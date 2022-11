La fréquentation entre le Sénégal et les Pays-Bas annoncée 1700 de plus que la capacité du stade

Le Sénégal a affronté les Pays-Bas pour son match d’ouverture du groupe A de la Coupe du monde 2022 au stade Al Thumama au Qatar, qui accueille une capacité officielle de 40 000 spectateurs.

Cependant, le commentateur d’ITV Jon Champion a déclaré lors de l’émission qu’à la 78e minute du match, la fréquentation officielle du match est techniquement “1 700 surcapacité”, la décrivant comme une “comptabilité créative” de la part des organisateurs.

En effet, la fréquentation officielle du match était de 41 721. De toute évidence, le terrain n’était pas plein non plus, comme Jon Champion et son co-commentateur, Ally McCoist, se sont tous deux plaints pendant le match, déclarant qu’il est dommage qu’il y ait des sections vides du terrain et qu’il n’était visiblement pas plein à pleine capacité.

Les fans ont eu du mal à entrer au coup d’envoi de la journée, lorsque l’Angleterre a joué contre l’Iran, et il semble que d’autres aient subi le même sort pour le match des Pays-Bas contre le Sénégal.

Le stade Al Thumama est un tout nouveau site spécialement ouvert pour la Coupe du monde, dont les travaux ont débuté en 2017. Il a été inauguré en octobre 2021 pour la finale de la Coupe Emir, et le mois suivant accueille six matches de la Coupe arabe, dont la défaite 2-1 des hôtes en demi-finale face à l’Algérie.

Les Néerlandais Cody Gakpo et Davy Klaassen ont tous deux marqué pendant le match pour leur donner une victoire 2-0 sur le Sénégal, une belle tête dans le filet qu’Eduoard Mendy avait laissée vacante pour tenter de dégager le ballon, et une frappe de suivi.

L’Équateur a battu le Qatar 2 à 0 dans l’autre match du groupe A du tournoi, laissant l’équipe sud-américaine en tête du classement jusqu’à présent.