La franchise Lord of the Rings affronte une entreprise d’ordures — RT Games & Culture

Une entreprise anglaise de traitement des déchets appelée “Lord of the Bins” a reçu l’ordre de changer de nom par la société qui détient les droits de licence sur les titres fantastiques emblématiques de JRR Tolkien. Le différend juridique est le dernier d’une série d’escarmouches entre les entreprises de la Terre du Milieu et les petites entreprises rendant hommage au travail de Tolkien.

Basée à Brighton, ‘Lord of the Bins’ est une entreprise de deux personnes qui collecte les déchets ménagers et commerciaux. Ses propriétaires, Nick Lockwood et Dan Walker, ont déclaré au Sun la semaine dernière qu’ils avaient récemment reçu une lettre de cessation et d’abstention de Middle-Earth Enterprises leur ordonnant de renommer leur entreprise et d’abandonner leur slogan : “Un anneau pour tout enlever.”















“Vous avez utilisé des noms et des slogans très similaires au Seigneur des Anneaux”, la lettre aurait lu. « Votre activité constitue une violation des droits de marque de notre client », il a poursuivi en indiquant que les propriétaires de franchise se réservaient le droit de “demander des dommages et intérêts” sur la compagnie des poubelles “activité illégale”.

Lockwood a déclaré au journal que l’activité de collecte des déchets se poursuivrait, même après que lui et Walker aient dépensé des milliers de livres pour le changement de marque. “pour apaiser une entreprise de plusieurs milliards de livres.”

“Si nous n’arrivons pas à l’heure, personne ne jettera son DVD du Seigneur des Anneaux à la poubelle.” il a dit. « Et s’ils font un carton au box-office, je ne pense pas que plus de gens appelleront pour la collecte des déchets. C’est juste une tactique d’intimidateur.

JRR Tolkien a vendu les droits de “Le Hobbit” et “Le Seigneur des Anneaux” à United Artists en 1968. Middle-Earth Enterprises, anciennement connue sous le nom de Tolkien Enterprises et détenue par plusieurs sociétés de production cinématographique au fil des ans, a été en charge de droits de licence sur la franchise depuis la fin des années 1970.

EN SAVOIR PLUS:

Le triste état de la fantasy à l’écran, 20 ans après “Le Seigneur des anneaux”

Au cours de cette période, la société a intenté une action en justice contre un certain nombre de petites entreprises qu’elle accusait d’avoir enfreint sa propriété intellectuelle. Un pub de Southampton nommé “The Hobbit” a reçu l’ordre de changer de nom et de supprimer ses cocktails “Frodo” et “Gandalf” en 2012, tandis que “The Hungry Hobbit”, un café de Birmingham, a reçu une ordonnance similaire en 2011.

La société elle-même a été poursuivie par la succession de Tolkien en 2012, les descendants de l’auteur faisant valoir que Middle-Earth Enterprises n’avait pas le droit de concéder sous licence des jeux vidéo basés sur ses œuvres. Le différend a été réglé à l’amiable en 2017.