La fréquentation de l’USWNT en baisse de 6% au cours du cycle 2019-2023

La Coupe du monde féminine approche à grands pas. Pour les équipes qualifiées, c’est l’aboutissement d’un cycle de quatre ans. Et puisque c’est la fin du cycle, il est temps de regarder en arrière et de voir quelle a été la fréquentation de l’USWNT de 2019 à 2023.

Malheureusement, la fréquentation de l’USWNT a chuté de 6% au cours de la période 2015-2019. De 2015 à 2019, la fréquentation moyenne était de 18 145 spectateurs au cours de 69 matchs. Pour le cycle actuel (2019-2023), la moyenne est tombée à 16 975 sur 46 matchs.

Voici comment les foules se répartissent :

Matches amicaux 2019

Date Correspondre Stade Présence 03/08/19 États-Unis contre République d’Irlande Rose bowl 37 040 29/08/19 États-Unis contre Portugal Champ financier de Lincoln 49 504 03/09/19 États-Unis contre Portugal Champ Allianz 19 600 03/10/19 États-Unis contre Corée du Sud Stade Bank of America 30 071 06/10/19 États-Unis contre Corée du Sud Champ de soldat 33 027 07/11/19 États-Unis contre Suède Stade historique de l’équipage 20 903 10/11/19 États-Unis contre Costa Rica Terrain de la banque TIAA 12 914

Les matches amicaux qui ont immédiatement suivi la Coupe du monde féminine en France ont été un immense succès. Ce Victory Tour a été encore plus réussi que celui qui a suivi la Coupe du monde féminine 2015. L’assistance moyenne pour ces sept matchs amicaux était de 29 008. Les 49 504 contre le Portugal étaient également la plus grande foule à domicile pour un match de l’USWNT depuis la finale de la Coupe du monde féminine de 1999.

Qualification olympique

Date Correspondre Stade Présence 28/01/20 États-Unis contre Haïti Stade Shell Energy 4 363 31/01/20 États-Unis contre Panama Stade Shell Energy 14 121 03/02/20 États-Unis contre Costa Rica Stade Shell Energy 7 082 07/02/20 États-Unis contre Mexique Dignity Health Sports Park 11 292 09/02/20 États-Unis contre Canada Dignity Health Sports Park 17 489

La participation au tournoi de qualification olympique était bien inférieure à celle des matches amicaux fin 2019. La principale raison en est peut-être la décision de la CONCACAF de limiter le nombre de sites. Les foules sont toujours plus petites, en moyenne, lorsque les fans d’une ville peuvent choisir entre trois matchs par semaine plutôt qu’une fois par an. L’assistance moyenne pour les cinq qualifications olympiques était de 10 869.

Coupe Elle croit 2020

Date Correspondre Stade Présence 05/03/20 États-Unis contre Angleterre Stade Exploria 16 531 08/03/20 États-Unis contre Espagne Red Bull Arena 26 500 11/03/20 États-Unis contre Japon Stade Toyota 19 096

Alors que certains peuvent frapper la nature de la She Believes Cup comme une série de matchs amicaux glorifiés, ce qui ne peut pas être frappé, ce sont les foules que ces matchs attirent. Bien qu’il s’agisse principalement du même casting de personnages dans la même demi-douzaine de stades (une tendance courante avec le football américain), les matchs de la She Believes Cup se vendent généralement ou s’en approchent. L’édition 2020 du tournoi a attiré en moyenne 20 709 personnes juste avant que COVID ne ferme le monde.

Matches amicaux 2021

Date Correspondre Stade Présence 18/01/21 États-Unis contre Colombie Stade Exploria 2 042 22/01/21 États-Unis contre Colombie Stade Exploria 3 202 10/06/21 États-Unis contre Portugal Stade Shell Energy 9 951 13/06/21 États-Unis contre Jamaïque Stade Shell Energy 8 737 16/06/21 États-Unis contre Nigéria Stade Q2 20 500 01/07/21 États-Unis contre Mexique Stade Pratt & Whitney 21 637 05/07/21 États-Unis contre Mexique Stade Pratt & Whitney 27 758 16/09/21 États-Unis contre Paraguay Stade FirstEnergy 14 117 21/09/21 États-Unis contre Paraguay Stade TQL 22 515 21/10/21 États-Unis contre Corée du Sud Parc de la miséricorde des enfants 18 467 26/10/21 États-Unis contre Corée du Sud Champ Allianz 18 115

La fréquentation des matches amicaux en 2021 était nettement inférieure en 2021 à ce qu’elle était en 2019. Cependant, il existe une explication assez raisonnable. Les quatre premiers matches amicaux de 2021 ont été disputés à un moment où de nombreuses villes avaient encore des restrictions de capacité pour les événements sportifs. Mais dans l’ensemble, la fréquentation moyenne des onze matches amicaux de l’USWNT en 2021 était de 15 186.

Coupe Elle croit 2021

Date Correspondre Stade Présence 18/02/21 États-Unis contre Canada Stade Exploria 3 104 21/02/21 États-Unis contre Brésil Stade Exploria 4 000 24/02/21 États-Unis contre Argentine Stade Exploria 3 702

La situation pour la She Believes Cup 2021 était à peu près la même que pour les premiers matches amicaux de cette année-là en ce qui concerne les restrictions de capacité. Il y avait aussi la bizarrerie supplémentaire des trois matchs dans le même stade (ce que nous avons déjà vu provoque généralement des foules plus petites). Ainsi, la fréquentation moyenne de ces trois matchs n’était que de 3 602.

Coupe Elle croit 2022

Date Correspondre Stade Présence 17/02/22 États-Unis contre République tchèque Dignity Health Sports Park 7 333 20/02/22 États-Unis contre Nouvelle-Zélande Dignity Health Sports Park 16 587 23/02/22 États-Unis contre Islande Stade Toyota 7 444

Les foules pour cette version de la She Believes Cup n’étaient, de manière quelque peu surprenante, pas si formidables. Oui, deux des trois matchs ont été joués dans le même lieu, mais on aurait pu s’attendre à un coup de pouce suite aux fortes performances après la levée des restrictions de capacité au cours du second semestre de l’année précédente. La moyenne pour ces trois matchs était de 10 455.

Matches amicaux 2022

Date Correspondre Stade Présence 09/04/22 États-Unis contre Ouzbékistan Champ Lower.com 12 071 12/04/22 États-Unis contre Ouzbékistan Parc Subaru 11 373 25/06/22 États-Unis contre Colombie Parc d’articles de sport Dick’s 17 143 28/06/22 États-Unis contre Colombie Amérique d’abord champ 16 077 03/09/22 États-Unis contre Nigéria Parc de la miséricorde des enfants 14 502 06/09/22 États-Unis contre Nigéria Champ Audi 18 869 11/10/22 États-Unis contre Allemagne Stade DRV PNK 16 917 13/11/22 États-Unis contre Allemagne Red Bull Arena 26 317

Les matches amicaux de l’USWNT en 2022 racontent une bien meilleure histoire que la She Believes Cup. Les huit matchs amicaux ont attiré une moyenne de 16 659. Les plus grandes foules étaient pour les plus grands noms tandis que les deux plus petites foules étaient pour le plus petit nom d’Ouzbékistan, que l’USMNT jouera également en septembre.

Coupe Elle croit 2023

Date Correspondre Stade Présence 16/02/23 États-Unis contre Canada Stade Exploria 14 697 19/02/23 États-Unis contre Japon Parc Géodis 25 471 22/02/23 États-Unis contre Brésil Stade Toyota 17 784

La She Believes Cup 2023 a vu l’USWNT revenir à Nashville (où ils avaient joué lors des éditions précédentes du tournoi contre la France en 2016 et contre l’Angleterre en 2019). Mais cette fois, c’était le tout premier match international au tout nouveau Geodis Park, domicile du Nashville SC en MLS. L’assistance moyenne pour les trois matchs était de 19 317, le meilleur depuis le tournoi de 2020

Matches amicaux 2023

Date Correspondre Stade Présence 08/04/23 États-Unis contre République d’Irlande Stade Q2 20 593 11/04/23 États-Unis contre République d’Irlande Parc de ville 22 294 09/07/23 États-Unis contre Pays de Galles Parc PayPal 18 000

Et ce n’est pas une surprise que les trois derniers matches amicaux disputés par l’USWNT avant de se rendre en Nouvelle-Zélande aient tous été soldés par un froid glacial. Bien qu’ils n’aient pas eu de véritable série d’adieu, ces trois matchs ont tout de même montré un soutien formidable. Trois matchs dans les stades de la MLS, trois guichets fermés : 20 296 spectateurs en moyenne.

Plats à emporter

Ainsi, malgré la baisse de la fréquentation de l’USWNT au cours du cycle de quatre ans, il y a encore des points positifs. Premièrement, il semble peu probable qu’il y ait une autre pandémie qui arrête tout à tout moment dans un proche avenir. Deuxièmement, les États-Unis sont les favoris pour trois coups bas, ce qui conduirait à un autre Victory Tour réussi.

Et enfin, il est possible que la prochaine Coupe du monde féminine se joue aux États-Unis. Si cela se produisait, non seulement cela inaugurerait la plus grande opportunité de croissance du football dans l’histoire du football américain (combiné avec la Coupe du monde ici en 2016 et le football olympique à Los Angeles en 2028), mais cela servirait également à augmenter encore plus la fréquentation du WNT.