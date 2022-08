La fréquentation féminine a dominé le football européen en 2022

Les Britanniques sont entrées dans l’histoire sur plusieurs fronts dimanche soir en battant l’Allemagne 2-1 en prolongation pour être sacrées championnes d’Europe pour la toute première fois.

Allant un peu plus loin que l’équipe masculine n’a réussi à l’Euro 2020 l’été dernier, l’équipe effervescente de Sarina Wiegman a marqué le but de la victoire à la 110e minute pour envoyer un stade de Wembley plein à craquer.

En effet, il a été confirmé que 87 192 supporters étaient à l’intérieur du stade pour assister à la percée des Lionnes ensemble – la troisième plus haute fréquentation enregistrée à tous les niveaux du football européen en 2022 jusqu’à présent.

Une fréquentation record. 87 192 à l’intérieur de Wembley aujourd’hui. Un record du tournoi de l’UEFA. Soutien incroyable #WEURO2022 pic.twitter.com/9VL6zYmAMW – Stade de Wembley (@wembleystadium) 31 juillet 2022

Étonnamment, les trois meilleures affluences en Europe en 2022 ont toutes été pour les matchs féminins, la finale de l’Euro 2022 rejoignant un double en-tête d’énormes foules enregistrées au Camp Nou la saison dernière lorsque Barcelone a établi deux nouveaux records en l’espace d’un mois. .

Une foule de 91 553 personnes s’est rendue pour regarder le Barça affronter ses rivaux du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions féminine, seulement pour que cela soit battu par les 91 648 fans qui se sont présentés quelques semaines plus tard pour regarder le Barça affronter Wolfsburg au match aller. des demi-finales, un match que les Catalans ont remporté 5-1.

Avant cela, le record de longue date de participation à un match de football féminin était de 90 185, établi en 1999 lors de la finale de la Coupe du monde féminine entre les États-Unis et la Chine au Rose Bowl de Pasadena.

Ho hem tornat a fer, CULERS !

Nous l’avons encore fait : le RECORD MONDIAL est à nous !

¡Lo hemos hecho una vez más ! pic.twitter.com/wHeMkSsYmN — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 22 avril 2022

L’équipe masculine de Barcelone a vraiment eu du mal à attirer les fans au cours d’une saison décevante, la plus grande participation en 2022 étant les 79 468 qui se sont présentés pour un match de Ligue Europa – et 30 000, de manière controversée, provenaient de l’Eintracht Francfort.

Juste pour ajouter un peu de contexte en termes de jeu anglais, les finales masculines de la FA Cup et de la Carabao Cup de la saison dernière, qui se sont également déroulées à Wembley, ont attiré des foules d’un peu moins de 87 000 personnes chacune.

La participation la plus élevée à un match pour un match de Premier League masculine en 2021-22 était de 73 564 à Old Trafford alors que Manchester United faisait match nul 1-1 contre Chelsea. Pendant ce temps, la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid a réuni 75 000 supporters au Stade de France à Paris.

La plus forte participation à un match de championnat masculin jusqu’à présent en 2022 a été la foule de 81 365 personnes à guichets fermés qui a vu le Borussia Dortmund perdre 4-1 à domicile contre le RB Leipzig en Bundesliga début avril.

Des statistiques incroyables qui démontrent clairement le soutien que les Lionnes ont emporté avec elles en finale.