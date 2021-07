La fresque de l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford vandalisée après la défaite de l’Angleterre

Une fresque dédiée à Marcus Rashford à Manchester a été vandalisée. Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Une fresque dédiée à Marcus Rashford à Manchester a été vandalisée après que son penalty manqué ait contribué à la défaite 3-2 de l’Angleterre en tirs de barrage contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley dimanche.

L’attaquant de Manchester United a été salué pour son travail de campagne pour des repas scolaires gratuits pour les enfants les plus vulnérables de la société britannique.

Une peinture murale, un projet d’art de rue communautaire basé sur une photographie de Daniel Cheetham et peinte par l’artiste de rue Akse, a été réalisée en son honneur à Withington, Manchester, et disait : « Soyez fier de savoir que votre lutte jouera le plus grand rôle dans votre objectif. »

Après le penalty raté de Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka n’ont pas non plus marqué, permettant à l’Italie de remporter le trophée, et tous les trois ont été la cible d’abus racistes sur les réseaux sociaux.

« La FA condamne fermement toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme en ligne qui a visé certains de nos joueurs anglais sur les réseaux sociaux », indique un communiqué de la FA.

« Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable. »

L’équipe d’Angleterre a également publié une déclaration condamnant les abus, qui disait: « Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir. »

L’Angleterre, qui avait atteint sa première finale majeure depuis 1966, a pris la tête du match grâce au premier but de Luke Shaw avant que Leonardo Bonucci n’égalise pour l’Italie en seconde période et le score est resté 1-1 jusqu’à la fin des prolongations.