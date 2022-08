La frappe aérienne américaine en Syrie a utilisé 8 avions de chasse habités qui ont largué 9 unités de bombes guidées: officiel

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une frappe aérienne américaine mardi soir dans l’est de la Syrie a touché neuf cibles à l’aide de huit avions de combat habités pour frapper des installations utilisées par des groupes affiliés au Corps des gardiens de la révolution iraniens, a confirmé mercredi Fox News.

Un responsable américain a déclaré à Fox News que neuf unités de bombes guidées (GBU) avaient été larguées de quatre F-16 et quatre F-15 à la suite d’une attaque contre les forces américaines en Syrie le 15 août.

LES ÉTATS-UNIS ONT EFFECTUÉ DES ATTENTATS AÉRIENS EN SYRIE CIBLER DES GROUPES AFFILIÉS À L’IRAN

“La frappe dans l’est de la Syrie était une réponse aux attaques de groupes soutenus par l’Iran contre les forces américaines en Syrie le 15 août et démontre notre détermination à défendre les forces et l’équipement américains”, a déclaré le général Michael Kurilla, commandant du CENTCOM américain dans un communiqué publié. sur Twitter tôt mercredi.

Un porte-parole du CENTCOM a déclaré que les frappes avaient été menées sous la direction du président Biden et « étaient nécessaires pour protéger et défendre le personnel américain » en Syrie.

“Les États-Unis ne recherchent pas le conflit, mais continueront de prendre les mesures nécessaires pour protéger et défendre notre peuple”, a déclaré le colonel Joe Buccino, directeur des communications du CENTCOM. “Les forces américaines restent en Syrie pour assurer la défaite durable de l’Etat islamique.”

PLUSIEURS ROQUETTES FRAPPENT PRÈS DE LA BASE MILITAIRE AMÉRICAINE EN SYRIE

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a été interrogé mercredi sur les frappes aériennes dans une interview avec John Berman de CNN, qui a demandé comment les États-Unis pouvaient espérer poursuivre les négociations nucléaires avec l’Iran tout en frappant des groupes soutenus par l’Iran en Syrie.

“Le JCPOA, l’accord avec l’Iran, c’est une chose et une seule ; veiller à ce que l’Iran soit à nouveau interdit de manière permanente et vérifiable d’obtenir une arme nucléaire”, a déclaré Price.

Price a fait valoir que si l’Iran devait obtenir une arme nucléaire, cela rendrait la conduite de frappes pour protéger les forces américaines à l’étranger dans des endroits comme la Syrie d’autant plus dangereuse.

“Si l’Iran était en mesure d’obtenir une arme nucléaire, chaque défi auquel nous sommes confrontés avec le régime iranien deviendrait plus difficile”, a ajouté Price. “Si nous parvenons à écarter… le spectre de l’arme nucléaire iranienne, nous pourrons nous attaquer plus efficacement à tout ce à quoi nous sommes confrontés de la part de l’Iran, de ses mandataires et des groupes qu’il soutient dans la région.”

