La frappe aérienne la plus meurtrière de l’armée du Myanmar a tué plus de deux douzaines d’enfants

Le Washington Post

Cet article contient des photos et des vidéos qui peuvent déranger les lecteurs. Hmone Yati Hlaing et Shoon Le Yadi, tous deux âgés de 8 ans, étaient les meilleurs amis et voisins du paisible village de Pa Zi Gyi, dans le centre du Myanmar. Les après-midi pluvieux, ils se blottissaient par terre pour dessiner, ont déclaré leurs familles. S’il y avait de la musique, ils aimaient danser, leurs visages en forme de cœur éclatant de rire.

Le 11 avril, juste après le lever du jour, ils se sont rendus à vélo ensemble à un événement communautaire dans un quartier résidentiel près de chez eux. C’était quelques jours avant Thingyan, la fête bouddhiste de l’eau qui marque le début du nouvel an birman, et plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées pour inaugurer l’ouverture d’un bâtiment administratif local.

Les enfants couraient dans et autour de la nouvelle structure avec son toit en tôle bleue, excités par la nourriture qui avait été promise, ont rappelé les personnes présentes. Les femmes s’occupaient à tour de rôle du poêle pendant que la musique birmane jouait à partir des téléphones portables.

Hmone Yati Hlaing et Shoon Le Yadi sont arrivés un peu avant 7 heures du matin. Ils étaient deux des derniers à entrer, ont déclaré leurs proches, avant qu’un avion militaire ne passe au-dessus de leur tête, lâchant un explosif qui a détruit le nouveau bâtiment et la plupart des personnes qui s’y trouvaient.

Quelques instants après l’explosion, qui a secoué des bâtiments à des kilomètres de là, un hélicoptère de combat est apparu au-dessus du chantier, tirant méthodiquement sur ceux qui étaient restés en vie. Des dizaines de personnes, dont beaucoup déjà blessées, sont mortes en tentant de ramper vers la sécurité, ont déclaré des survivants.

Au moins 157 personnes ont été tuées, selon deux groupes locaux qui ont vérifié le bilan sur plusieurs mois. Il s’agissait de l’attaque la plus meurtrière de l’armée birmane depuis qu’elle a pris le contrôle d’un gouvernement civil en 2021, et une démonstration étonnante, selon les analystes, de jusqu’où la junte est prête à aller pour écraser le mouvement de résistance qui l’a poussé hors du large pans du pays.

L’armée a reconnu la responsabilité de la frappe aérienne quelques heures après qu’elle se soit produite, annonçant à la télévision d’État qu’elle avait tué des membres des Forces de défense du peuple rebelles, que l’armée appelait des « terroristes », actifs dans la région du nord de Sagaing où les groupes de résistance ont un bastion.

Mais les dossiers documentant les décès et les blessures de l’attaque qui ont été fournis exclusivement au Washington Post par un réseau de médecins locaux, ainsi que plus de 100 photos et vidéos obtenues de plusieurs personnes, montrent qu’au moins 25 enfants figuraient parmi les morts, y compris bébés dès l’âge de 10 mois. Les survivants ont déclaré que la plupart des personnes tuées étaient des civils de Pa Zi Gyi et des villages voisins.

Un porte-parole de la junte n’a pas répondu aux demandes de renseignements sur les conclusions du Post.

Kyaw Soe Lin, un agriculteur dans la trentaine, a assisté à l’événement. Quelques instants après avoir été projeté au sol par l’explosion, il a pris son téléphone et a commencé à enregistrer.

Le Washington Post a flouté et monté cette vidéo de Kyaw Soe Lin

« Je pense que je vivrai », a-t-il déclaré sur l’enregistrement, le souffle rauque. Il a fait un panoramique de la caméra pour montrer sa jambe gauche, qui avait été coupée à la cuisse, puis à la scène devant lui.

« Les gens sont détruits », a-t-il dit. « Ils sont en morceaux. »

Le Washington Post a flouté et monté cette vidéo de Kyaw Soe Lin

Kyaw Soe Lin est décédé plus tard dans la journée, a déclaré sa femme, qui a partagé ces vidéos avec The Post.

Les preuves visuelles de l’agression militaire étayent les témoignages de neuf personnes – survivants et médecins – qui ont été témoins de l’attaque ou de ses conséquences immédiates. Beaucoup ont partagé les mêmes souvenirs brûlants de voir les petits cadavres d’enfants jetés à travers l’épave, démembrés au-delà de toute reconnaissance.

Les photos et vidéos, dont certaines n’avaient pas encore été rendues publiques, sont également un rare aperçu de la guerre civile qui se déroule à Sagaing, une partie du cœur de l’ethnie Bamar qui a fait l’objet de la répression la plus brutale de la junte ces dernières années. Les autorités ont bloqué pratiquement toute l’aide internationale et ont régulièrement coupé l’accès à Internet et au haut débit, laissant des communautés comme Pa Zi Gyi hors de contact pendant de longues périodes.

Les experts en armes de Human Rights Watch ont déclaré que sur la base de photos de l’attaque qu’ils ont examinées indépendamment de l’enquête du Post, l’armée a largué une bombe thermobarique, qui aspire l’oxygène environnant comme carburant, « faisant exploser l’air » et provoquant une explosion qui anéantit de près cibles.

L’arme a été utilisée par les gouvernements, y compris aux États-Unis, contre des militants dans des bunkers ou dans des grottes. Déployée au-dessus d’un immeuble surpeuplé dans un quartier résidentiel, la bombe a provoqué un carnage que les habitants de Sagaing ont déclaré n’avoir jamais vu en deux ans de conflit.

Le Washington Post a flouté et monté cette vidéo

Un groupe de 21 personnes du village voisin de Ywar Thar Yar s’était rendu ensemble à l’événement Pa Zi Gyi, et 13 personnes sont mortes, a déclaré U Maung Hti, un survivant. Cinq enfants d’un même ménage – frères et sœurs et cousins ​​- sont venus d’un autre village et un seul est sorti vivant, selon des proches.

U Ng Muay, 58 ans, le grand-père de Hmone Yati Hlaing, 8 ans, a déclaré qu’il était arrivé au bâtiment quelques minutes après l’explosion. Il a cherché la petite fille mais n’a trouvé que des parties de son corps. S’exprimant lors d’un appel d’une heure, il a déclaré qu’il avait encore du mal à comprendre ce qui s’était passé. La dernière fois qu’il avait vu Hmone Yati Hlaing, elle tournait et sautait chez elle, excitée pour le Nouvel An.

« Elle avait été si heureuse ce jour-là », a déclaré U Ng Muay, « le jour de sa mort. »

Environ une heure après l’attaque, à 9 heures du matin, des médecins et des membres de l’administration locale du district, alliée à la résistance anti-militaire, ont commencé à arriver. Avant même d’arriver sur le site, les médecins ont déclaré avoir vu des gens nus et en train de pleurer le long du chemin de terre.

« C’était horrible. Vraiment horrible », a raconté un médecin, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour éviter les représailles de l’armée. « Je ne savais même pas comment être en colère. Mon cœur était juste plein de tristesse.

Des corps carbonisés entouraient le site du nouveau bâtiment, qui avait été démoli à l’exception de quelques piliers en bois. La force de l’explosion a laissé des restes humains et des morceaux de vêtements suspendus à des branches d’arbres.

Dans une série d’images fournies à The Post, plusieurs garçons, dont un portant un T-shirt avec une image de dessin animé de Daisy Duck, sont allongés face contre terre, recouverts de cendres et de sang. Leurs yeux sont fermés et leurs bras tendus. Dans une autre série d’images, des corps sont empilés les uns sur les autres dans une étreinte étroite.

Wey, un administrateur du canton local de Kanbalu que The Post n’identifie que par son prénom par souci pour sa sécurité, s’est rappelé avoir enjambé des corps alors qu’il fuyait le mitraillage de l’hélicoptère. « Nous savions que certains étaient des enfants », a-t-il dit, « parce que leurs crânes étaient si petits. »

Alors que la matinée s’étirait jusqu’à l’après-midi, les médecins et les villageois locaux ont mis les blessés à l’arrière de motos et de camions, les transportant vers les hôpitaux voisins et les cliniques de fortune installées dans la jungle. Soignant les patients sur des planches de bois recouvertes de bâches en plastique, les médecins faisaient ce qu’ils pouvaient.

Les survivants de l'attaque contre Pa Zi Gyi ont été transportés hors du village sur des motos et des camions vers des hôpitaux de campagne de fortune.

Un chirurgien, que The Post n’identifie que par son prénom de Wai par souci pour sa sécurité, a déclaré que plusieurs enfants sont morts avant d’arriver à sa table d’opération.

Un garçon de 8 ans qui avait été abattu depuis l’hélicoptère dans sa jambe et son torse a été amené par des proches à moto. L’enfant a survécu après l’amputation de sa jambe, a déclaré Wai, mais il a été hystérique pendant des heures après son opération. « Il n’arrêtait pas de crier : ‘Les jets arrivent ! Les jets arrivent !’ », se souvient Wai.

Dans l’après-midi, les médecins ont amené une femme ensanglantée qui a fait arrêter Wai dans son élan, a-t-il déclaré.

Moe Moe, une mère d’un enfant de 32 ans, était très enceinte et attendait des semaines avant d’accoucher. Elle était sortie du bâtiment quelques instants avant que l’explosion ne la projette au sol, lui écrasant le bras gauche. Deux jours après que son bras a été amputé par Wai, elle a raconté aux médecins dans un abri médical bondé ce qui lui était arrivé.

« Quand ils ont tiré, ça m’a touché le bras », a-t-elle dit, sa voix tremblant au-dessus des cris des autres patients.

Le Post brouille le visage de la femme, Moe Moe, pour protéger son identité.

Moe Moe a déclaré aux médecins qu’elle pensait que son mari, qui avait assisté à l’événement avec elle, s’était échappé. Mais elle a appris plus tard qu’il était mort de ses blessures, a déclaré Moe Moe au Post. Il n’a pas pu voir leur deuxième enfant, né trois semaines après l’attaque.

Les patients continuaient d’arriver dans les cliniques à la tombée de la nuit.

A 20 heures, le général Zaw Min Tun, un porte-parole de l’armée, est allé sur Myawaddy TV, un réseau appartenant à l’armée dans la capitale, Naypyidaw. Il a annoncé que l’armée de l’air de la junte avait attaqué Pa Zi Gyi.

Le général Zaw Min Tun, porte-parole de l'armée, s'est rendu sur Myawaddy TV, une chaîne appartenant à l'armée dans la capitale, pour annoncer l'attaque contre Pa Zi Gyi.

« Nous avons été informés que les terroristes du PDF dans cet événement ont été tués », a-t-il dit, en utilisant l’abréviation pour les rebelles des Forces de défense du peuple. « Ces groupes qui organisent ces événements s’opposent au gouvernement et au peuple. »

Le général a déclaré que les forces rebelles avaient stocké des munitions dans le nouveau bâtiment et que des explosions de munitions stockées avaient causé certaines des victimes. Mais les survivants de l’attaque ont déclaré qu’il n’y avait pas d’armes dans le bâtiment. Les experts en armes de Human Rights Watch ont déclaré que bien qu’ils ne puissent pas exclure la possibilité d’autres explosions, des preuves visuelles suggèrent que l’arme thermobarique était importante et a causé une part écrasante des victimes.

Depuis le début de l’année, l’armée birmane a mené plus de 300 attaques aériennes, dont des dizaines ciblant des civils, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project.

Le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), créé par les Nations Unies pour recueillir des preuves des violations les plus graves du droit international au Myanmar, a constaté une augmentation marquée de l’utilisation de bombes contre des civils au cours de l’année écoulée, a déclaré l’enquêteur en chef Nicholas Koumjian, basé à Genève. Koumjian a déclaré que son équipe avait des preuves suggérant que l’armée avait ciblé des endroits où elle savait ou aurait dû savoir qu’il y avait un grand nombre de civils.

Ce qui s’est passé à Pa Zi Gyi « est un exemple d’attaque aveugle qui a touché de manière disproportionnée les civils », a déclaré Koumjian. « En d’autres termes, un crime de guerre. »

Les responsables du gouvernement d’unité nationale, une administration parallèle mise en place par les dirigeants de l’opposition à la suite du coup d’État, affirment que le meurtre aveugle de l’armée est le but – dans le cadre d’une campagne délibérée qui a également inclus l’incendie de villages entiers, la décapitation de combattants de la résistance et mener des exécutions sommaires de célèbres dirigeants de la démocratie.

Pendant des semaines après la frappe aérienne à Pa Zi Gyi, les survivants et les proches des victimes sont restés dans des abris temporaires au fond d’une jungle voisine, craignant que les avions à réaction et les hélicoptères de l’armée ne reviennent.

Dans un refuge, un garçon de 6 ans s’est caché avec sa mère, Yin Mar San, 30 ans, et son grand-père. Dans une vidéo prise par des médecins en visite deux jours après l’attaque, Yin Mar San a tenté de raconter ce qui s’était passé : son fils avait assisté à l’événement avec quatre autres enfants de leur foyer. Mais les autres enfants n’étaient pas revenus.

Dans une vidéo filmée par des médecins en visite, Yin Mar San décrit ce qui s'est passé lors de la frappe aérienne de l'armée.

Yin Mar San a tenu le garçon contre sa poitrine alors qu’elle essayait de parler.

« Seul mon fils est vivant », a-t-elle répété. « Seul mon fils est vivant. »

Tan a rapporté de Bangkok. Diamant rapporté de Yangon, Myanmar. Retouche photo par Jennifer Samuel. Montage vidéo par Jason Aldag. Montage de l’histoire par Alan Sipress et Reem Akkad.