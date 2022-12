La frappe d’un micrométéoroïde pourrait être la cause d’une fuite de vaisseau spatial russe

Une fuite de liquide de refroidissement d’une durée d’au moins trois heures mercredi soir à bord d’une capsule spatiale russe Soyouz amarrée à la Station spatiale internationale pourrait avoir été causée par un minuscule impact de météoroïde, a déclaré jeudi un haut responsable spatial russe.

La NASA et l’agence spatiale russe Roscosmos ont déclaré qu’aucun astronaute n’était mis en danger par la fuite, ce qui a forcé les agents de contrôle de mission à Moscou à annuler une sortie dans l’espace prévue par deux cosmonautes alors que du liquide était pulvérisé dans l’espace, comme on le voit sur une vidéo en direct lors d’une webdiffusion de la NASA.

“La cause de la fuite du Soyouz MS-22 pourrait être un micrométéoroïde frappant le radiateur du navire”, a déclaré Sergei Krikalev, responsable des vols spatiaux habités à Roscosmos, dans un communiqué publié sur Telegram.

De minuscules micrométéoroïdes, ou roches spatiales, la plupart aussi petites qu’un grain de sable, font partie de l’environnement spatial normal car elles traversent le système solaire dans des directions aléatoires et causent généralement peu ou pas de dommages substantiels à l’ISS et aux autres engins spatiaux. protégé par un blindage avancé.

Des responsables russes mènent une enquête sur la cause de la fuite de liquide, qui s’est écoulée d’une boucle de refroidissement de radiateur à l’extérieur du vaisseau spatial russe Soyouz MS-22 à partir d’environ 19h45 heure de l’Est mercredi (0045 GMT jeudi), a indiqué la NASA. Le liquide de refroidissement sert à réguler les températures sur la capsule.

La NASA a déclaré que les températures du MS-22 “restent dans des limites acceptables”. Ni l’agence spatiale américaine ni Roscosmos n’ont expliqué la plage de température du vaisseau spatial, à quel point le vaisseau était proche d’atteindre ces limites, la quantité de liquide de refroidissement échappée ou l’heure à laquelle la fuite s’est arrêtée.

Le même vaisseau spatial Soyouz a transporté les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dimitri Petelin ainsi que l’astronaute de la NASA Frank Rubio vers la station spatiale en septembre, marquant le premier vol conjoint américano-russe dans le cadre d’un accord renouvelé entre la NASA et Roscosmos permettant aux équipages mixtes de voyager vers et depuis l’espace. station. Prokopyev et Petelin étaient les deux équipés pour une sortie dans l’espace de six heures lorsque la fuite de liquide de refroidissement a commencé.

La station spatiale, un laboratoire de la taille d’un terrain de football abritant des astronautes en continu pendant plus de deux décennies, compte actuellement un équipage de sept personnes. Les quatre autres membres de la dernière expédition sont arrivés en octobre à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon. Cet équipage comprend deux astronautes de la NASA, un astronaute japonais et un cosmonaute.

La fuite a soulevé des questions immédiates quant à savoir si le MS-22 sera en mesure de ramener son équipage de trois hommes sur Terre en mars 2023 comme prévu initialement, ou si la NASA et Roscosmos devront poursuivre des plans d’urgence.

La sortie dans l’espace prévue mercredi soir a été reportée une fois auparavant, fin novembre, en raison de pompes de refroidissement défectueuses dans les combinaisons spatiales des cosmonautes. Et en août, une sortie dans l’espace russe a été interrompue par un problème de batterie avec l’une des combinaisons spatiales des cosmonautes.

