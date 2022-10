La fréquentation de l’USMNT en baisse de 37% par rapport à il y a dix ans

L’USMNT a subi des baisses de fréquentation au cours de cycles consécutifs. De 2010 à 2014, les États-Unis ont enregistré une fréquentation moyenne de 36 697. Désormais, de 2018 à 2022, la fréquentation moyenne est de 23 029.

La raison des cycles de quatre ans, tels que 2010 à 2014 ou 2018 à 2022, découle de la Coupe du monde. Bien sûr, les États-Unis n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en 2018. Cela commence à avoir du sens dans ce cas. La baisse de forme et le succès de l’USMNT ont entraîné une baisse du nombre de personnes présentes. Cependant, ce n’est pas si clair.

Pendant des années, la fréquentation est l’une des mesures clés utilisées pour évaluer la popularité de l’équipe nationale masculine des États-Unis. À cet égard, cette tendance à la baisse est une mauvaise chose. En fait, l’USMNT n’a pas réussi à atteindre une moyenne de fréquentation supérieure à 30 000 fans par match depuis 2015.

US Soccer lui-même est parmi les coupables de la baisse du nombre de spectateurs.

Privilégier les petits stades

En octobre 2021, les États-Unis étaient en pleine qualification pour la Coupe du monde de la CONCACAF. Une grande partie de la frustration des fans était que les matchs se déroulaient dans des sites relativement petits et spécifiques au football. Lower.com Field à Columbus, Q2 Stadium à Austin, Allianz au Minnesota, TQL Stadium à Cincinnati et Exploria Stadium à Orlando City. Chacun d’eux a une capacité maximale inférieure à 26 000.

Pourtant, c’est à dessein pour les revenus destinés au football américain. De 2010 à 2018, la fréquentation moyenne des qualifications pour la Coupe du monde a oscillé autour de 21 500. Lors du cycle de qualification de la Coupe du monde 2018, le coût moyen du billet était de 97,06 $. Huit ans plus tôt, le billet moyen était de 48,08 $, soit moins de la moitié de 2018. Malgré la participation à un match supplémentaire au cours du cycle 2010, les revenus totaux ont augmenté de plus de 8 millions de dollars en ventes de billets.

Comparez cela à 2002, lorsque la fréquentation moyenne des matchs était de 31 158, soit 10 000 de plus que le nombre de retards, les prix des billets n’étaient que de 28,05 $ en moyenne. Les revenus totaux sont restés inférieurs de plus de 10 millions de dollars à ceux du cycle de 2018.

Les limites de disponibilité et les prix stricts pourraient forcer les gens à partir.

Quoi qu’il en soit, voici les chiffres de fréquentation de l’USMNT de 2018 à aujourd’hui.

Participation à l’USMNT : 2018-2022

Concurrence Nbre de jeux Participation totale Fréquentation moyenne Matches amicaux 2018 sept 169 141 24 613 Matches amicaux 2019 8 168 430 21 054 Coupe d’Or 2019 6 177 575 29 596 Ligue des Nations 2019/20 4 98 986 24 746 Matches amicaux 2020/21 5 45 226 9 046 Coupe d’Or 2021 6 161 974 16 996 Qualification Coupe du Monde 6 173 917 28 987 Matches amicaux 2022 2 43 591 21 796 Ligue des Nations 2022 1 20 500 20 500

Au total, la fréquentation moyenne de l’USMNT au cours de ce cycle est de 23 029. Ce chiffre représente une baisse de 29 % de 2014 à 2017. En comparant ce cycle le plus récent à 2010 à 2014, les chiffres de fréquentation ont chuté de 37 %. À cette époque, l’USMNT comptait en moyenne 36 697 matchs à domicile.

Cette pente raide peut être surprenante. Le succès de l’équipe en remportant la Gold Cup et la Ligue des Nations, toutes deux à domicile, combiné à la qualification pour la Coupe du monde, devrait justifier la participation de plus de monde. Le succès engendre la popularité.

Cependant, plusieurs facteurs méritent d’être pris en compte en ce qui concerne les baisses de fréquentation. Cela inclut les tentatives susmentionnées de US Soccer de mettre des matchs importants dans des stades spécifiques au football et de capacité inférieure.

Expliquer les faibles taux de fréquentation

Tout d’abord, l’USMNT n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Par conséquent, les matchs du début de 2018 pour servir de série d’envoi avaient peu de monde. Les trois matches amicaux avant la Coupe du monde 2018 (28 janvier contre BIH, 27 mars contre PAR, 28 mai contre BOL) n’ont pas réussi à séduire 12 000 fans. Manquer la Coupe du monde a eu un effet sur les fans. Peut-être que beaucoup ont utilisé le pouvoir de leur portefeuille pour montrer leur désapprobation envers l’USMNT même après le passage de la Coupe du monde.

Deuxièmement, la pandémie de COVID-19 qui a commencé en 2020 a eu des effets durables jusqu’en 2021. Elle a fermé les sports du monde entier pendant des mois. Même une fois la fréquentation en direct revenue, les stades avaient des limites sur la capacité en places assises. Le nombre limité de places assises a eu un léger effet sur deux matches amicaux à domicile (décembre 2020 contre El Salvador et janvier 2021 contre Trinité-et-Tobago). Cela a fait son apparition dans la Ligue des Nations. Cependant, les demi-finales et la finale de la compétition à Denver ont attiré des foules décentes accueillant le Honduras et le Mexique. Ces jeux ont attiré respectivement 34 000 et 37 000.

L’expérience montre comment les matchs contre le Mexique, en particulier les finales de coupe, remplissent les stades à ras bord. Les finales de la Gold Cup en 2019, 2011, 2009 et 2007 illustrent bien cela.

Peut-être que la Coupe du monde 2022 pourra avoir un impact sur la fréquentation aux États-Unis. Ou, US Soccer peut mettre à plusieurs reprises les principaux matchs de football américain dans des stades spécifiques au football.

Reportage supplémentaire de Kyle Fansler.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire