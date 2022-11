La frénésie de la Coupe du monde met à rude épreuve les chameaux du Qatar

MESAIEED, Qatar (AP) – Shaheen s’est allongé sur le sable et a fermé les yeux, mais il y avait peu de temps pour se reposer pour le chameau. Les fans de la Coupe du monde venant en masse dans le désert à l’extérieur de Doha étaient prêts pour leur moment Instagram parfait : monter à dos de chameau sur les dunes vallonnées.

Alors que le Qatar accueille plus d’un million de fans pour la Coupe du monde d’un mois, même ses chameaux font des heures supplémentaires. Les visiteurs en nombre que le petit émirat n’a jamais vu auparavant se précipitent pour terminer une liste d’expériences touristiques du Golfe entre les jeux : monter à dos de chameau, prendre des photos avec des faucons et se promener dans les ruelles des marchés traditionnels.

Un vendredi après-midi récent, des centaines de visiteurs en uniforme de football ou drapés de drapeaux ont attendu leur tour pour monter sur les animaux à bosse. Les chameaux qui ne se sont pas levés ont été forcés par leurs maîtres. Lorsqu’un chameau a laissé échapper un grognement fort, une Australienne a crié : “On dirait qu’ils sont violés !” À proximité, un groupe d’hommes mexicains vêtus de thobes et de coiffes qatariens blancs ont pris des selfies.

“C’est vraiment une sensation incroyable parce que vous vous sentez si grand”, a déclaré Juan Gaul, 28 ans, après sa course. Le fan argentin était en visite au Qatar pendant une semaine depuis l’Australie.

Profitant de l’occasion, les dresseurs d’animaux qui, grâce à la Coupe du monde, gagnent plusieurs fois plus qu’ils ne le feraient normalement.

“Il y a beaucoup d’argent qui rentre”, a déclaré Ali Jaber al Ali, un éleveur de chameaux bédouin de 49 ans originaire du Soudan. “Dieu merci, mais c’est beaucoup de pression.”

Al Ali est arrivé au Qatar il y a 15 ans mais travaille avec des chameaux depuis qu’il est enfant. Un jour de semaine moyen avant la Coupe du monde, Al Ali a déclaré que son entreprise proposerait environ 20 trajets par jour et 50 le week-end. Depuis le début de la Coupe du monde, Al Ali et les hommes avec qui il travaille assurent 500 trajets le matin et 500 autres le soir. L’entreprise est passée de 15 chameaux à 60, a-t-il déclaré.

“Les guides touristiques veulent faire avancer les choses rapidement”, a déclaré Al Ali, “alors ils ajoutent de la pression sur nous.”

Alors que des foules se formaient autour d’eux, de nombreux chameaux étaient assis comme des statues avec des museaux en tissu couvrant la bouche et des selles brillantes sur le corps. L’odeur du fumier emplit l’air.

Comme d’autres cultures du Golfe, les chameaux fournissaient autrefois aux Qataris un moyen de transport vital et aidaient à l’exploration et au développement des routes commerciales. Aujourd’hui, les ongulés font partie des passe-temps culturels : les courses de chameaux sont un sport populaire qui se déroule sur des pistes à l’ancienne en dehors de la ville.

Al Ali a déclaré qu’il savait quand un animal était fatigué, généralement s’il refusait de se lever ou se rasseyait après s’être levé. Il peut identifier chaque chameau par ses traits faciaux.

« Je suis un Bédouin. Je viens d’une famille de bédouins qui s’occupent de chameaux. J’ai grandi en les aimant », a déclaré Al Ali.

Mais l’augmentation soudaine du nombre de touristes signifie qu’il y a moins de temps pour se reposer entre les trajets, a-t-il déclaré. Un court trajet ne dure que 10 minutes tandis que les plus longs durent de 20 à 30 minutes.

Normalement, Al Ali a dit qu’un chameau peut se reposer après cinq promenades. “Maintenant, les gens disent que nous ne pouvons pas attendre… parce qu’ils ont d’autres projets dont ils ont besoin pour aller au milieu du désert”, a-t-il déclaré.

Depuis le début de la Coupe du monde, les animaux sont emmenés pour 15 à 20 – parfois même 40 promenades – sans interruption.

Sa journée commence vers 4 h 30, lorsqu’il nourrit les animaux et les prépare pour les clients. Certains touristes sont arrivés à l’aube, a déclaré Al Ali, dans l’espoir d’obtenir la photo parfaite du lever du soleil, “nous devons donc travailler avec eux et prendre des photos pour eux”.

De midi à 14 heures, les dresseurs et les chameaux se reposent, a-t-il dit. “Ensuite, nous commençons à nous préparer pour la bataille de l’après-midi.”

Mais tous les visiteurs n’ont pas été séduits par l’expérience.

Pablo Corigliano, un agent immobilier de 47 ans originaire de Buenos Aires, a déclaré qu’il espérait quelque chose de plus authentique. Les excursions débutent sur une étendue désertique au bord d’une autoroute, non loin de la ville industrielle de Mesaieed et de ses vastes raffineries de pétrole.

“Je m’attendais à quelque chose de plus sauvage”, a déclaré Corigliano. “Je pensais traverser le désert, mais quand je suis arrivé, j’ai vu un point touristique typique.”

Peu de temps après, Corigliano et un groupe d’amis ont cherché un buggy des dunes pour courir dans le désert.

___

Suivez Lujain Jo et Suman Naishadham sur Twitter : @lujainjo et @SumanNaishadham

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Lujain Jo et Suman Naishadham, Associated Press