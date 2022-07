La frénésie du leadership du Premier ministre conservateur alors que les favoris s’affrontent avant le KO à 15 heures

Aujourd’hui, les candidats à la direction des conservateurs lançaient des appels frénétiques aux députés pour qu’ils les soutiennent lors du vote critique d’aujourd’hui.

Six aspirants Premiers ministres sont au deuxième tour de scrutin et espèrent survivre au week-end – mais au moins un sera éliminé cet après-midi.

Liz Truss lance un dernier appel aux députés pour qu’ils la soutiennent lors du vote d’aujourd’hui Crédit : Getty

Rishi Sunak se dirige vers le vote au second tour Crédit : Reuters

Les résultats du scrutin d’hier

Suella Braverman a quitté les blocs ce matin pour exhorter ses collègues à la soutenir après avoir passé le premier tour hier.

La procureure générale a refusé d’abandonner sa candidature et s’est déclarée la seule véritable défenseure du Brexit, déclarant : “Nous sommes là pour le gagner”.

Les alliés de Liz Truss veulent que Mme Braverman et son rival Kemi Badenoch se rangent derrière elle pour “unir la droite” du parti.

Le ministre des Affaires étrangères s’est classé troisième hier alors que l’outsider Penny Mordaunt a pris la deuxième place et Rishi Sunak a pris la première place.

Lançant officiellement sa campagne aujourd’hui, Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle était le meilleur pari des députés conservateurs pour réduire les impôts et s’attaquer au blob de Whitehall.

Dans les développements clés :

Le héros du Brexit, Lord Frost, a lancé une attaque extraordinaire contre Mme Mordaunt et a soutenu Mme Truss

Tom Tugendhat a suggéré qu’il serait la meilleure personne pour protéger l’Ukraine

Mme Truss a déclaré qu’elle n’avait pas démissionné du Cabinet parce qu’elle était “loyale”

M. Sunak a nié qu’il était trop riche pour être Premier ministre

Un sondage a montré que les membres conservateurs pensent que les impôts sont beaucoup trop élevés

Le vote au deuxième tour de la course à la direction des conservateurs s’est ouvert à 11h30 et les résultats sont attendus à 15h.

Les candidats qui réussiront seront mis à l’épreuve dans une série de débats télévisés avant le troisième tour de scrutin de lundi.

Mme Truss a cherché ce matin à allumer un feu dans le cadre de sa campagne avec un lancement jonché de promesses accrocheuses pour gagner les députés conservateurs.

Elle a déclaré à une salle de supporters : “Nous sommes à un moment critique pour notre pays. Il est maintenant temps d’être audacieux, nous ne pouvons pas avoir une gestion économique comme d’habitude, qui a conduit à une faible croissance pendant des décennies”.

Promettant d’énormes réductions d’impôts, la ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’elle tiendrait un budget le premier jour et a insisté sur le fait qu’elle se battait contre la hausse de l’assurance nationale.

LIZ LOYALE

Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas quitté le cabinet de M. Johnson avec M. Sunak et Sajid Javid, elle a déclaré qu’elle était une “loyaliste”.

Elle a déclaré: “Je suis une personne loyale. Je suis loyale à Boris Johnson. J’ai soutenu les aspirations de notre Premier ministre.”

Et Mme Truss a refusé de dire du mal de sa rivale la plus proche, Mme Mordaunt, avec qui elle se bouscule pour la deuxième place et le challenger probable du favori, M. Sunak.

La candidature de Mme Mordaunt pour le poste le plus élevé a été électrifiée hier lorsqu’un sondage auprès des membres conservateurs l’a mise sur la bonne voie pour battre tout le monde lors du second tour.

COURSE AU LEADERSHIP TORY – HORAIRE MERCREDI 13 juillet – 13h30-15h30 : les députés conservateurs ont voté en personne ou par procuration au Parlement pour que leur candidat préféré soit le prochain chef du parti. – Vers 17h : Les résultats du premier tour sont annoncés par le président de 1922 Sir Graham Brady. Nadhim Zahawi et Jeremy Hunt se sont tous deux écrasés après avoir échoué à atteindre le seuil des 30 voix. – Juste après : les candidats restants ont répondu aux questions des députés conservateurs lors des élections de 1922. JEUDI 14 juillet – Les députés conservateurs votent au second tour et le candidat avec le moins de voix est éliminé. VENDREDI 15 juillet – Les candidats restants s’affrontent lors du premier débat télévisé en direct sur Channel 4 à 19h. DIMANCHE 17 juillet – Ils s’affronteront ensuite à nouveau avec un débat sur ITV à 19h. LUNDI 18 juillet LUNDI 18 juillet – Les candidats restants sont présentés aux députés conservateurs au troisième tour de scrutin. Un autre sera éliminé. Sky News animera le troisième débat télévisé à 19 heures. MARDI 19 juillet – MERCREDI juillet 20 – Les scrutins à élimination directe auront lieu quotidiennement jusqu’à ce qu’il ne reste que deux candidats debout mercredi. VENDREDI 22 juillet – Les deux derniers candidats parcourent le pays en essayant de gagner les voix d’environ 100 000 membres ordinaires du parti qui décideront du prochain Premier ministre. LUNDI 5 septembre – Les résultats du vote sont annoncés et le prochain Premier ministre britannique est révélé

Elle est maintenant la favorite des bookmakers pour entrer dans Downing St bien qu’elle ne soit pas dans le Cabinet et qu’elle entre dans la course en tant que pari extérieur.

Mais une puissante campagne pour l’arrêter était en cours aujourd’hui, l’ancien gourou du Brexit, Lord Frost, lançant une attaque féroce contre le ministre du Commerce.

Il a déclaré à TalkTV qu’il avait de “graves réserves” quant à savoir si Mme Mordaunt est apte à diriger le pays.

Lord Frost a déclaré: “Je ne me sentirais pas capable de servir dans une équipe ministérielle sous Penny Mordaunt. C’est ce que je ressens à ce sujet.

“J’ai senti que je devais le dire clairement aujourd’hui. Les députés votent aujourd’hui et je pense qu’ils doivent connaître les faits.

“Le parti a fait de mauvais choix ces dernières années et je veux m’assurer que nous faisons le bon cette fois, j’ai donc dû clarifier mon point de vue.”

Les alliés de Penny Mordaunt ont déclaré qu’elle n’avait “que du respect” pour Lord Frost malgré son attaque cinglante contre elle.