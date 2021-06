La frénésie boursière de Meme n’est pas uniquement motivée par les commerçants de détail: le PDG de Virtu Cifu

L’activité frénétique impliquant les soi-disant actions meme est conduite par plus que de simples investisseurs de détail, a déclaré mercredi à CNBC le PDG du teneur de marché Virtu Financial.

« Il y a beaucoup d’institutions, de traders professionnels, de spéculateurs, peu importe comment vous voulez les appeler, engagés à la fois sur le marché des actions au comptant et sur le marché des options », a déclaré Doug Cifu de Virtu sur « Power Lunch ». « Il ne s’agit pas uniquement d’un groupe de commerçants de détail qui négocient ces actions », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Cifu surviennent alors que les projecteurs sont revenus sur les stocks de mèmes populaires sur les forums en ligne tels que Reddit. Alors que la saga a commencé en janvier, GameStop étant alors l’exemple le plus marquant, les commerçants de détail ont élargi leur attention à d’autres titres.

AMC Entertainment a récemment été un favori sur les forums Reddit et, très récemment, Clover Health et Clean Energy Fuels ont attiré l’attention.

Clover Health est entré dans la session de mercredi en hausse de plus de 140% jusqu’à présent cette semaine seulement. Cependant, malgré un pop initial pour commencer la journée de négociation, Clover Health a clôturé en baisse de 23,6%.

Les carburants à énergie propre ont grimpé de plus de 30% mercredi.

Les traders de Reddit ont recherché des actions avec des positions courtes importantes, achetant des actions et des options d’achat dans le but de faire monter le prix.

« Ils vont pour n’importe quoi. … Vous devez essayer de déterminer lequel est le suivant », a déclaré Jim Cramer de CNBC plus tôt mercredi, tout en comparant l’engouement pour les actions meme au jeu, pas seulement à l’investissement.

Cifu a également co-fondé Virtu en 2008, et la société financière basée à New York est devenue l’un des plus grands teneurs de marché au monde, qui joue un rôle crucial dans l’exécution des transactions boursières.

« Nous avons deux côtés à notre entreprise. Nous avons une entreprise de vente au détail et une entreprise institutionnelle. Cela ne devrait pas être perdu pour les gens: ce n’est pas uniquement un phénomène de vente au détail », a déclaré Cifu, se référant aux stocks de mème.

« Nous voulons nous assurer qu’il y a des services appropriés, que les gens savent réellement ce qu’ils font et qu’ils obtiennent une transparence totale », a-t-il ajouté. « Mais sinon, c’est pour ça que les marchés sont là, et ils fonctionnent assez bien. »