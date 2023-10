«L’ascension de Trump dans l’imaginaire américain repose sur son attrait en tant que gourou entrepreneurial et aboyeur de carnaval. Il a depuis longtemps quitté ce rôle avec ses partisans les plus fidèles », O’Brien a écrit dans sa chronique pour Bloomberg lundi. Le personnage le plus pertinent est celui qu’il s’est forgé depuis l’été 2015. « C’est désormais un homme politique qui définit une époque, et il supervise une secte qui ne se soucie pas de ses faiblesses ou de ses revers commerciaux… » Trump, après tout, est «pas un ancien président – ​​c’est un leader révolutionnaire de droite, nativiste », comme l’a dit un jour l’historien présidentiel Doug Brinkley. « Il a un mouvement massif avec des implications mondiales… »

« Les partisans de Trump ne se soucient pas de ce qu’il a fait ou de ce qu’il a dit auparavant. Ils l’aiment toujours. Ils l’aiment maintenant », a écrit David McIntosh, président du Club for Growth. | Photo de la piscine par Dave Sanders

Les enjeux ont rarement été aussi élevés – pour le 45e président qui veut devenir le 47e et dont le parcours implique autant les salles d’audience que la campagne électorale, et pour un pays épuisé et déstabilisé également. Trump pourrait être condamné à une amende de 250 millions de dollars. Il pourrait perdre la Trump Tower, symbole singulier de l’image qu’il a cherché dès le départ à véhiculer. Pour la plupart des gens, bien entendu, des aspects peu recommandables de leur passé peuvent limiter leurs perspectives d’avenir. Pas pour Trump. Jamais eu. Il est, dans les mots mémorables d’un intime, « l’être humain le plus présent que j’aie jamais rencontré. » Ainsi, les scènes de cette semaine sont en quelque sorte simplement une extension d’une tactique et d’une vérité éprouvées par Trump. Il fait en sorte que le passé n’ait plus d’importance.

Une lecture sombre de cet art sombre est qu’il ne s’agit pas seulement d’un élément, mais d’une condition préalable à tout manuel de jeu autoritaire.

« Ils le croient, parce qu’ils croient en lui », a écrit Ruth Ben-Ghiat dans son livre de 2020 sur les dirigeants autoritaires. Trump « s’est présenté comme un diseur de vérité », il a exigé des « serments de loyauté » et il a utilisé « ce mirage de lui en tant qu’homme d’affaires prospère qui a ce que tous les autres hommes veulent » – « tout cela », m’a-t-elle dit cette semaine. , « sont des choses que les autoritaires font depuis cent ans ».

« Évidemment, George Orwell nous a appris le «trou de mémoire« , a déclaré Jen Mercieca, l’auteur de Démagogue du président : le génie rhétorique de Donald Trump. « Le trou de mémoire est très efficace : cette idée selon laquelle on peut simplement rejeter des vérités désagréables et les faire disparaître. Les êtres humains sont très vulnérables à la formation de la mémoire.

Considérez, par exemple, toute la vie de Trump.

Lorsqu’il était au lycée, à l’Académie militaire de New York, il a demandé à un camarade de classe de raconter une partie de baseball. La NYMA était en baisse de trois, les bases étaient chargées, et Trump, le camarade de classe s’est rappelé, frappez la balle juste au-dessus de la tête du joueur de troisième but – le coup gagnant ! « Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé », a répondu Trump. «J’ai frappé la balle hors du stade. Rappelez-vous cela. Je l’ai frappé hors du stade ! »

Dans les années 1970 et 80, dans les années 90 et jusque dans les années 2000, l’exagération était le lait maternel de son ascension. « Hyperbole véridique », comme il le disait en 1987 dans L’art du marché, l’objet pour lequel il est peut-être le plus connu après la tour qui porte son nom – un livre qu’O’Brien a décrit un jour comme une « œuvre de fiction non fictionnelle ». Son livre Survivre au sommet? Quand le film est sorti, en 1990, il survivait à peine et il n’était pas au sommet. Il s’en fichait. À maintes reprises, selon la façon dont Trump racontait son histoire, les échecs n’étaient pas des échecs, les pertes n’étaient pas des pertes. Rien que des succès. Rien que des victoires.

Son ascension politique a rendu tout cela encore plus sinistre. Cela ne pouvait plus être considéré comme quelque chose qui frôlait le clin d’œil et la tête. Sa campagne était une tentative de réécrire son passé. Sa présidence était un effort pour réécrire non seulement le passé mais aussi le présent – ​​« le en cours présent », comme je l’ai écrit lors de sa convention en 2020. Il n’a pas perdu quand il a perdu, le Covid ne s’est pas produit comme il s’est produit, l’insurrection n’était pas une insurrection…

« Niez suffisamment quelque chose, et les gens finiront par vous croire », a déclaré Jack O’Donnell, un ancien dirigeant du casino Trump. « Une fois qu’ils vous croient, il est facile de rationaliser le passé. »

« En tant que mouvement autoritaire, le passé doit être ce qu’il dit », a déclaré Reed Galen, ancien consultant du GOP et co-fondateur du Lincoln Project anti-Trump.

« Vous parlez aux électeurs, et à moins qu’ils ne soient simplement câblés sur des choses anti-Trump, ils diront qu’il est un homme d’affaires extrêmement prospère », a ajouté le stratège républicain Doug Heye, « et peu importe ce que dira un juge, ce ne sera pas le cas. retiré de l’esprit de ses électeurs de base.

La semaine dernière, à un mémo écrit par le président du Club for Growth, David McIntosh, à un PAC lié au club appelé Win it Back, les plats à emporter étaient durs: Les partisans de Trump ne se soucient pas de ce qu’il a fait ou de ce qu’il a dit auparavant. Ils l’aiment toujours. Ils l’aiment bien maintenant. «C’est incroyable», m’a dit McIntosh dans un texte. « Toutes les tentatives visant à saper ses références conservatrices sur des questions spécifiques ont été inefficaces », indique le mémo. « Même lorsque vous montrez une vidéo aux électeurs républicains des primaires dans un contexte complet où le président Trump dit quelque chose de répréhensible aux électeurs des primaires, ils trouvent un moyen de rationaliser et de rejeter cette vidéo. »

« Ce que j’ai vu là-bas et qui m’a vraiment marqué, c’est que les gens ont rejeté toute information négative sur Donald Trump comme n’étant qu’une autre attaque contre Donald Trump », m’a dit Mercieca. «Ils veulent donc croire que Donald Trump est leur homme, et que c’est un bon gars, qu’il se bat pour eux et que personne d’autre ne l’est, que tout est corrompu et qu’il est le seul à les sauver. C’est le message qu’il a toujours leur a été donné », a-t-elle déclaré. « Chaque attaque contre lui se nourrit le récit qu’il a créé.

« Trump a fait de la politique de griefs sa grande force », m’a dit Mike DuHaime, directeur de campagne de Chris Christie. « Il s’est fait lui-même une victime et donne aux autres le sentiment qu’ils sont également des victimes et qu’ils doivent donc tous se serrer les coudes contre cet oppresseur invisible. »

« Une fois qu’ils se sont liés à lui, il a alors le récit de la victime », a déclaré Ben-Ghiat. « Ce que ces propagandistes font si bien, c’est qu’ils établissent ces sillons narratifs, et puis tout ce qui arrive, c’est comme un biais de confirmation – cela se réalise. » Cela ne veut pas dire, cependant, que le procès civil en cours n’a pas d’importance, ni que l’éventail d’autres procès pénaux à venir n’a pas d’importance, a-t-elle déclaré. « C’est extrêmement important pour la démocratie », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment très important pour l’avenir. »

En ouvrant le procès cette semaine, le juge a déclaré que la procédure pourrait prendre plus de deux mois, potentiellement jusqu’à l’approche de Noël.

Une épreuve ? Une menace existentielle ? Peut être. Mais Trump y voit également « une opportunité plutôt qu’un embarras », m’a dit cette semaine Alan Marcus, ancien consultant et publiciste de Trump. Et il l’utilisera comme une opportunité d’« arnaque », a-t-il déclaré. « Il avait la meilleure discipline de message parmi tous les clients que j’ai jamais eu, et j’avais beaucoup de clients », a ajouté Marcus. « Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas le faire oublier son message – son message du moment.»

À New York, en entrant et en sortant de la salle d’audience, Trump a qualifié le juge de « voyou » qui devrait être « radié du barreau ». Il a qualifié le procureur général de « personne terrible ». Il a qualifié le procès de « chasse aux sorcières » et de « honte ».

« RIEN ne peut me briser », a-t-il déclaré lundi dans un courriel de collecte de fonds.

« Et je ne suis certainement pas seul dans ce combat », a-t-il déclaré mardi dans un courriel de collecte de fonds. « Alors que le procès injuste de New York se poursuit, s’il vous plaît, apportez une contribution de n’importe quel montant pour prouver que vous ne vous abandonnerez JAMAIS non plus… »