La fresque commerciale de Vernon prend son envol

Soutien de la ville et de la communauté The Roster art honorant les hérons

Il y a au moins une nouvelle murale à Vernon.

Le Conseil et la communauté ont manifesté leur soutien à une murale sur le côté du Roster Sports Club Bar and Grill avec un héron et une horloge de pointage.

“Je n’aime pas que le conseil ait le pouvoir discrétionnaire sur le type de peinture murale qu’un propriétaire d’entreprise privée choisit de mettre sur son immeuble”, a déclaré le conseiller. dit Kelly Fehr. “Tant qu’il n’y a pas de blasphème ou d’image généralement considérée comme inappropriée, je suis favorable.”

The Roster a également lancé une enquête en ligne sur Facebook pour évaluer le soutien à la peinture murale. Le sondage a permis à plus de 97 % des répondants de voter oui.

Les travaux commencent aujourd’hui (vendredi 19 août) sur la grande œuvre d’art.

“En attendant, assurez-vous de vous arrêter et de profiter de notre Blue Heron Cocktail avec une partie des bénéfices pour soutenir la Heronry Protection Society”, a déclaré The Roster. “Vous pouvez également faire des dons supplémentaires.”

