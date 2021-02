La frappe aérienne américaine en Syrie envoie un message à l’Iran

BEYROUTH (AP) – Une frappe aérienne américaine visant les installations utilisées par les milices soutenues par l’Iran en Syrie semble être un message adressé à Téhéran par une nouvelle administration américaine toujours en train de comprendre son approche au Moyen-Orient.

La frappe était apparemment une réponse à l’intensification des attaques à la roquette par de telles milices qui ont ciblé les intérêts américains en Irak, où les groupes armés sont basés. Cela survient alors même que Washington et Téhéran envisagent un retour à l’accord de 2015 destiné à freiner le programme nucléaire iranien.

Les États-Unis semblent avoir choisi la cible, juste de l’autre côté de la frontière en Syrie plutôt qu’en Irak, avec précaution. C’est un moyen pour le président Joe Biden de signaler qu’il sera dur avec l’Iran tout en évitant une réponse qui pourrait contrebalancer l’équilibre délicat en Irak lui-même ou déclencher une confrontation plus large.

Et c’est encore un autre exemple de la façon dont la Syrie, embourbée dans la guerre civile au cours de la dernière décennie, a souvent servi de champ de bataille par procuration aux puissances mondiales.

QUELLES SONT LES FORCES VISÉES PAR LES ÉTATS-UNIS?

La frappe aérienne américaine – qui a eu lieu vendredi en Syrie – visait l’une des milices les plus puissantes soutenues par l’Iran au Moyen-Orient, connue sous le nom de Kataeb Hezbollah, ou Brigades du Hezbollah. Le groupe fait partie des Forces de mobilisation populaire, qui comprennent un ensemble de milices irakiennes.

Le groupe a été fondé après l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en 2003 qui a renversé le dictateur Saddam Hussein. Il est différent du Hezbollah libanais, mais les deux groupes sont de puissants alliés. Ces dernières années, Kataeb Hezbollah a joué un rôle majeur dans la lutte contre le groupe État islamique et a aidé les forces du président Bashar Assad dans le conflit en Syrie.

Le groupe a été fondé par Abu Mahdi al-Muhandis, un militant irakien vétéran qui était étroitement allié à l’Iran et tué dans une attaque de drone américain à Bagdad en janvier 2020 avec le général Qassem Soleimani, le commandant de la force d’élite iranienne Qods.

Les États-Unis ont déjà frappé le groupe: en décembre 2019, une frappe américaine le long de la frontière syro-irakienne a tué 25 de ses combattants et en a blessé des dizaines. Washington a appelé cela des représailles pour la mort d’un entrepreneur américain dans une attaque à la roquette qu’il a imputée à Kataeb Hezbollah.

___

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES RELATIONS AVEC L’IRAN?

L’attaque vise probablement à envoyer un message à Téhéran selon lequel les États-Unis ne toléreront pas les attaques contre les intérêts américains dans la région, tout en laissant la porte ouverte aux pourparlers.

Cela survient alors que l’administration Biden fait face à une route incertaine dans ses tentatives de ressusciter l’accord nucléaire iranien de 2015 – qui a donné à Téhéran des milliards de dollars d’allégement des sanctions en échange de restrictions sur son programme nucléaire et dont l’administration Trump s’est retirée.

Dans l’intervalle, les relations avec l’Iran ont été encore plus tendues à mesure que les mandataires du pays s’affirmaient de plus en plus, les milices soutenues par l’Iran ciblant de plus en plus les intérêts et alliés américains. Cela a ravivé les inquiétudes selon lesquelles les relations de blocage entre les États-Unis et l’Iran pourraient finir par se disputer en Irak.

Certains signes indiquent déjà que l’Irak est utilisé pour mener une guerre par procuration. Des drones chargés d’explosifs qui ont ciblé le palais royal d’Arabie saoudite dans la capitale du royaume le mois dernier ont été lancés de l’intérieur de l’Irak, ont déclaré cette semaine un haut responsable de la milice soutenue par l’Iran à Bagdad et un responsable américain à l’Associated Press.

___

CELA DÉCLENCHERA-T-IL UNE ESCALADE PLUS LARGE?

C’est peu probable à ce stade.

La décision de Biden d’attaquer en Syrie ne semble pas signaler une intention d’élargir l’implication militaire américaine dans la région, mais plutôt de démontrer une volonté de défendre les troupes américaines en Irak tout en évitant d’embarrasser le gouvernement irakien, allié américain, en frappant sur son territoire.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que l’opération à Boukamal, en Syrie, envoie un message sans ambiguïté: «Le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition. Dans le même temps, nous avons agi de manière délibérée qui vise à désamorcer la situation générale dans l’est de la Syrie et en Irak. »

Un commentateur syrien basé en Turquie, Abdulkader Dwehe, a déclaré que le choix de la Syrie était judicieux.

«Répondre en Irak pourrait ouvrir un front qui pourrait être difficile à fermer», a-t-il tweeté après l’attaque. «Avec la frappe de Boukamal, un point précieux et un message politique plutôt que militaire ont été formulés.»

___

SUIVRE LES PAS D’AUTRES PRÉSIDENTS AMÉRICAINS

Au cours de ses premières semaines, la nouvelle administration Biden a souligné son intention de se concentrer sur les défis posés par la Chine – alors même que la volatilité et les menaces pesant sur les intérêts américains persistent au Moyen-Orient.

Mais l’opération a prouvé que la région n’est jamais loin de l’agenda d’un président américain.

En frappant la Syrie, Biden rejoint tous les présidents américains depuis Ronald Reagan qui ont ordonné un bombardement de pays du Moyen-Orient.