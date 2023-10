La fréquentation de l’USMNT souffre face à des adversaires ternes

Lors de trois des quatre derniers matchs à domicile, la fréquentation de l’USMNT a souffert du caractère plus faible de ses adversaires.

Les États-Unis se préparent à co-organiser la Coupe du monde dans moins de trois ans. Pourtant, sur la base de trois des quatre derniers matchs à domicile, l’enthousiasme et le soutien envers cette équipe sont inférieurs à d’habitude. Sans aucun match de qualification pour la Coupe du Monde pour donner plus de jus aux matchs à domicile, la situation ne s’améliorera peut-être pas.

Baisse de fréquentation

La fréquentation des États-Unis a été fabuleuse lors de leurs sept matchs à domicile au cours de l’été. Il y a eu salle comble dans les stades de football dans lesquels ils jouaient, puis plus de 40 000 dans les stades de football américain.

Les États-Unis ont disputé quatre matchs depuis l’été, et trois d’entre eux se sont déroulés dans des stades de football à moitié vides. Il faut comprendre que si les adversaires avaient été d’un plus haut calibre, la fréquentation de trois de ces matchs aurait été plus importante.

Adversaire Stade (Ville) Présence Capacité du stade Ouzbékistan CityPark (Saint-Louis) 15 569 22 423 Oman Allianz Field (Saint-Paul) 13 665 19 400 Allemagne Stade Pratt & Whitney (Hartford) 37 743 40 642 Ghana Parc Geodis (Nashville) 18 468 30 000

Les 15 569 spectateurs présents au CityPark de St. Louis ont été décevants, car les États-Unis venaient d’y jouer quatre matchs auparavant et avaient vendu la salle. 13 665 au Minnesota ont été une énorme déception. Il s’agit de la pire foule de l’USMNT en trois voyages dans cette salle de 19 000 places. Et bien sûr, les 18 468 places du plus grand stade de football du pays sont à moitié pleines.

Nashville s’est avérée être un endroit idéal pour l’USMNT au fil des ans. Il a réuni quatre foules dépassant les 40 000 personnes depuis 2015. L’USWNT a attiré une très bonne foule de plus de 25 000 personnes en février. Mardi soir au Geodis Park de Nashville, la foule était décevante. Se garer autour du stade n’a posé aucun problème et il y a eu peu de talonnage avant le match. Les lignes de concession ont progressé à un rythme soutenu. Seules les files d’attente aux toilettes obligeaient les gens à passer beaucoup de temps à attendre quoi que ce soit.

La plupart des écoles de la grande région de Nashville sont en vacances d’automne. Par conséquent, l’excuse de la « soirée d’école » ne tient pas la route. La liste américaine était également aussi riche qu’elle aurait pu l’être. Seul Tyler Adams manquait, cette excuse potentielle est donc également inappropriée. Nashville a montré un soutien suffisant aux équipes nationales et au Nashville SC en MLS. Dans le passé, cela faisait partie de la candidature de l’US Soccer à l’organisation de la Coupe du monde 2026. Bref, il n’y aurait aucune raison pour que la foule soit aussi pauvre qu’elle l’était malgré la tendance à la baisse de la fréquentation.

La faiblesse des adversaires de l’USMNT nuit à la fréquentation

Les deux matchs à domicile du mois de septembre ont opposé des adversaires qui, franchement, ne font pas bouger les choses sur la scène internationale du football. Ni l’Ouzbékistan ni Oman n’ont jamais participé à la Coupe du monde ni sérieusement concouru pour un titre en Coupe d’Asie. Ils n’ont pas non plus de joueurs exerçant leur métier dans des clubs européens de haut niveau. Et même si le Ghana est un nom que les fans de football américains connaissent bien, cela fait près d’une décennie depuis la dernière bataille de Coupe du monde entre les deux. En conséquence, la fréquentation en a souffert.

Il n’est pas surprenant que parmi ces quatre matchs, celui avec le plus grand adversaire ait réuni la plus grande foule. L’Allemagne est quatre fois vainqueur de la Coupe du monde et dispose d’un effectif rempli de joueurs de club de haut niveau. C’est une équipe que les fans américains veulent voir. US Soccer serait sage de programmer davantage d’adversaires de nature similaire dans la perspective de l’organisation de la Coupe du monde en 2026.

L’USMNT met le Ghana en déroute

La fréquentation a peut-être été faible, mais la performance réalisée par les États-Unis contre le Ghana a été exceptionnelle. Ils ont marqué quatre buts en première mi-temps et toutes les plus grandes stars se sont amusées. Gio Reyna a ouvert le score, Christian Pulisic a ajouté un penalty et Folarin Balogun a marqué un superbe but.

Puis, dans l’un des moments les plus bizarres de l’histoire de l’USMNT, Gio Reyna a marqué un but sur un coup franc indirect dans la surface de réparation du Ghana. L’arbitre a interrompu l’action suite à un jeu dangereux d’un défenseur ghanéen qui s’est assis sur le ballon. Les États-Unis ont donné au Ghana un aspect tellement amateur en première mi-temps. Après le deuxième but de Gio Reyna, un membre des médias ghanéens s’est exclamé : « Cette équipe est complètement dingue, mec ! »

En seconde période, les joueurs américains ont encore une fois fait passer le Ghana pour un idiot. Le patron des États-Unis, Gregg Berhalter, a remplacé à juste titre Pulisic, Balogun et Reyna à la mi-temps. Tim Weah et Sergiño Dest en particulier ont eu leur part de coups qui ont laissé les défenseurs ghanéens pris au dépourvu. Les États-Unis n’ont pas pu marquer davantage de buts contre le Ghana, mais cela n’a pas d’importance. Le match avait été décidé depuis le premier but de Reyna dans la moitié de football peut-être la plus complète et la plus dominante que les États-Unis aient jouée depuis un certain temps.

Malheureusement, cela s’est fait devant un public décevant.

Jeux à venir

Avant la fin de l’année, les États-Unis auront encore un match à domicile pour tenter de changer le récit de la baisse de la fréquentation. C’est un match de la Ligue des Nations au Q2 Stadium d’Austin, au Texas, le 16 novembre contre Trinité-et-Tobago). Ce sera le quatrième match de l’USMNT au Q2 Stadium depuis son ouverture à l’été 2021. Tous les quatre auront été des matches compétitifs, dont les trois premiers à guichets fermés.

Les États-Unis prévoient alors d’organiser au moins un, voire deux matchs en début de match dans le cadre du camp annuel de janvier. Et puis, au cours de l’été, la Copa America se jouera aux États-Unis, bien qu’aucun lieu n’ait été annoncé au moment de la publication. Ces jeux peuvent apporter une belle augmentation de fréquentation. Mais d’ici là, la faible fréquentation restera préoccupante.

PHOTO : IMAGO et icône Sportswire