La fraude alimentaire s’infiltre secrètement en Amérique. Voici comment vous pouvez l’éviter

La nourriture dans vos armoires de cuisine n’est peut-être pas ce qu’elle semble être.

“Je vous garantis qu’à chaque fois qu’un produit peut être présenté comme quelque chose de plus cher, il le sera. C’est aussi simple que cela”, a déclaré Larry Olmsted, auteur de “Real Food/Fake Food”, à CNBC.

Les fraudeurs motivés par le gain économique infiltrent secrètement le marché mondial de l’alimentation par divers moyens, notamment les contrefaçons, les dilutions, la substitution et le mauvais étiquetage.

Cela nuit non seulement au portefeuille des consommateurs, mais met également en danger la santé et la sécurité publiques.

Selon certaines estimations, la fraude alimentaire touche au moins 1 % de l’industrie alimentaire mondiale et coûte jusqu’à 40 milliards de dollars par an, selon la Food and Drug Administration.

“Nous ne connaissons peut-être pas l’impact global de la fraude alimentaire, car une grande partie de ce que font les fraudeurs nous est cachée et ce depuis des siècles.” Kristie Laurvick, responsable principale du programme alimentaire à la US Pharmacopeial Convention, a déclaré à CNBC.

Même la FDA dit qu’elle ne peut pas estimer la fréquence de cette fraude ni son impact économique.

“Soyez conscient du produit que vous mettez sur vous ou que vous branchez au mur”, a déclaré à CNBC John Spink, directeur du Food Fraud Prevention Think Tank.

Entre 2012 et 2021, le type de fraude alimentaire le plus courant consistait à mentir sur l’origine et la dilution ou la substitution d’un animal, les deux se classant à 16 % des incidents enregistrés par le moniteur de sécurité alimentaire Food Chain ID.

Par exemple, la dilution pourrait impliquer l’ajout d’une huile végétale moins chère à une huile d’olive extra vierge chère.

“Si je bois du scotch, je ne pourrais pas te dire [the] différence entre une bouteille à 50 $ et une bouteille à 5 000 $. Donc, je sais que je pourrais être trompé à ce moment-là”, a déclaré Spink.

Le groupe de réflexion sur la prévention de la fraude alimentaire propose cinq questions qu’un consommateur peut se poser pour réduire sa vulnérabilité à la fraude sur les produits.

De quel type de produit s’agit-il ? Redoublez de prudence avec tout produit que vous mettez sur votre corps, ingérez ou branchez au mur. Pouvez-vous reconnaître la différence entre les produits ? Connaissez-vous le revendeur ou le fournisseur ? Leur faites-vous confiance ? Faites-vous des achats en ligne ? Si oui, avez-vous trouvé le fournisseur en ligne auprès d’une source fiable ? Plaindre. Le fournisseur est-il légitime ? Si oui, ils voudront savoir.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les différents types de fraude alimentaire, comment l’industrie prévient les risques, ce que les consommateurs peuvent faire et où la fraude sur les marchés de l’huile d’olive, des épices et des fruits de mer peut se cacher.