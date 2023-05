La franchise John Wick dépasse le milliard de dollars au box-office mondial

Le premier « John Wick » a été largement salué par la critique et le public pour ses séquences de combat hautement chorégraphiées, qui étaient souvent tournées en longues prises uniques pour transmettre l’action. Dans de nombreux films d’action, les réalisateurs et les monteurs utilisent des coupes et des gros plans rapides, masquant souvent la chorégraphie du combat.

La franchise cinématographique a mis en place une mini-série intitulée « The Continental: From the World of John Wick », qui raconte comment Winston Scott (joué par Ian McShane dans les films) est devenu propriétaire et exploitant de l’hôtel The Continental dans les années 1970. L’hôtel est un refuge pour les assassins. L’émission sera diffusée le de NBCUniversal Service de streaming Peacock plus tard cette année.

Lionsgate est également sur le point de lancer un spin-off avec Ana de Armas appelé « Ballerina ».

Le jalon pour sa franchise « John Wick » survient alors que Lionsgate a exploré ses options pour les deux éléments clés de son activité – son studio de cinéma et son unité de câble et de streaming Starz.

Bien qu’il soit éclipsé par des pairs plus importants, notamment Découverte de Warner Bros. , Disney , Amazone et Comcast ‘s NBCUniversal, les actions de Lionsgate ont bondi cette année. En février, la société a annoncé des bénéfices qui battre attentes.