La fréquentation de l’USWNT 2022 est la meilleure depuis 2019

Alors que les cotes d’écoute de l’USWNT ont peut-être chuté de 10% en 2022, ce n’était pas le cas avec leur fréquentation. La fréquentation de l’USWNT en 2022 était en hausse par rapport à 2021. En fait, ce fut leur meilleure année dans les tribunes depuis 2019. Et cela inclut 2020, lorsqu’ils ont pu jouer 8 matchs à domicile avant l’arrêt mondial du COVID.

Participation à l’USWNT 2022

Voici comment les foules se répartissent :

Date Concours Correspondre Stade Présence 17 février Elle croit tasse États-Unis contre République tchèque Dignity Health Sports Park 7 333 20 février Elle croit tasse États-Unis contre Nouvelle-Zélande Dignity Health Sports Park 16 587 23 février Elle croit tasse États-Unis contre Islande Stade Toyota 7 444 9 avril Amical États-Unis contre Ouzbékistan Champ Lower.com 12 071 12 avril Amical États-Unis contre Ouzbékistan Parc Subaru 11 373 25 juin Amical États-Unis contre Colombie Parc d’articles de sport Dick’s 17 143 28 juin Amical États-Unis contre Colombie Amérique d’abord champ 16 077 3 septembre Amical États-Unis contre Nigéria Parc de la miséricorde des enfants 14 502 6 septembre Amical États-Unis contre Nigéria Champ Audi 18 869 10 novembre Amical États-Unis contre Allemagne Stade DRV PNK 16 917 13 novembre Amical États-Unis contre Allemagne Red Bull Arena 26 317

Meilleure fréquentation depuis 2019

En 2022, l’USWNT a totalisé 164 633 fans au cours de onze matchs. Cela représente en moyenne 14 967 fans par match. C’est le plus élevé depuis 2019 lorsque, après avoir remporté un titre de Coupe du monde féminine, ils ont totalisé 376 834 fans sur 15 matchs à domicile pour une moyenne de 25 122 par match.

La fréquentation de l’USWNT en 2022 a également augmenté de 18% par rapport à 2021, lorsqu’elle était en moyenne de 12 703 par match en 14 matchs à domicile. Cependant, il est étonnamment encore inférieur de 30% à la moyenne de l’USMNT cette année, leur pire fréquentation depuis 2006. Mais peut-être plus important encore, il est plus élevé qu’au même stade du cycle précédent où ils étaient en moyenne de 14 064 par match en 2018.

Variété d’emplacement

Bien qu’il ait été bien documenté comment US Soccer fait jouer tous ses matchs à l’USMNT dans les mêmes stades sélectionnés, cela n’a pas été un problème ces derniers temps pour l’USWNT. En 2022, ils n’ont joué que dans un stade dans lequel ils ont fait une apparition en 2021. C’était le Children’s Mercy Park à Kansas City. De plus, seuls deux des stades dans lesquels ils ont joué en 2022 ont été utilisés en 2020 : Dignity Health Sports Park à Carson, Californie et Red Bull Arena dans la région de New York. Cela signifie que sept des onze matchs joués par l’USWNT ont été disputés dans des lieux où ils n’ont pas fait d’apparition depuis plusieurs années.

Coupe du monde féminine

Tout comme l’USMNT voit une augmentation de fréquentation l’année suivant la Coupe du monde, l’USWNT voit généralement son augmentation l’année de la Coupe du monde féminine. 2011 a vu une augmentation de 100 % par rapport à 2010, passant de 5 784 à 11 645. Le bond en 2015 a été encore plus important puisqu’il a augmenté de 157 %, passant de 10 791 à 27 766. Et en 2019, c’était plus ou moins la même chose puisque l’augmentation était de 79%, passant de 14 064 en 2018 à 25 122 l’année suivante.

La Coupe du monde féminine de l’année prochaine aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. S’ils réussissent le triplé, on ne sait pas à quel point la foule sera grande lors de leur tournée de la victoire.