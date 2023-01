La fréquentation de l’USMNT en 2022 est la pire depuis 2006

L’année 2022 a été un succès retentissant pour les cotes d’écoute de l’USMNT. Après tout, ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais leur présence n’a pas profité de la même manière. En fait, la fréquentation de l’USMNT en 2022 était la plus faible depuis 2006.

Voici comment les foules se répartissent.

Date Concours Correspondre Stade Présence 27 janvier Qualification Coupe du Monde États-Unis contre El Salvador Champ Lower.com 20 000 2 février Qualification Coupe du Monde États-Unis contre Honduras Champ Allianz 19 202 27 mars Qualification Coupe du Monde États-Unis contre Panama Stade Exploria 25 022 1 juin Amical États-Unis contre Maroc Stade TQL 24 002 5 juin Amical États-Unis contre Uruguay Parc de la miséricorde des enfants 19 569 10 juin Ligue des Nations États-Unis contre Grenade Stade Q2 20 500

Pire fréquentation depuis 2006

En 2022, l’USMNT a totalisé 128 295 fans au cours de six matchs. Cela représente en moyenne 21 383 fans par match. Aucune fréquentation moyenne pour l’USMNT n’a été aussi faible depuis 2006, année où ils ont totalisé 162 876 au cours de huit matchs à domicile pour une moyenne de 20 360.

Cela exclut l’année COVID de 2020, où ils étaient en moyenne de 5 836 par match. Les États-Unis ont disputé un total de quatre matchs cette année-là, dont seulement deux à domicile : le Costa Rica en février, puis le Salvador en décembre (qui s’est joué avec des restrictions de capacité en place).

La baisse de fréquentation n’est pas une nouvelle tendance

La moyenne de 21 383 par match en 2022 est une baisse de 15 % par rapport à 2021. Cette année-là, au cours de 15 matchs à domicile, les États-Unis comptaient en moyenne 25 155 fans par match. C’était aussi la septième année consécutive avec une fréquentation moyenne de moins de 30 000 personnes. Et c’est la onzième année consécutive avec une fréquentation moyenne de moins de 40 000 personnes.

Mais la faible fréquentation n’est pas surprenante si l’on considère que le football américain s’est vanté de jouer à des matchs dans des stades plus petits. Cela augmente artificiellement la demande. Ainsi, cela a permis à US Soccer de facturer des prix exorbitants pour les billets de matchs.

Cela était particulièrement vrai en 2022. Les six matchs disputés se sont déroulés dans des stades spécifiques au football d’une capacité de moins de 27 000 personnes. Et bien que jouer dans de petits stades soit un moyen infaillible de limiter la fréquentation, ce nombre diminue encore lorsque certains de ces stades ne se vendent pas. Ce fut le cas avec le match du Panama à Orlando et le match du Maroc à Cincinnati.

Comment augmenter la fréquentation

Maintenant, il convient de noter que les États-Unis voient généralement une augmentation de la fréquentation l’année suivant la Coupe du monde. La fréquentation en 2007 a bondi de 59 % par rapport à l’année précédente, passant de 20 360 à 32 282. Ensuite, il y a eu une augmentation de 13 % de 35 676 en 2010 à 40 314 en 2011. Et, en 2015, la moyenne était de 38 764, une augmentation de 13 % par rapport à 34 374 en 2014.

Pour que ce saut se produise en 2023, cependant, le football américain doit cesser de jouer dans les mêmes lieux encore et encore. Par exemple, le match de janvier contre le Salvador s’est déroulé sur un terrain de Lower.com à Columbus trois mois seulement après la dernière apparition là-bas. Le match amical contre le Maroc au stade TQL de Cincinnati a eu lieu en juin 2022. Ce stade a accueilli un match de qualification pour la Coupe du monde États-Unis-Mexique en novembre précédent. Pour couronner le tout, le Q2 Stadium d’Austin a accueilli son troisième match USMNT compétitif en onze mois lorsqu’ils ont affronté la Grenade dans la Ligue des Nations.

Ils ne prennent pas un bon départ avec cela en 2023, car les deux matchs du camp de janvier se déroulent tous les deux dans la région de Los Angeles : d’abord contre la Serbie le 25 janvier au Banc of California Stadium, puis contre la Colombie au Dignity Health Sports Park. le 28 janvier.

Avec l’arrivée de la Coupe du monde aux États-Unis en 2026, la meilleure façon d’augmenter la fréquentation de l’USMNT et le profil de l’équipe serait que US Soccer adopte une mentalité de roadshow itinérant et emmène l’équipe dans autant d’endroits nouveaux et différents que possible. Il n’y a pas de meilleur moyen d’augmenter la fréquentation de l’équipe que d’amener des tonnes de nouveaux fans à bord qui n’ont jamais pu les voir jouer en personne auparavant.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire