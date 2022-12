La frappe fulgurante de l’Angleterre et sa déclaration audacieuse donnent à l’équipe de Ben Stokes une chance de remporter la cinquième journée contre le Pakistan | Nouvelles du cricket

La formation d’attaquants anglais a de nouveau frappé le Pakistan avant que la déclaration agressive du skipper Ben Stokes ne donne à son équipe une réelle chance de forcer la victoire sur le Pakistan lors du premier test.

Stokes a déclaré au thé le quatrième jour, mettant le Pakistan 343 à gagner et donnant à son équipe quatre séances pour prendre 10 guichets après que les 87 cloques de Harry Brook sur seulement 65 balles aient été le coup le plus remarquable alors que l’Angleterre a couru à 264-7 en seulement 35,5 overs dans leur deuxième manche.

Le Pakistan a ensuite clôturé sur 80-2, nécessitant 263 points supplémentaires, après avoir perdu les centurions de première manche Abdullah Shafique (6) et le skipper Babar Azam (4) au milieu du stratagème de balle courte de l’Angleterre et a également vu Azhar Ali (0) quitter le terrain blessé après avoir pris un coup sur la main.

Dimanche 4 décembre 4h40





L’Angleterre a maintenant une journée pour ramasser huit guichets – peut-être sept selon la forme physique d’Azhar – avec le rythme auquel ils ont fumé leurs courses à travers ce test leur donnant beaucoup de temps et le fait que Babar et Shafique sont de retour dans le hangar, plus la longueur de la queue du Pakistan, leur offrant une belle opportunité, même si le terrain à Rawalpindi reste calme.

Brook a suivi ses 153 balles à couper le souffle sur 116 balles lors de la première manche monstre de son équipe de 657 avec un autre coup scintillant sur le pont docile, car pour la deuxième fois dans le jeu, il avait le record de 76 balles de Gilbert Jessop en Angleterre. ses vues.

Les espoirs du Yorkshireman d’éclipser qui ont été anéantis lorsqu’il a été renversé par Naseem Shah lors du dernier ballon de la deuxième session, un renvoi qui a déclenché la déclaration et fait miroiter la carotte au Pakistan pour essayer de pousser pour une avance de 1-0 dans les trois- séries de matchs eux-mêmes.

Les hôtes ont refusé d’entrer dans leur coquille malgré la perte de Shafique et Babar face aux videurs d’Ollie Robinson et Stokes respectivement et d’Azhar soignant ce coup à la main, avec Imam-ul-Haq (43no) et Saud Shakeel (24no) ajoutant un 55 ininterrompu de 88 balles – Shakeel a chuté en fin de journée par le sous-champion Keaton Jennings à la jambe courte du bowling de Jack Leach.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stokes avait un autre capitaine, Babar Azam, rattrapé par Ollie Pope pendant seulement quatre jours lors du quatrième jour du premier test.



Plus à venir…