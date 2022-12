La fraude coûte 600 000 $ à une organisation à but non lucratif de la Colombie-Britannique

Près de 600 000 $ ont été volés à l’une des plus grandes organisations à but non lucratif de Nelson dans une affaire de fraude internationale.

Nelson CARES Society, qui gère plusieurs lotissements et programmes de logements abordables dans la ville, indique que 596 694 $ ont été transférés de son compte auprès de la Nelson and District Credit Union (NDCU) le 19 juillet sans son consentement préalable.

Les représentants de Nelson CARES et de la NDCU ont confirmé la fraude lundi après que plusieurs sources connaissant la situation se soient entretenues avec le Nelson Star la semaine dernière.

La seule reconnaissance publique antérieure du crime se trouvait dans les pages des états financiers annuels de Nelson CARES, qui ont été publiés lors d’une assemblée générale annuelle en octobre.

La directrice exécutive de Nelson CARES, Jacqueline Nobiss, a déclaré que l’organisation utilisait actuellement des réserves pour payer les salaires et les avantages sociaux de ses 160 employés, ainsi que pour les dépenses de programmation et de fonctionnement. Mais l’impact de la perte financière, ont-ils dit, ne peut être sous-estimé.

« C’était énorme. Je pense que pour tout organisme sans but lucratif, c’est énorme. Et cette valeur en dollars est absolument énorme.

Le chef du département de police de Nelson, Donovan Fisher, a confirmé qu’une enquête était en cours et que le département travaillait avec les forces de l’ordre américaines.

Le président du conseil d’administration de Nobiss et Nelson CARES, Ron Little, a déclaré qu’ils pensaient que le vol avait commencé par un paiement par virement bancaire effectué à BC Housing le 15 juillet. L’organisation n’avait auparavant effectué que des paiements par chèque, mais a opté pour un virement bancaire afin de garantir l’hypothèque sur son développement Lakeside Place avant la date limite du 1er août.

Le 19 juillet, deux paiements ont été effectués sur le compte Nelson CARES auprès de la coopérative de crédit par virement bancaire, selon Nobiss et Little. Le premier, d’un montant de 233 160,12 USD, et le second de 221 130,32 USD, ont été versés sur des comptes basés aux États-Unis.

Nobiss et Little ont déclaré que Nelson CARES n’avait jamais envoyé d’argent à des entreprises basées aux États-Unis.

Après avoir été alerté des transferts, Nobiss a déclaré avoir tenté de les arrêter à la caisse populaire le 20 juillet. Ils ont échoué, mais Nobiss a découvert deux autres transferts en attente qui, selon Little, auraient vidé le compte de Nelson CARES s’ils n’avaient pas été annulé à temps.

Comment l’argent a-t-il été volé ?

Le vol soulève des questions sur les mesures de sécurité utilisées par Nelson CARES et la Nelson and District Credit Union.

Nobiss a déclaré que Nelson CARES a depuis découvert que son webmail était compromis. Trente jours avant les transferts, un e-mail d’un compte Nelson CARES a été envoyé à la caisse populaire demandant qu’un compte soit ajouté en tant que signataire autorisé.

Pour que cela se produise, la caisse populaire exige que deux signataires actuels signent la demande et une lettre de l’organisation. Cela inclut également les signataires qui présentent deux pièces d’identité du gouvernement en personne à la succursale.

Nobiss a déclaré que les signatures requises semblaient avoir été falsifiées. Il n’est pas clair, cependant, si des suspects se sont rendus en personne à la coopérative de crédit pour fournir une pièce d’identité avant que leur demande ne soit approuvée.

Nelson CARES ne sait toujours pas comment son webmail a été piraté.

Entre-temps, l’organisation a apporté des modifications à son webmail. Nobiss a déclaré qu’une enquête interne n’avait trouvé aucune preuve que la fraude avait été commise par un employé actuel. Nobiss a ajouté que les informations confidentielles sur le personnel ou les clients n’étaient pas compromises.

La coopérative de crédit, quant à elle, n’a pas encore remboursé l’intégralité des fonds de Nelson CARES cinq mois après l’incident.

Seuls 211 079 dollars des fonds volés ont été restitués, et Little a déclaré que les deux organisations négociaient le montant restant.

“Nous nous sommes engagés auprès des administrateurs de la NDCU à travailler de bonne foi pour parvenir à un accord.”

Les coopératives de crédit de la Colombie-Britannique, qui sont réglementées par la BC Financial Services Authority, ne sont pas tenues d’assurer l’argent perdu en raison d’une fraude sur le compte d’un déposant.

Le président du conseil d’administration de la NDCU, Michael Ramsay, a refusé de fournir des détails dans un e-mail lorsqu’il a été contacté par le Star.

“NDCU apprécie sa relation de longue date de 48 ans avec Nelson CARES et les contributions que Nelson CARES apporte à la communauté”, a déclaré Ramsay. “Nous nous engageons à continuer à chercher une solution à cette situation.”

Au cours des deux dernières années, Nelson CARES a ouvert deux nouveaux lotissements tout en maintenant un certain nombre de services pour les résidents vulnérables. L’organisme à but non lucratif gère également le Nelson Committee on Homelessness, le refuge Kootenay Seniors et Stepping Stones, ainsi que la populaire soirée de financement Coldest Night of the Year.

Nelson CARES disposait d’un budget de 9,6 millions de dollars pour l’exercice se terminant le 31 mars dernier, mais n’avait que 45 019 dollars d’excédent de revenus sur les dépenses. Ses principales sources de revenus sont les subventions provinciales et fédérales, qui ont fourni 6,3 millions de dollars l’an dernier, tandis que ses dépenses les plus importantes, soit 5,9 millions de dollars, ont été affectées aux salaires et aux avantages sociaux des employés.

Malgré le vol, Nobiss a déclaré que Nelson CARES avait jusqu’à présent pu éviter des licenciements ou des coupures majeures dans la programmation. Ils ont déclaré que l’accent était mis sur la protection du personnel et le soutien de leurs nouvelles unités de logement.

“À ce moment-là, cela a signifié que j’ai dû jongler avec les choses, j’ai dû regarder chacun des programmes, j’ai dû me retirer dans certains domaines où je pouvais, voler Peter pour payer Paul, alors parler.”

Peu s’inquiète de ce que la fraude fera à la réputation de Nelson CARES, qui, selon lui, est cruciale lors de la demande de subventions et de la demande de dons à la communauté.

« Cette communauté nous fait confiance. Comment pouvons-nous aller dans la communauté et passer la nuit la plus froide de l’année et nous assurer que ces fonds sont utilisés pour soutenir les habitants de Ward Street Place si la communauté voit que nous ne pouvons même pas conserver notre argent ? »

