Les craintes croissantes d’une guerre nucléaire ont déclenché une frénésie de bunkers alors que les Russes se précipitent pour acheter des abris et que les autorités effectuent des vérifications urgentes dans la cachette souterraine de Vladimir Poutine.

Cela survient au milieu des craintes croissantes d’une guerre nucléaire entre la Russie et l’Occident dans une escalade catastrophique de l’invasion ratée de l’Ukraine par Poutine.

Le dirigeant russe a menacé à plusieurs reprises de déclencher des armes nucléaires alors que lui et son entourage craignaient que l’Occident ne lance des frappes atomiques sur la Russie.

Et alors que les experts préviennent que le monde doit être prêt pour une guerre nucléaire, l’élite russe a déjà construit ses propres bunkers top-secrets.

La chaîne Telegram SOTA a publié un ordre divulgué pour qu’une coopérative d’habitation nettoie d’ici aujourd’hui un abri anti-aérien local utilisé pour les voitures d’ici le 18 octobre.

L’instruction stipulait qu’elle devait être “mise en conformité avec l’objectif direct d’une installation de protection civile”.

Le gouvernement de la ville de Moscou exige des efforts “pour accroître la préparation des moyens de protection collective”.

Et le responsable d’une association de propriétaires de la capitale a été convoqué à la police et informé “qu’il y avait un ordre de vérifier tous les abris anti-bombes”, a rapporté le média IStories.

Des commandes similaires ont été signalées dans la ville balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire, ainsi que dans la région de Volgograd et la république de Bouriatie.

Pendant ce temps, le proche allié de Poutine, Nikolai Patrushev, a déjà ordonné au vaste district fédéral du Sud de la Russie de “mettre en bon état les structures de protection de la défense civile”.

La Russie compte au total 16 448 abris anti-bombes nucléaires, selon la Chambre des comptes du pays, principalement construits pendant la guerre froide, lorsque ces installations étaient une priorité soviétique.

La chambre s’est plainte il y a six ans que 95 % n’étaient pas en état d’être utilisés et que de nombreuses structures souterraines avaient été illégalement privatisées.

La chaîne NTV -propriété du géant de l’énergie Gazprom, qui bloque actuellement l’approvisionnement en gaz de l’Occident- a récemment souligné la ruée vers les bunkers privés pour ceux qui en ont les moyens.

Il a rapporté : “20 à 30 bunkers sont achetés à Moscou chaque semaine, et la tendance est à la hausse”.

Des images ont montré certaines des « caves » prêtes à l’emploi qui peuvent être construites sous des maisons ou des jardins au milieu des craintes que la tension est-ouest actuelle sur l’Ukraine ne se transforme en une guerre nucléaire « chaude » à grande échelle.

Un rapport les a décrits comme “des cubes noirs enveloppés de polyéthylène, enterrés à 12 pieds sous terre” et pouvant supporter un tremblement de terre de magnitude “huit ou neuf”.

Le rapport a déclaré: “Certains clients ont peur qu’il fasse bientôt chaud. Et ils veulent creuser [the nuclear cellars] Plus profond.

“Et maintenant, les caves sont annoncées comme des bunkers économiques.[They can handle pressure] jusqu’à cinq tonnes par mètre carré.”

Vitaly Ustinov, qui vend de telles installations, a confirmé au point de vente que “la demande a augmenté”.

Les données montrent que les publicités pour les bunkers nucléaires ont augmenté au cours des dernières semaines, l’accent étant mis principalement sur l’ouest de la Russie plutôt que sur la Sibérie.

Une publicité a averti de manière inquiétante que les gens “se préparent pour la fin du monde” exhortant les clients à ne pas perdre de temps à acheter leurs propres numéros nucléaires.

“En raison de la situation difficile dans le pays, ainsi que de la peur des catastrophes naturelles, il est temps de penser à la sécurité de votre famille et de vos proches.

“Nous proposons à la fois des abris haut de gamme et à bas prix ainsi que des complexes d’habitation souterrains.

“La plupart de nos bunkers sont adaptés aux catastrophes mondiales telles que les guerres, les inondations et les changements climatiques catastrophiques.”

Selon l’annonce, les bunkers les moins chers couvrent une superficie de 97 pieds carrés et coûtent 28 400 £.

Un autre fournisseur de la région de Belgorod a fait état de retards dus à une forte demande de soutes “low cost” équipées pour contrer “la contamination nucléaire, biologique et chimique”.

On pense que Mad Vlad possède un certain nombre de repaires souterrains en Sibérie, dont un à Sabetta et un autre dans les montagnes de l’Altaï.

Le général SVR a déclaré sur Telegram : “Les parents et amis des chefs d’État seront livrés au bunker à l’avance.

“Mais tout le monde à la tête de la Russie n’a pas eu de chance.

“Par exemple, Poutine a ordonné, en cas de menace nucléaire, d’évacuer le ‘minimum nécessaire’ de responsables russes”.

Cela comprendrait le Premier ministre Mikhail Mishustin et le président du parlement Vyacheslav Volodine ainsi que le procureur général et la direction du Conseil de sécurité.

Il comprendrait également des responsables clés de son administration présidentielle ainsi que trois services de sécurité et d’espionnage, le FSB, le FSO, le SVR avec leurs familles.