La franchise comique d’Akshay Kumar revient et crée un affrontement au box-office avec Bhool Bhulaiyaa 3 de Kartik Aaryan

Akshay Kumar a surpris ses fans et followers le vendredi 30 juin au matin en annonçant la date de sortie de Housefull 5, le cinquième volet de la franchise comique. Le prochain film, qui mettra également en vedette Riteish Deshmukh, sera réalisé par Tarun Mansukhani et financé par Sajid Nadiadwala, qui a également produit les quatre précédents films Housefull.

S’adressant à ses pseudos sur les réseaux sociaux, Akshay a écrit : « Préparez-vous pour CINQ fois la folie ! Nous vous présentons #Housefull5 de #SajidNadiadwala Réalisé par @tarun_mansukhani Rendez-vous dans les cinémas à Diwali 2024 ! ». Riteish a également partagé l’affiche d’annonce et a écrit : « Nous sommes de retour ! Et cette fois, nous allons sûrement rendre votre Diwali plus lumineux ! Nous vous présentons notre prochain dans la franchise ! #Housefull5 de #SajidNadiadwala Réalisé par @tarun_mansukhani À bientôt dans les cinémas à Diwali 2024 ! ».

Tarun Mansukhani a fait ses débuts en tant que réalisateur avec la comédie romantique Dostana mettant en vedette John Abraham, Priyanka Chopra et Abhishek Bachchan en 2008. Il a fallu une longue attente de 11 ans avant la sortie de son prochain film Drive, et c’était aussi un film direct au numérique. libérer. Mettant en vedette feu Sushant Singh Rajput et Jacqueline Fernandez, le thriller d’action a été créé sur Netflix en 2009. Maintenant, Tarun est prêt à faire son retour en tant que réalisateur après cinq ans avec Housefull 5.

Housefull 5 a établi son affrontement au box-office avec le trio Bhool Bhulaiyaa 3 de Kartik Aaryan, car les deux films sortiront le jour de Diwali 2024. Fait intéressant, Kartik a remplacé Akshay dans Bhool Bhuaiyaa 2 l’année dernière et ce dernier s’est avéré être un énorme blockbuster gagnant plus de Rs 250 crore au box-office mondial.





Outre les trois premiers films Housefull sortis en été, Housefull 4, réalisé par Farhad Samji, est également sorti sur Diwali en 2019 et a été l’un des films les plus rentables de cette année. Les détails sur le reste de la distribution et les détails de l’équipe de Housefull 5 n’ont pas encore été publiés.

