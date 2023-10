Les start-ups d’intelligence artificielle sont surévaluées et la plupart ne parviendront pas à gagner de l’argent, selon Vinod Khosla, l’un des premiers partisans d’OpenAI, dans un avertissement aux investisseurs qui investissent des milliards dans ce secteur en pleine effervescence.

Depuis le lancement du chatbot ChatGPT d’OpenAI il y a un an, les investisseurs se sont précipités pour investir leur argent dans des start-ups d’IA, notamment les fabricants de chatbots rivaux Inflection, Anthropic et Cohere, faisant grimper les valorisations.

“La plupart des investissements dans l’IA aujourd’hui, les investissements en capital-risque, perdront de l’argent”, a déclaré Khosla ce mois-ci lors d’une conférence technologique à Laguna Beach, en Californie.

Khosla, s’adressant au Financial Times en marge de l’événement Tech Live du Wall Street Journal, a établi un parallèle entre le battage médiatique autour de l’IA et la frénésie d’investissement de l’année dernière dans les start-ups de cryptomonnaie, y compris l’échec de l’échange FTX.

De nombreux nouveaux entrants « investissent parce que tout le monde investit, c’est ce qui se passe dans l’IA », a-t-il déclaré. Cette année, les investisseurs en capital-risque ont investi 21,5 milliards de dollars dans des entreprises d’IA à l’échelle mondiale, contre 5,1 milliards de dollars pour l’ensemble de 2022, selon PitchBook.

Beaucoup espèrent que les paris sur des sociétés très valorisées seront payants parce que d’autres investiront plus tard à une valorisation encore plus élevée – un phénomène connu sous le nom de « théorie du plus grand imbécile », a déclaré Khosla au FT.

Khosla est convaincu que l’IA va changer radicalement le monde. Il estime que l’IA a le potentiel de prendre en charge 80 % de la charge de travail dans 80 % de tous les rôles humains au cours des deux prochaines décennies et qu’elle créera une énorme valeur économique.

Khosla Ventures a été l’une des premières sociétés de capital-risque à parier sur OpenAI, investissant 50 millions de dollars dans la jeune entreprise début 2019 lors d’un tour de table valorisant la start-up à 1 milliard de dollars, selon des personnes connaissant cet investissement. OpenAI recherche désormais une valorisation d’environ 86 milliards de dollars.

Khosla Ventures a refusé de commenter la valorisation actuelle d’OpenAI, notant qu’OpenAI n’avait pas confirmé cet objectif.

Les valorisations des sociétés concurrentes d’IA ont également grimpé cette année. Anthropic était valorisé à 5 milliards de dollars dans le cadre d’une transaction conclue plus tôt cette année, avant de lever une levée de fonds plus importante auprès d’Amazon, tandis que Cohere était valorisée à 2,1 milliards de dollars cet été et Inflection aurait été valorisée à 4 milliards de dollars. Les entreprises naissantes ont également obtenu des sommes accrocheuses. En juin, la start-up française Mistral AI a levé 105 millions d’euros lors du plus grand tour de table jamais réalisé en Europe alors que l’entreprise n’avait qu’un mois.

Khosla a suggéré qu’il ne participerait pas aux cycles de financement ultérieurs où les attentes risquaient de dépasser la valeur sous-jacente de l’entreprise. « Nous sommes très, très actifs mais très sélectifs », a-t-il déclaré.

Les autres investissements de son entreprise comprennent les sociétés de livraison d’épicerie en ligne Instacart et DoorDash ainsi que les sociétés de technologie financière Stripe, Block et Affirm.

« Nous investissons dans les fondamentaux. . . ce qui est différent d’investir dans le momentum, qui est [what] la plupart des membres de la communauté managériale [does]”, a déclaré Khosla.

Il a également souligné ses inquiétudes quant au fait que la puissante technologie de l’IA pourrait être utilisée pour saper l’élection présidentielle américaine de l’année prochaine. « Il y aura des millions de robots qui interféreront avec nos élections l’année prochaine. . . les États-nations – ce qui signifie principalement la Chine – influencent les élections de l’année prochaine et tentent de rendre la démocratie dysfonctionnelle », a-t-il déclaré.

Il a salué les efforts déployés par l’administration Biden et le Congrès pour freiner le flux de capitaux et d’expertise américains vers les entreprises chinoises travaillant dans les domaines de l’IA, des semi-conducteurs ou de l’informatique quantique.

Le président Joe Biden a publié en août un décret qui limiterait la capacité des investisseurs en capital-risque américains à investir dans ces secteurs. Un comité du Congrès a enquêté sur les investissements historiques d’importantes sociétés américaines présentes en Chine, dont Sequoia Capital.

Les États-Unis devraient utiliser tous les outils à leur disposition pour remporter la course à l’IA avec la Chine, notamment en faisant venir des chercheurs talentueux de Russie, en attirant des capitaux du Moyen-Orient et en créant un environnement réglementaire attractif, a déclaré Khosla.

Les outils d’IA locaux pourraient fournir gratuitement des médecins ou des tuteurs en IA aux enfants du monde entier, a-t-il suggéré. « Ce genre de capacité à apporter des services aux personnes qui en ont désespérément besoin déterminera la victoire des valeurs occidentales. . . ou la Chine gagne. Je pense que c’est la clé.