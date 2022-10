La fréquentation des Blue Jays de Toronto monte en flèche avant la poussée des séries éliminatoires de la MLB

Les partisans reviennent au Rogers Centre vendredi pour voir les Blue Jays de Toronto disputer leur premier match éliminatoire depuis 2020 – et il y a une statistique clé qu’ils espèrent faire une différence contre les Mariners de Seattle.

Selon ESPN, la fréquentation moyenne des matchs des Blue Jays au cours de la saison 2022 a augmenté de 50,6 % par rapport à la saison pandémique pré-COVID-19 de 2019. En 2022, la participation moyenne à un match était de 32 763, contre 21 606 en 2019.

Cette augmentation est la plus importante parmi les équipes de la Ligue majeure de baseball et contraste fortement avec plus d’une douzaine d’équipes qui ont vu leur taux de fréquentation chuter de 10 à 24 % au cours de la même période.

Les Blue Jays, la seule équipe canadienne de la MLB, ont obtenu une place de wildcard dans les prochaines séries éliminatoires de la Ligue américaine après que les Red Sox de Boston aient vaincu les Orioles de Baltimore 5-3 la semaine dernière.

Selon un porte-parole des Blue Jays, les ventes de billets d’après-saison ont été fortes pour les Jays. L’année dernière, le Centre Rogers était à capacité partielle pour se conformer aux ordonnances de distanciation physique, avec 15 000 fans par match passant à 30 000 vers la fin de la saison.

Désormais, sans les restrictions liées au COVID-19, près de 50 000 personnes peuvent entrer dans le stade emblématique.

Tyson Shushkewich, co-rédacteur en chef du site des fans du Jays Journal, a déclaré mercredi à CTVNews.ca que les fans sont ravis de voir leur équipe de retour en séries éliminatoires et ont pris de l’ampleur.

« C’est l’atmosphère électrique du Rogers Centre », a déclaré Shushkewich. “Vous avez vu (les fans) reprendre vers la fin de la saison.”

Shushkewich dit qu’il est fan de ce sport depuis l’âge de 10 ans.

Il a vu la base de fans des Jays subir des changements de direction et des années durement perdues. Il a comparé l’équipe et les séries éliminatoires de cette année à la saison 2015 lorsque les Jays ont fait irruption dans les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1993.

“Cette saison, ils ont vu la fréquentation remonter à environ 2,7 millions (au total), soit environ 100 000 de moins que lors des séries éliminatoires de 2015”, a déclaré Shushkewich. “Tout ce que les fans voulaient faire après deux ans de baseball pandémique, c’était juste d’avoir une saison normale, en particulier pour les fans des Blue Jays qui, en 2021, étaient si proches des séries éliminatoires.”

L’année dernière, les Blue Jays ont raté de peu une place en séries éliminatoires au cours d’une saison qui a vu l’équipe jouer uniquement aux États-Unis en raison des restrictions frontalières du COVID-19.

“Cette saison, nous avons vu une augmentation du nombre de fans, car non seulement vous pouviez aller aux matchs, et il n’y avait aucune contrainte … (mais) les Blue Jays avaient une très bonne équipe”, a déclaré Shushkewich.

Quant à ce à quoi s’attendre d’une foule à pleine capacité au Rogers Centre, Shushkewich a décrit les partisans comme « émotifs » qui se placent « derrière » l’équipe.

“Lorsque les appels ne vont pas dans leur sens, ils vous font savoir que l’équipe le sait sur le terrain”, a-t-il déclaré. “Cela peut devenir assez intense là-dedans.”

Le premier match de la série au meilleur des trois commence à 16 h 07 HAE vendredi; Le match 2 aura lieu samedi à 16 h 07 HAE; et, si un bris d’égalité est nécessaire, le match 3 est prévu pour dimanche à 14 h 07 HAE.



Avec des fichiers de Tara De Boer de CTVNews.ca