La frénésie de la dette britannique menace de hanter son marché obligataire pendant des années

Les investisseurs acceptent lentement l’ampleur des besoins d’emprunt du gouvernement britannique au cours des prochaines années et cela ne semble pas joli.

Selon les estimations de la banque, l’offre nette de gilts au cours du prochain exercice devrait atteindre un record absolu. Pour les stratèges de Citigroup Inc., l’augmentation signifie que le marché doit trouver deux fois plus de nouvelles liquidités privées pour l’absorber qu’au cours des huit dernières années combinées.

Selon le Bureau de gestion de la dette, la projection de financement brut du Royaume-Uni au cours des quatre prochains exercices augmentera de près de 50 % pour atteindre 1 000 milliards de livres sterling (1 200 milliards de dollars), selon Barclays Plc. appelle une « détérioration significative » de la situation à moyen terme.

Alors que le marché a d’abord applaudi le paquet d’augmentations d’impôts et de réductions de dépenses du chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt jeudi, la réalité est qu’une quantité stupéfiante d’obligations mises en ligne pourrait exercer une pression sur le marché. Les inquiétudes commencent déjà à monter quant au défi de trouver des acheteurs, d’autant plus que la Banque d’Angleterre se rétrécit maintenant, plutôt que d’augmenter ses avoirs.

“Il s’agit d’un défi d’émission sans précédent”, a écrit Jamie Searle, stratège taux chez Citigroup, dans une note. tous les changements à partir de maintenant.”

Les obligations à dix ans ont chuté pour une deuxième journée vendredi. À un moment donné, les rendements ont augmenté de plus de 20 points de base par rapport au creux de jeudi, le plus grand bond depuis fin octobre.

Bien qu’ils aient chuté de plus de 4,50 % depuis que l’anxiété suscitée par le plan budgétaire de l’administration Liz Truss était à son apogée, les perspectives de l’offre indiquent une nouvelle faiblesse sur toute la ligne. NatWest Markets prévoit que les rendements à 10 ans atteindront 4,3 % d’ici la seconde moitié de l’année prochaine, à plus d’un point de pourcentage au nord de l’endroit où ils se négociaient vendredi.

“Il est difficile de voir un environnement où les acheteurs habituels de gilts – étrangers et LDI – se sentent obligés d’augmenter la demande pour suivre le rythme de l’offre”, a déclaré Imogen Bachra, responsable de la stratégie de taux au Royaume-Uni chez NatWest, faisant largement référence aux stratégies d’investissement axées sur le passif. utilisé par les fonds de pension. “Les acheteurs naturels, à ces niveaux de rendement, peuvent être difficiles à trouver.”

Le DMO devrait émettre de nouvelles dettes dès cette semaine avec une vente d’obligations indexées. Bien que l’accord puisse bien se dérouler étant donné qu’il y aura moins d’offre de ces titres à court terme, les stratèges voient toujours des défis dans les années à venir.

S’ajoutent aux vents contraires les ventes de dorures par la Banque d’Angleterre alors qu’elle s’efforce de réduire son bilan gonflé. Son portefeuille comprend 835 milliards de livres sterling de gilts acquis au cours de plus d’une décennie d’assouplissement quantitatif, ainsi que les 19 milliards de livres sterling qu’il a achetés pour stabiliser le marché obligataire après l’effondrement de septembre.

Selon Rohan Khanna, stratège des taux chez UBS Group AG, il peut y avoir des raisons d’être moins baissier sur les perspectives des gilts si une récession au Royaume-Uni et une détente des pressions inflationnistes permettent à la BoE de ralentir ou de suspendre son cycle de hausse.

“D’un autre côté, si nous nous trompons sur la politique monétaire et que les taux doivent continuer à augmenter l’année prochaine, il serait en effet difficile de supprimer cette émission”, a déclaré Khanna dans des commentaires par courrier électronique.

L’OBR a abaissé sa prévision de croissance à 1,4% en 2023 contre 1,8% précédemment. Il voit également l’inflation chuter à 9,1 % cette année et à 7,4 % en 2023, bien que ce soit bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Après des années d’emprunts à des taux planchers, qualifiés de “faux paradis” par un responsable de l’Office for Budget Responsibility, le gouvernement doit désormais faire face à des besoins de financement plus importants et à une hausse des taux d’intérêt.

“Le marché vient de se remettre de la crise de liquidité des fonds de pension et il pourrait maintenant se transformer en crise de financement de la dette”, a déclaré Craig Inches, responsable des taux et de la trésorerie chez Royal London Asset Management. “Même avec des hausses d’impôts et des réductions de dépenses, le tableau des emprunts est encore pire qu’avant.”

