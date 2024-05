La frappe aérienne israélienne meurtrière n’a pas franchi la ligne rouge – États-Unis — RT World News

Les États-Unis n’apporteront aucun « changement de politique » après la mort de 45 Palestiniens dans un enfer dans un camp de réfugiés, a déclaré John Kirby

Les États-Unis n’arrêteront pas leurs expéditions d’armes vers Israël en réponse à une récente frappe aérienne contre un camp de réfugiés à Rafah, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Les États-Unis ne considèrent pas les opérations israéliennes à Rafah comme une invasion, a ajouté Kirby.

Au moins 45 Palestiniens ont été tués dimanche lorsque des avions israéliens ont bombardé la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, provoquant un important incendie dans un camp abritant des personnes déplacées. L’armée israélienne a insisté sur le fait qu’elle utilisait « munitions de précision » pour tuer deux commandants du Hamas, mais les médias suggèrent que les éclats d’obus de la frappe ont enflammé un réservoir de carburant près de la cible prévue.

« À la suite de cette grève de dimanche, je n’ai aucun changement de politique à évoquer. » Kirby a déclaré lors d’un briefing mardi. « Ça vient d’arriver. Les Israéliens vont enquêter. Nous allons être très intéressés par ce qu’ils découvriront dans cette enquête. Et nous verrons où cela va à partir de là.

Plus tôt ce mois-ci, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il cesserait les expéditions de bombes et d’obus d’artillerie vers Israël si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lançait une invasion terrestre de Rafah, où se réfugient plus d’un million de Palestiniens déplacés. Alors que les forces israéliennes ont envoyé des chars dans les quartiers est de Rafah et pris le contrôle du passage frontalier entre la ville et l’Égypte, Kirby a déclaré que Washington ne considérait pas ces opérations comme une invasion à grande échelle.

« Nous ne pensons toujours pas qu’une opération terrestre majeure à Rafah soit justifiée », il a dit. « Nous ne voulons toujours pas voir les Israéliens, comme nous le disons, s’abattre sur Rafah avec de grandes unités sur de vastes étendues de territoire. Nous le croyons toujours, et nous ne l’avons pas vu jusqu’à présent.

La frappe aérienne de dimanche a déclenché une vague de condamnation internationale et intensifié les appels à Israël pour qu’il cesse ses opérations à Rafah. Kirby a reconnu les critiques, déclarant que « ce n’est pas dans le meilleur intérêt d’Israël » devenir « de plus en plus isolé sur la scène mondiale ».

Dans un discours au Parlement lundi, Netanyahu a appelé à la grève « une erreur tragique » et a promis qu’une enquête serait menée.

Des chars israéliens auraient atteint le centre de Rafah

Cependant, quelques heures plus tard, les bombardements et les frappes aériennes israéliennes ont tué 16 autres personnes dans le même quartier de Rafah, selon le Croissant-Rouge palestinien. Mardi après-midi, une frappe de drone israélien a tué au moins 21 personnes près d’un hôpital de campagne des Nations Unies à l’ouest de la ville, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que les militants ont tué environ 1 200 personnes et pris plus de 200 otages lors d’une attaque surprise contre l’État juif le 7 octobre. Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués dans les mois de combats qui ont suivi, selon les derniers chiffres. du ministère de la Santé de Gaza.