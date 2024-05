La fraude présumée aux enchères d’Elvis Graceland attire l’attention des responsables du FBI « intéressés »: rapports

Ils ne peuvent pas continuer à avoir des esprits suspects.

Le scandale de fraude aux enchères entourant le manoir emblématique d’Elvis Presley à Graceland a attiré l’attention des responsables « intéressés » du FBI, selon un rapport.

Des agents du FBI ont contacté le camp de la petite-fille de Presley, Riley Keough, pour mener une éventuelle enquête criminelle, Rapports TMZ.

Le scandale de fraude aux enchères entourant le manoir emblématique d’Elvis Presley à Graceland a attiré l’attention des responsables « intéressés » du FBI, selon un rapport. AFP via Getty Images

Le média a ajouté que le Bureau d’enquête du Tennessee avait également été contacté et que les personnes impliquées pensaient savoir qui était derrière l’enchère frauduleuse.

Le Post a contacté le Federal Bureau of Investigation pour commentaires.

Un juge de Memphis a interrompu mercredi un projet de vente par saisie de la maison emblématique de Graceland du défunt crooner, craignant une possible falsification des documents juridiques.

Le chancelier JoeDae Jenkins a décidé que la propriété historique du Tennessee devait rester entre les mains de la famille Presley après avoir remis en question les documents qui leur ordonnaient de la remettre à une société d’investissement.

Des agents du FBI auraient contacté le camp de la petite-fille de Presley, Riley Keough, au sujet d’une éventuelle enquête criminelle. Getty Images

Plus tôt cette semaine, Naussany Investments et Private Lending LLC ont revendiqué le droit de vendre aux enchères Graceland, élu musée le plus populaire d’Amérique en 2023.

Il a fixé une vente aux enchères publique jeudi pour vendre la propriété au « plus offrant et le meilleur enchérisseur », conformément à l’avis de saisie.

La revendication de la société sur la propriété indique qu’elle a prêté 3,8 millions de dollars à Lisa Marie Presley – la fille unique d’Elvis – et qu’elle a offert Graceland en garantie avant son décès en janvier 2023.

Une plainte déposée lundi par la fille aînée et héritière de Lisa Marie, Riley Keough, 34 ans, a déclaré que les documents étaient une fraude, que la signature de sa mère y était falsifiée et que la société elle-même était une « fausse entité » créée pour frauder la succession.

Une source a déclaré au Post que Keough était « traumatisé » par le scandale et « n’avait jamais pensé qu’un bien historique pouvait même être considéré comme allant entre les mains d’un étranger au hasard ».

L’entreprise devra prouver ses prétentions devant les tribunaux.

Graceland est un incontournable à Memphis depuis qu’Elvis a acheté le domaine pour 102 500 $ en 1957, la même année où il a sorti les tubes « Blue Christmas » et « All Shook Up ».

Il semblerait que les personnes impliquées croient savoir qui était à l’origine de cette vente aux enchères frauduleuse. PA

Le légendaire crooner est décédé à Graceland en 1977. Archives de Michael Ochs

S’étendant sur 14 acres, le domaine attire 500 000 visiteurs par an.

Lisa Marie en a hérité après la mort d’Elvis en 1977 et il a été ouvert au public en tant que musée en 1982.

Après son décès en janvier 2023, Riley est devenue l’héritière.