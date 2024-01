La franchise de Borrell a mis fin à la solution à deux États

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne représentent en aucun cas la position éditoriale d’Euronews.

Borrell dit ouvertement et franchement que la création d’un État palestinien est à la fois le moyen et la fin du processus – toutes les autres questions embêtantes, telles que la paix, la prospérité et la sécurité, tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens, ne sont qu’une question secondaire, Ohad Tal écrit.

Parfois dans la vie, il y a des moments extrêmes de clarté.

L’invasion des escadrons de la mort, des enlèvements et des viols par le Hamas en Israël le 7 octobre a été un de ces moments.

Pendant de nombreuses années, l’idée en Israël et dans la majeure partie du monde a été que si la situation des Palestiniens s’améliorait sur les plans économique, politique et social, ils n’auraient alors aucune raison d’attaquer Israël.

Le 6 octobre, la situation à Gaza s’améliore. Des dizaines de milliers de Gazaouis venaient travailler en Israël, il n’y avait aucune limite à l’entrée de biens et de matériaux de construction et l’économie de la bande de Gaza progressait.

La joie et le ravissement sur les visages des meurtriers du Hamas alors qu’ils découpaient les gens, brûlaient les familles jusqu’à ce qu’ils soient brûlés vifs et exécutaient des hommes, des femmes et des enfants recroquevillés de peur, tous filmés par les caméras corporelles qui relataient leurs atrocités, nous ont tous secoués de notre conceptions antérieures pleines d’espoir.

Désormais attaqué sur sept fronts, l’État d’Israël se bat pour son existence et son avenir.

Les espoirs de paix et de sécurité anéantis

Évidemment, tous les gens de bonne conscience souhaitent que la guerre prenne fin le plus tôt possible, mais si elle ne se termine pas par une victoire totale d’Israël, ce qui signifie la destruction du Hamas, le retour de tous les otages israéliens et la garantie que Gaza ne sera jamais détruite. constitue à nouveau une menace pour Israël, alors l’effusion de sang ne fera que s’intensifier.

Ce qui est triste, tant pour Israël que pour les civils palestiniens innocents, c’est que le Hamas et ses alliés de l’axe terroriste dirigé par l’Iran croient qu’ils sont en train de gagner et que le seul État juif au monde est sur le point d’être détruit.

Même avant la guerre, au début de l’année, un sondage palestinien démontrait qu’environ deux tiers des Palestiniens ne croyaient pas que l’État d’Israël existerait dans 25 ans et célébraient le 100e anniversaire du rétablissement de la souveraineté juive dans son territoire indigène et ancestral. patrie.

Ce rejet violent et cet espoir de destruction d’Israël sont à l’origine des actions inhumaines et insensées des organisations terroristes et des civils qui les ont accompagnées le 7 octobre.

À chaque hachage de chair au milieu de cris de ferveur religieuse, les auteurs de ces actes, à la manière des nazis, pensaient qu’ils mettaient en avant l’éviscération imminente de l’État juif.

Les Israéliens, quel que soit leur spectre politique et idéologique, ont appris ce jour-là, et au cours des jours qui ont suivi, que leurs espoirs de paix et de sécurité étaient anéantis.

Les paroles de Borrell sont révélatrices

Malheureusement, une fois passé le choc initial de la barbarie du Hamas, certains voient une leçon différente, dénuée de réalité.

Plus tôt dans la semaine, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré : « Je pense que nous ne devrions plus parler du processus de paix au Moyen-Orient. Nous devrions commencer à parler spécifiquement du processus de mise en œuvre de la solution à deux États.»

Les commentaires de Borrell sont un autre moment de clarté.

Pendant de nombreuses années, de nombreux Israéliens ont accepté la solution des deux États pour deux peuples parce qu’ils pensaient que cela pourrait apporter la paix et la sécurité.

Ils étaient prêts à faire des concessions massives pour y parvenir et, pendant 30 ans, ils ont été convaincus du concept d’État palestinien comme étant un moyen essentiel pour atteindre ces objectifs tant désirés.

L’objectif, a-t-on dit à Israël, était la fin, c’est-à-dire la paix et la sécurité, alors qu’un État palestinien n’était que le moyen le plus approprié pour y parvenir.

Ceux comme moi qui ont toujours été contre un État palestinien n’étaient pas d’accord avec cette approche, mais nous avons respecté le désir de paix.

Aujourd’hui, grâce aux commentaires de Borrell, beaucoup plus d’Israéliens comprennent que le processus de paix obsessionnel et raté des trois dernières décennies, qui a conduit à de multiples offres d’un État palestinien d’abord à Yasser Arafat puis à Mahmoud Abbas, qui ont toutes été rejetées, n’était pas une réalité. jamais vraiment dans le meilleur intérêt d’Israël.

Elles répondaient simplement aux intérêts politiques et idéologiques nationaux des interlocuteurs internationaux.

Aujourd’hui, Borrell a enlevé le masque et débarrassé le processus de ses bagages, en disant aux Israéliens qu’il ne s’agit que de la création d’un État palestinien, et que la paix et la sécurité pour Israël ont des conséquences bien moindres.

Une froideur dévastatrice que les Juifs ne comptent pas

Alors que Borrell et d’autres tentent d’accuser Israël d’enterrer les deux États pour une solution à deux peuples, le chef de la politique étrangère de l’UE vient probablement lui-même de sonner le glas de cette approche erronée.

Il dit ouvertement et franchement que la création d’un État palestinien est à la fois le moyen et la fin du processus – toutes les autres questions embêtantes, telles que la paix, la prospérité et la sécurité, tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens, ne sont qu’une question secondaire.

Borrell n’est pas unique en cela. Au cours des trois derniers mois, les Israéliens ont commencé à comprendre que ce qui leur arrive est bien moins préoccupant.

Les institutions et organisations internationales, comme le CICR, ONU Femmes et Human Rights Watch, ont démontré avec une froideur dévastatrice que les Juifs ne comptent pas.

C’est peut-être l’occasion de remercier Josep Borrell pour sa franchise, car il a révélé ce que moi et mes collègues savions depuis longtemps, à savoir que les considérations pour Israël viennent loin derrière. Le seul objectif qui compte est un État palestinien, même si cet État peut menacer et menacera l’existence même de l’unique État juif.

Cela étant, je sais qu’il trouvera peu d’acheteurs en Israël, et les commentaires de Borrell, ainsi que la boucherie du Hamas, ont involontairement apporté la clarté nécessaire pour finalement fermer la porte aux deux États pour une solution à deux peuples.

Ohad Tal est membre de la Knesset, le parlement israélien, et président de la commission des projets publics de la Knesset.

Chez Euronews, nous pensons que tous les points de vue comptent. Contactez-nous à [email protected] pour envoyer des pitchs ou des soumissions et participer à la conversation.