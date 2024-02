La frénésie de construction de centres de données de NTT se poursuit alors que l’entreprise dévoile son premier site parisien

NTT prévoit d’ouvrir son premier centre de données à Paris, décrivant la ville comme une région clé en matière de centres de données en Europe.

Le campus de 14,4 hectares est situé à 50 km au sud de Paris, dans les communes du Coudray-Montceaux et de Corbeil-Essonnes, et prendra en charge une capacité prévue de 84 MW de charge informatique critique, répartie sur trois centres de données.

Le site est proche des infrastructures numériques clés, affirme NTT, et dispose d’une puissance réservée au déploiement dès le premier jour.

« Cet investissement complète notre présence existante et croissante à Francfort, Londres et Amsterdam, et complétera notre présence sur les marchés FLAP Tier 1 en Europe », a déclaré Florian Winkler, directeur général EMEA et directeur mondial de l’exploitation de NTT Global Data Centers.

« Nous développerons notre présence dans la région métropolitaine de Paris en partenariat étroit avec les municipalités locales, les partenaires et le gouvernement. L’ajout de Paris s’appuie sur notre expérience éprouvée à long terme en matière de développement et d’exploitation en Europe continentale et au Royaume-Uni et est un précurseur pour la poursuite de l’expansion et de la croissance de NTT sur les marchés existants et sur de nouveaux marchés supplémentaires en Europe. »

L’ancienne friche industrielle est développée en collaboration avec Logistics Capital Partners (LCP), qui a acquis le terrain pour la première fois en 2019 et obtenu les permis et les raccordements électriques nécessaires, et qui continuera à soutenir le projet.

NTT envisage une expansion mondiale continue

NTT s’est lancé dans une vague de construction de centres de données ces derniers mois, avec l’annonce d’une nouvelle installation de 336 MW en Virginie aux États-Unis, ainsi que d’un nouveau site de 22,4 MW à Noida, en Inde, et un autre à Chennai.

La société affirme qu’elle prévoit d’investir plus de 10 milliards de dollars dans la croissance des centres de données pour les exercices 2023 à 2027. Parallèlement, elle s’est fixé un objectif d’émissions pour ses propres opérations qui comprend un approvisionnement en énergie 100 % renouvelable d’ici 2030.

Paris est l’un des sites de centres de données à la croissance la plus rapide d’Europe, avec un rapport de l’été dernier de Mordor Intelligence révélant que la capacité devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 4,2 % d’ici 2030 pour atteindre 1 004,2 MW.

Selon le rapport, le marché des centres de données parisiens est assez consolidé, Equinix, Digital Realty (Interxion) et Euclyde Data Centers disposant tous d’installations dans la ville.

À la fin de l’année dernière, Telehouse a ouvert un nouveau centre de données de 250 millions d’euros près de la ville, tandis qu’une coentreprise de Blackstone et Digital Realty prévoit un nouveau centre de données à Paris comme l’un des quatre nouveaux campus de centres de données hyperscale.

« Paris constitue un ajout significatif à notre offre mondiale et une zone importante dans nos efforts d’expansion », a déclaré Doug Adams, PDG et président de NTT Global Data Centers & Submarine Cable.

“Nous sommes ravis de continuer à enrichir notre portefeuille existant et notre part de marché dans la région EMEA et d’améliorer nos offres clients pour inclure Paris.”