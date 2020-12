WASHINGTON – Beaucoup en sont venus à croire que Brandon Bernard aurait dû vivre. Les jurés qui l’ont condamné à mort il y a deux décennies le pensent. Il en va de même pour un ancien procureur fédéral qui a aidé à l’envoyer dans le quartier des condamnés à mort.

Bernard a été exécuté le 10 décembre. Sauf intervention du tribunal, l’administration Trump aura exécuté un total de 13 prisonniers d’ici janvier, dépassant en nombre toute présidence depuis celle de Franklin D. Roosevelt et dépassant en nombre tous les États combinés. Près de la moitié des prisonniers exécutés et devant être exécutés, dont Bernard, sont noirs.

La frénésie d’exécution de l’administration Trump met en évidence les inégalités de longue date dans un système de justice pénale qui continue de traiter de manière disproportionnée les prisonniers noirs comme les pires des pires criminels, selon les experts de la peine de mort et les défenseurs de la peine de mort. Alors que la nation prend en compte la question de la race et de la justice pénale après la mort de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres aux mains de la police, l’administration Trump a exécuté des prisonniers noirs qui ont allégué que leur condamnation à mort avait été rendue possible par des préjugés raciaux et des actes répréhensibles de la poursuite – des questions qui, selon leurs avocats, n’ont jamais été explorées de manière significative avant de recevoir la punition ultime.

« Le fait d’exécuter des condamnations à mort qui sont si clairement déterminées par des préjugés raciaux ignore vraiment, et à certains égards, offense la reconnaissance croissante de la part de la population de ce pays que le système juridique n’a pas été juste envers les personnes de race minoritaire », a déclaré Robert Owen, qui représentait Bernard.

Le fait que l’administration Trump a progressé dans les exécutions d’hommes noirs – y compris pendant la période post-électorale du canard boiteux avant la prise de fonction du président élu Joe Biden – a montré « un mépris total » des changements sociétaux après la mort de Floyd, a déclaré Ruth Friedman, directrice. du projet Federal Capital Habeas.

« Nous venons d’une histoire qui, je pense, retient plus l’attention qu’elle ne l’a fait dans le passé. Notre système de justice pénale traite les Noirs et les Blancs différemment. Vous ne pouvez pas regarder la peine de mort en dehors de ce contexte », a déclaré Friedman.

Disparités de la peine de mort

Des études récentes ont montré que pour décider qui est exécuté, les vies des Noirs sont traitées comme si elles importaient moins que les Blancs.

Selon une étude publiée l’été dernier par la Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, les accusés reconnus coupables du meurtre de victimes blanches étaient 17 fois plus susceptibles d’être exécutés que ceux reconnus coupables d’avoir tué des victimes noires.

« Il est clair qu’aucune société qui prétend être attachée à l’état de droit ne pourrait avoir un système dans lequel le fait qu’une personne vive ou décède dépend soit de la race de la victime, soit de la race de l’accusé », a déclaré Sam Spital, directeur de contentieux à la NAACP Legal Defence and Educational Fund. « Nous savons que la peine de mort en Amérique est façonnée par ces deux choses. »

Une autre étude publiée l’automne dernier par le Death Penalty Information Center, qui a examiné les exécutions dans des affaires de meurtres interraciaux depuis 1976, a révélé que 295 accusés noirs avaient été exécutés pour avoir tué des victimes blanches, tandis que seulement 21 accusés blancs avaient été exécutés pour avoir tué des victimes noires.

« Ce que le jury est censé déterminer est le pire des pires: le pire du pire crime, le pire de la pire personne », Ngozi Ndulue, directeur principal de la recherche et des projets spéciaux du centre. « Nous voyons des jurés et des procureurs qui émettent un jugement de valeur sur qui est le pire des pires. Le crime devient le pire des pires quand le crime impliquait une victime blanche. »

Le système fédéral compte actuellement le même nombre de prisonniers noirs et blancs dans le couloir de la mort. D’ici janvier, l’administration Trump aura exécuté le même nombre de prisonniers noirs et blancs: six chacun et un amérindien.

Mais les disparités raciales peuvent être trouvées en regardant les chiffres à l’échelle nationale. Les prisonniers noirs et blancs représentent chacun un peu plus de 40% des condamnés à mort fédéraux et étatiques, selon le Centre d’information sur la peine de mort. Les partisans disent que c’est extrêmement disproportionné dans un pays qui ne compte que 13% de Noirs et 76% de Blancs.

Au Texas, qui domine le pays en termes d’exécutions, les chiffres des États montrent que la majorité des condamnés à mort (44%) sont noirs, même si le groupe ne représente que 13% de la population de l’État. En revanche, seuls 27% des condamnés à mort sont blancs, dans un État à près de 80% de blancs.

Dans l’Oklahoma, un État qui compte environ 8% de Noirs et 74% de Blancs, les prisonniers noirs représentent environ 42% des condamnés à mort. Les prisonniers blancs représentent près de 47% des condamnés à mort de l’État.

« Comment pouvons-nous obtenir ces chiffres incroyablement déséquilibrés? Les réponses mériteraient vraiment d’être approfondies, et un véritable examen de cela ne s’est jamais produit … J’espère que cette tuerie (par l’administration Trump) pourrait inciter les gens à jeter un autre regard, » Dit Friedman.

Questions de préjugé racial dans les récentes exécutions

Au moins deux prisonniers exécutés ces dernières semaines ont soulevé la question des préjugés raciaux.

Bernard, qui a été reconnu coupable du meurtre par un gang de deux ministres de la jeunesse au Texas en 1999, a allégué que les procureurs n’avaient pas divulgué les preuves d’un sergent de police, qui avait déclaré aux procureurs avant le procès que Bernard était tout en bas de la hiérarchie du gang. Ses avocats ont déclaré que cela contredit l’affirmation des procureurs selon laquelle Bernard, qui n’a pas tiré sur les victimes, était tout aussi coupable que les autres suspects.

Le ministère de la Justice a soutenu dans des documents judiciaires que la condamnation à mort était légale. Malgré le statut de non-dirigeant de Bernard dans le gang, il a joué un rôle important dans les meurtres des ministres, a déclaré le ministère, notant que Bernard avait aidé à mettre le feu à la voiture des victimes alors qu’elles étaient piégées dans le coffre. L’une des victimes était déjà morte après avoir été abattue par le chef du groupe, tandis que l’autre était inconsciente.

Pourtant, plusieurs des jurés qui ont condamné Bernard ont depuis déclaré que bien qu’ils croient qu’il est coupable des crimes, il n’aurait pas dû être condamné à mort.

Angela Moore, une ancienne procureure fédérale du Texas qui a défendu la condamnation à mort en appel, a déclaré le mois dernier qu’elle ne pensait plus que Bernard devrait être exécuté. Bernard, qui n’avait que 18 ans au moment des crimes, était moins vu pour sa jeunesse que pour sa race, a écrit Moore dans un éditorial publié dans l’Indianapolis Star.

«Le jury a jugé qu’il constituait une menace permanente pour la société et je pense que c’était en grande partie parce qu’au moment de son procès, il y avait une croyance très répandue mais fausse de la part de la majorité blanche de ce pays que les jeunes hommes noirs de cette époque représentait une menace unique de violence et de dangerosité », a déclaré Owen, l’avocat de Bernard.

Pourtant, la Cour suprême a rejeté la demande de Bernard de faire cesser son exécution. Dans sa dissidence, la juge associée Sonia Sotomayor a déclaré que des règles «perverses et illogiques» obligeaient Bernard à soulever rapidement la question de l’inconduite de la poursuite – même s’il ne pouvait pas savoir qu’elle existait.

« Bernard n’a jamais eu l’occasion de tester le bien-fondé de ces demandes devant les tribunaux. Maintenant, il ne le fera plus jamais », a écrit Sotomayor.

Un autre détenu récemment exécuté, Orlando Hall, a allégué que l’un des procureurs dans son cas avait des antécédents de grève des jurés noirs en raison de leur race, une violation de la Constitution. Mais ses avocats n’ont appris cette histoire que des années plus tard. Hall a été reconnu coupable de l’enlèvement, du viol et du meurtre d’une jeune fille de 16 ans en 1994.

Au cours de son procès, les procureurs ont frappé une jurée noire en raison de ses opinions sur la peine de mort, mais ont assis un juré blanc qui a exprimé des opinions similaires, selon la pétition de Hall à la Cour suprême. La même jurée noire a également été frappée parce qu’elle avait des parents en prison, mais d’autres jurés blancs avec des membres de la famille incarcérés étaient assis.

Le ministère de la Justice a contesté dans les dossiers judiciaires que les procureurs du procès de Hall avaient fait preuve de discrimination à l’égard des jurés noirs et a déclaré que Hall s’était appuyé sur des preuves de sélection incorrecte du jury dans d’autres affaires.

Hall a été condamné par un jury entièrement blanc. La Cour suprême a rejeté sa demande de suspendre son exécution en novembre.

Le ministère de la Justice est sur le point d’exécuter trois autres personnes en janvier – une vague d’exécutions inhabituelle par une administration quelques jours seulement avant que la prochaine ne prenne le relais.

Lisa Montgomery, qui est blanche et la seule femme condamnée à mort au niveau fédéral, sera exécutée le 12 janvier pour avoir étranglé une femme enceinte, lui avoir coupé le corps et enlevé son enfant.

Cory Johnson et Dustin Higgs, tous deux noirs, seront exécutés respectivement les 14 et 15 janvier. Johnson a été reconnu coupable d’avoir tué sept personnes qu’il croyait être des rivaux dans le trafic de drogue. Higgs a été reconnu coupable d’enlèvement et du meurtre de trois femmes.

Le procureur général William Barr a défendu la reprise des exécutions par le ministère de la Justice après une interruption de près de deux décennies.

« Le ministère de la Justice maintient l’état de droit – et nous devons aux victimes et à leurs familles de reporter la peine imposée par notre système judiciaire », a déclaré Barr l’année dernière après la première de plusieurs exécutions.

Biden a promis d’éliminer la peine de mort fédérale et d’inciter les États à faire de même.