre possible l’héritage de cette ville et les décennies de riche histoire entre les deux.

L’un des moments forts des Journées des passages à niveau et du patrimoine de Mendota a été le dévoilement d’une grande fresque, la vision de NCI ARTworks, la créativité des partenaires de Westclox Studios Ray Paseka et John Stackos et les talents artistiques d’un quatuor de jeunes artistes Morgan Phillips, Emily Mays, Maddie Anke et Sandra Velasquez.

« Nous sommes très heureux d’avoir réalisé ce projet et nous espérons que tout le monde l’appréciera. » — Ray Paseka, artiste

Représentant la gare construite en 1888 et démolie en 1942, l’œuvre montre la gare dans son intégralité, plus de 250 pieds de long et plus de 50 pieds à son apogée, où une réplique d’une locomotive du début du siècle coiffe la flèche.

Il se compose de près de 100 feuilles d’aluminium, assemblées et soudées sur le côté sud du bâtiment Triple Service sur le bloc 800 de la rue Monroe.

« Mon partenaire et moi aimons vraiment faire des projets comme celui-ci parce que c’est tellement difficile, quelque chose de cette ampleur et de cette envergure », a déclaré Paseka, qui a été responsable de plusieurs peintures murales dans la région, y compris le grand épi de maïs attaché à un silo à grains. à Mendota. «Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, comment faire fonctionner ceci ou cela structurellement, mais nous avons réussi à les surmonter.

«Et les filles, pour qu’elles peignent quelque chose à cette échelle et qu’elles restent précises, tant de choses doivent entrer en jeu… Mais sans ces filles talentueuses ici, cela aurait traîné en longueur. Ils ont été défiés par cela et ils ont réussi.

« Nous sommes très heureux d’avoir réalisé ce projet et nous espérons que tout le monde l’appréciera. »

L’artiste Ray Paseka et son équipe d’artistes (de gauche à droite) Maddie Anke, Emily Maze, Morgan Phillips et Sandra Velasquez le samedi 17 juin 2023, font une pause pour prendre des photos sous la fresque de Mendota Union Depot qu’ils ont créée. (Charlie Ellerbrock)

Selon la directrice exécutive de NCI ARTworks, Julia Messina, le projet a commencé en 2019 par une conversation informelle entre la prédécesseure de Messine, Christine Coughlin, et la copropriétaire de Triple Service, Michelle Wade, au cours de laquelle ils ont discuté de la création de « quelque chose de beau » pour Mendota.

Coughlin a dit qu’elle envisageait « quelque chose comme un panneau d’affichage, mais clairement c’était bien, bien, bien au-delà de cela. »

Ils ont contacté le Westclox Studio et Paseka, et avec l’aide à la recherche du passionné d’histoire de Mendota, Wade, ils ont proposé le concept de la gare.

En plus d’obtenir les contributions d’une myriade de sponsors et de dons publics, les organisateurs de peintures murales ont demandé et reçu l’approbation du musée et de la société historique de Mendota et du conseil municipal de Mendota, et ont reçu la bénédiction de la First State Bank of Mendota pour prendre l’avantage. de son parking.

Travaillant dans l’atelier de Paseka et dans une église de Rutland, les panneaux ont été peints sur des tôles d’acier et assemblés d’abord sous forme de diagramme, puis transportés sur le site pour être installés.

Sous la direction de Paseka, l’équipe a non seulement peint la meilleure partie de la pièce, mais l’a également soudée ensemble.

La date cible initiale était d’achever les travaux d’ici le Festival du maïs doux 2020, mais la pandémie, les conditions météorologiques et diverses autres circonstances retardent ces débuts jusqu’en 2023.

Cependant, l’ensemble du projet n’est toujours pas terminé. Il existe des plans pour une promenade clôturée devant la peinture murale, avec des lampadaires antiques, des bancs et des fleurs pour les visiteurs de la pièce et serait disponible pour des événements spéciaux, tels que des réunions et des anniversaires.

Pour dramatiser davantage l’aspect historique, des sketches de la vie dans les années 1940 ont été joués plus tard dans l’après-midi.