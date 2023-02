La frappe d’Olivier Giroud offre à l’AC Milan une victoire 1-0 sur le Torino

Olivier Giroud a mis fin à la chute dramatique de l’AC Milan avec le seul but de la victoire 1-0 de vendredi contre Turin, ce qui a ramené les champions dans le top quatre de la Serie A.

L’attaquant français Giroud a remporté les points pour Milan avec une tête de marque du centre de Theo Hernandez au milieu de la seconde période à San Siro, brisant une séquence de trois défaites consécutives dans l’élite italienne.

Son septième but en championnat de la campagne a propulsé Milan au troisième rang, à 15 points du leader de la ligue en fuite, Napoli, qui accueille Cremonese dimanche soir.

Milan a deux points de retard sur son rival local, l’Inter Milan, et a également la Roma, la Lazio et l’Atalanta à moins de trois points derrière eux et encore à jouer ce week-end.

«Son but nous a en quelque sorte débloqués mentalement et nous étions bien meilleurs à regarder par la suite. C’est un petit pas en avant dont nous avions besoin”, a déclaré l’entraîneur Stefano Pioli.

Cette victoire sera un coup de pouce pour Milan avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec Tottenham Hotspur mardi.

Milan est entré dans le match de vendredi sans avoir remporté aucun de ses sept matches précédents dans toutes les compétitions, une terrible forme qui a laissé Pioli concéder le Scudetto remporté le dernier jour de la saison dernière.

Pioli est resté fidèle au changement récent d’une défense à trois hommes testée lors de la défaite du derby du week-end dernier contre l’Inter Milan et bien que le résultat ait été cette fois positif, la performance n’inquiétera pas outre mesure Tottenham.

Cependant, c’était la première fois que Milan n’encaissait pas de but depuis le début de l’année, repoussant une équipe turinoise fougueuse qui reste à 30 points en septième et a raté l’occasion de se rapprocher des places européennes.

L’ailier Rafael Leao était de retour dans la formation de départ après avoir été abandonné pour les deux dernières défaites de Milan et a fourni une partie de la coupe et de la poussée qui a fait de lui une telle star en Italie.

Son éclatement sur le flanc gauche à la 77e minute aurait dû permettre à Hernandez de doubler l’avance des hôtes, seulement pour que l’arrière latéral français coupe large une terrible première fois.

“C’était une grande victoire pour nous… quand vous perdez beaucoup de matches comme nous l’avons fait, tout est mental”, a déclaré Hernandez.

“Après la Coupe du monde, je me sentais un peu déprimé, mais maintenant je pense que je suis de retour.”

Le vétéran Zlatan Ibrahimovic était sur le banc, la première fois qu’il avait été choisi depuis mai de l’année dernière après s’être fait reconstruire le ligament croisé antérieur de son genou gauche.

Ibrahimovic, dont le contrat expire à la fin de la saison, est revenu à Milan en janvier 2020 huit ans après son départ et son arrivée a donné le coup d’envoi à leur retour au sommet du jeu italien.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)