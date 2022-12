La fraude aux subventions à l’énergie propre entraîne une peine de 7 ans de prison

BOSTON (AP) – Un homme du Massachusetts qui a participé à un stratagème visant à frauder le gouvernement américain sur environ 50 millions de dollars de subventions non imposables destinées à financer des projets d’énergie propre a été condamné à sept ans de prison, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux.

Christopher N. Condron, 50 ans, a également été condamné mardi par le tribunal de district américain de Boston à trois ans de probation et condamné à payer 8,7 millions de dollars, le montant qu’il a effectivement gagné dans le cadre du stratagème qui a duré de 2009 à 2013, selon un communiqué du Bureau du procureur américain.

Condron et d’autres ont soumis des demandes de subvention frauduleuses au département du Trésor américain au nom de quatre sociétés différentes, prétendument impliquées dans des projets de gazéification de biocarburants ou de parcs éoliens, ont déclaré les procureurs.

Les subventions provenaient d’un programme dans le cadre de l’American Recovery and Reinvestment Act de 2009, destiné à stimuler l’économie américaine après la récession de 2008.

Condron a affirmé que les entreprises avaient soit acquis, mis en service ou commencé la construction des projets pour un coût total de plus de 170 millions de dollars, ont déclaré les procureurs. Condron et d’autres ont ensuite cherché à se faire rembourser plus de 50 millions de dollars sur la base de ces coûts gonflés, ont indiqué les autorités.

Condron a soumis des documents frauduleux à un avocat qui, à son tour, a soumis les demandes au département du Trésor, selon les procureurs.

Condron, d’Acton, a été inculpé en 2017 et en septembre 2021 a été reconnu coupable par un jury fédéral de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude électronique. Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé à ses avocats.

The Associated Press