La fréquentation de l’USL augmente en 2023 et pourrait battre un record

Les United Soccer Leagues – qui gèrent la seule deuxième division masculine des États-Unis (USL Championship) et l’une de ses trois ligues de troisième division (USL League One) – sont sur la bonne voie pour battre des records de fréquentation en 2023. La fréquentation est en hausse dans les deux Circuits USL à la fin de la saison.

Après le COVID qui a considérablement affecté le sport dans tous les domaines, les choses s’améliorent pour les deux ligues. Par rapport à la saison 2021, la fréquentation moyenne du Championnat a augmenté de 42 %, tandis que la League One a connu une augmentation de 33 %.

Les chiffres moyens de fréquentation s’élèvent à 5 552 pour le Championnat et à 2 313 pour la Ligue 1. Cela peut ne pas sembler si impressionnant à première vue. Mais cela dépasse le nombre moyen de fréquentation de nombreux clubs de deuxième rang notables comme l’Espagne, l’Italie et la France. Et les équipes de l’USL doivent le faire sans le potentiel de promotion dont bénéficient les clubs de division inférieure d’autres pays.

Le championnat USL a franchi le seuil des 2 millions de fans à Détroit cette semaine. C’est le premier moment d’une saison où la ligue atteint ce nombre total de participation.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir accueilli plus de deux millions de fans lors des matchs du championnat USL jusqu’à présent cette saison », a déclaré le président du championnat USL, Jeremy Alumbaugh. « Le mérite revient bien sûr aux fans et à nos clubs pour avoir développé des relations au sein de leurs communautés et créé des expériences de football authentiques sur leurs sites. Alors que la course aux séries éliminatoires s’intensifie, nous sommes impatients d’accueillir davantage de fans et de supporters pour vivre les matchs passionnants qui restent dans la saison régulière. »

En bonne voie pour une saison record de fréquentation en USL

La ligue prévoit que plus de 2,2 millions de fans finiront par franchir les portes cette année dans le cadre du championnat. Ce serait un chiffre record. De même, un total de plus de 400 000 supporters devrait constituer le chiffre final de la League One. Ce serait également une note élevée pour cette division.

Chaque fois que la tendance est à la hausse, c’est un moment positif pour le football américain. Alors qu’une grande partie du battage médiatique dans la compétition nationale cette année s’est concentrée sur l’expansion de la MLS et sur Lionel Messi, la croissance continue et la stabilisation des divisions inférieures sont peut-être encore plus vitales. Et les rapports tourniquets de l’USL sont sans aucun doute une nouvelle encourageante.

