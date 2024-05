La frappe meurtrière à Rafah n’a pas franchi la ligne rouge de Biden, selon des responsables

Des responsables américains ont déclaré mardi que la frappe israélienne qui a tué des dizaines de Palestiniens dans le sud de Gaza était une tragédie mais qu’elle n’avait pas violé la ligne rouge du président Biden concernant la retenue des livraisons d’armes vers Israël.

L’effusion de sang est survenue après que M. Biden a averti plus tôt ce mois-ci que les États-Unis bloqueraient certains transferts d’armes si Israël ciblait des zones densément peuplées de Rafah – un avertissement qui a été régulièrement mis à l’épreuve à mesure que la guerre progressait.

John F. Kirby, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que ces morts étaient « dévastatrices », mais que l’ampleur de l’attaque n’était pas suffisante pour changer la politique américaine. « Nous ne voulons pas assister à une opération terrestre majeure », a déclaré M. Kirby aux journalistes. « Nous n’avons pas vu cela. »

Les chars israéliens étaient à la périphérie de la ville « pour tenter de faire pression sur le Hamas », a expliqué M. Kirby. Il a également apporté une certaine précision sur l’avertissement de M. Biden à Israël, que les critiques ont qualifié de trop vague.

« Nous ne les avons pas vus entrer avec de grandes unités et un grand nombre de soldats en colonnes et en formations dans une sorte de manœuvre coordonnée contre plusieurs cibles au sol », a déclaré M. Kirby. « Tout ce que nous pouvons voir nous indique qu’ils ne se lancent pas dans une opération terrestre majeure dans les centres de population de la ville de Rafah. »

M. Biden a subi des pressions de la part de défenseurs et de membres de son propre parti pour qu’il utilise son pouvoir pour réduire les livraisons d’armes à Israël afin d’influencer sa conduite dans la guerre. Les États-Unis sont de loin le plus grand fournisseur d’armes d’Israël, ce qui soulève des questions sur la responsabilité américaine alors que le nombre de morts s’alourdit.

La frappe de Rafah dimanche a déclenché un incendie meurtrier et tué au moins 45 personnes, dont des enfants, et en a blessé 249, selon le ministère de la Santé de Gaza. Cela a suscité l’indignation internationale, notamment de la part des dirigeants de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Égypte et de la Chine.

La vice-présidente Kamala Harris, interrogée mardi sur Rafah, a déclaré que « le mot tragique ne commence même pas à décrire » les morts. Elle n’a pas répondu à une question complémentaire visant à savoir si la grève avait franchi une ligne rouge pour M. Biden.

Pourtant, la conduite de l’armée israélienne était similaire à ce que M. Biden avait déclaré qu’il ne tolérerait pas lorsqu’il avait averti, dans une interview sur CNN au début du mois, que les États-Unis ne fourniraient pas à Israël d’armes pour attaquer Rafah.

« J’ai clairement fait comprendre à Bibi et au cabinet de guerre qu’ils n’obtiendraient pas notre soutien s’ils se rendaient en fait dans ces centres de population », a déclaré M. Biden dans l’interview.

Dans cette interview, M. Biden a souligné que les États-Unis continueraient d’assurer la sécurité d’Israël, citant le système de défense antimissile Iron Dome et son soutien à la « capacité d’Israël à répondre aux attaques ». Mais il a déclaré qu’il bloquerait la livraison d’armes susceptibles d’être tirées sur les zones densément peuplées de Rafah.

La zone qui a été touchée dimanche n’était pas incluse dans les ordres d’évacuation émis par Israël début mai, et certains Palestiniens réfugiés dans le camp ont déclaré qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’une zone sûre.

L’armée israélienne a déclaré que la cible de l’attaque de dimanche était un complexe du Hamas et que des « munitions de précision » avaient été utilisées pour cibler un commandant et un autre haut responsable. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que la mort de civils était un « accident tragique ».

Environ un million de personnes ont fui Rafah lors de l’assaut israélien contre la ville, selon le Les Nations Uniesdont un grand nombre dans la partie ouest de la ville et dans les environs du camp qui a été frappé dimanche.

Un porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis suivaient de près l’enquête menée par Israël sur l’incident.

« Israël a déclaré qu’il se pourrait qu’il y ait eu un dépôt de munitions du Hamas près de la zone où ils ont mené l’attaque », a déclaré M. Miller. « C’est une question factuelle très importante à laquelle il faut répondre. »

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré lors d’une conférence de presse que les avions israéliens avaient tiré les « plus petites munitions » qu’ils pouvaient utiliser et a ajouté que « nos munitions à elles seules n’auraient pas pu déclencher un incendie de cette ampleur ».

Israël a envahi Gaza après les attaques menées par le Hamas le 7 octobre, qui ont tué quelque 1 200 personnes en Israël. L’offensive de représailles d’Israël a tué plus de 36 000 personnes, dont beaucoup de femmes et d’enfants, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Les dirigeants du monde entier, y compris M. Biden, ont mis en garde contre les dangers d’une opération militaire majeure à Rafah sans un plan approprié pour évacuer les Gazaouis déplacés qui y ont trouvé refuge.

M. Miller n’a pu fournir que peu de détails sur les centaines de milliers de personnes qui ont fui Rafah ces dernières semaines.

« Certains d’entre eux sont retournés à Khan Younis », a-t-il déclaré. « Certains d’entre eux ont pénétré dans l’ouest de Rafah. Certains d’entre eux sont partis à Mawasi. Je ne pense pas qu’il y ait une seule réponse. M. Miller a déclaré qu’il ne savait pas si Israël aidait ces personnes.

Khaled Elgindy, chercheur principal au Middle East Institute et conseiller des dirigeants palestiniens lors des précédentes négociations de paix, a déclaré que la Maison Blanche bénéficiait de ses descriptions ambiguës sur la « ligne rouge » de M. Biden pour l’opération militaire israélienne à Rafah.

« C’est définitivement flou et intentionnel », a déclaré M. Elgindy. « Ils ne veulent pas être coincés. Ils ne veulent pas se limiter à l’identification d’un point ou d’une ligne exacte à franchir parce qu’Israël franchira absolument cette ligne. Nous l’avons vu maintes et maintes fois.

Erica L. Vert a contribué aux reportages de Washington, et Michael Crowley de New York.