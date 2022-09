La fraternité sportive pleure le décès de la reine Elizabeth II

Buckingham Palace a annoncé le triste décès de la bien-aimée reine Elizabeth II.

Le monarque britannique est décédé à l’âge de 96 ans au Balmoral après avoir décoré le trône pendant sept décennies.

La fraternité sportive a rendu hommage à la reine, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, et à ses contributions au royaume.

Le club de football anglais de Manchester United a tweeté “Manchester United partage la douleur de toute la nation suite à l’annonce du palais de Buckingham du décès de Son Altesse Royale la reine Elizabeth II”.

Manchester United partage la douleur de toute la nation suite à l’annonce du palais de Buckingham du décès de Son Altesse Royale la reine Elizabeth II. pic.twitter.com/QwLRZ9z4yf –Manchester United (@ManUtd) 8 septembre 2022

De plus, il a également été annoncé que l’équipe de Manchester porterait des brassards noirs par solidarité.

Les joueurs de Manchester United porteront des brassards noirs et observeront une minute de silence avant le match de ce soir contre la Real Sociedad après le décès de la reine Elizabeth II. pic.twitter.com/NZpUrixZMf – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 8 septembre 2022

Wimbledon a partagé un message qui disait “Nous souhaitons exprimer notre plus profonde sympathie et nos plus sincères condoléances à la famille royale à l’occasion du triste décès de Sa Majesté la Reine” avec une photo de sa majesté.

Nous souhaitons exprimer notre plus profonde sympathie et nos plus sincères condoléances à la famille royale à l’occasion du triste décès de Sa Majesté la Reine. – Wimbledon (@Wimbledon) 8 septembre 2022

Red Bull Racing a partagé un message sur son compte de réseau social déclarant : « Nous sommes très attristés d’apprendre le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Toute l’équipe d’Oracle Red Bull Racing adresse ses plus sincères condoléances à la famille royale du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Nous sommes très attristés d’apprendre le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Toute l’équipe d’Oracle Red Bull Racing adresse ses plus sincères condoléances à la famille royale du Royaume-Uni et du Commonwealth. pic.twitter.com/cCumCVZDev – Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) 8 septembre 2022

Le club de football londonien Chelsea FC a déclaré : « Le Chelsea Football Club est profondément attristé d’apprendre le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Nous nous joignons à ceux qui sont en deuil au Royaume-Uni et dans le monde. Nous souhaitons adresser nos condoléances à la famille royale et à toutes les personnes touchées par cette très triste nouvelle.

Le Chelsea Football Club est profondément attristé d’apprendre le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Nous nous joignons à ceux qui sont en deuil au Royaume-Uni et dans le monde. Nous souhaitons adresser nos condoléances à la famille royale et à toutes les personnes touchées par cette très triste nouvelle. pic.twitter.com/FUysCESRt4 – FC Chelsea (@ChelseaFC) 8 septembre 2022

ATP a écrit: «Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Nous sommes reconnaissants pour sa contribution au tennis, et nos pensées et nos condoléances vont à la famille royale britannique.

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Nous sommes reconnaissants pour sa contribution au tennis, et nos pensées et nos condoléances vont à la famille royale britannique. pic.twitter.com/HIlTHDDG2j – Circuit ATP (@atptour) 8 septembre 2022

La Formule 1 a partagé une photo de la reine avec une légende qui disait “La Formule 1 pleure le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II”

La Formule 1 pleure le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II pic.twitter.com/aofm3ePuy5 — Formule 1 (@F1) 8 septembre 2022

Le Premier ministre britannique Liz Truss a exprimé sa dévastation face aux nouvelles reçues du Balmoral. Le Premier ministre récemment élu l’a qualifié d’énorme choc pour la nation et le monde.

