La franchise cinématographique “Rocky” s’étendra avec le spin-off “Drago”: rapport

Les fans de “Rocky” pourraient avoir une douce surprise.

Selon Variety, un film dérivé “Drago” est en préparation avec les studios MGM. Robert Lawton aurait été engagé pour écrire la série.

Le film mettra en vedette Ivan Drago, qui a affronté Rocky (Sylvester Stallone) dans le film “Rocky IV” de 1985. Le fils du personnage, Viktor Drago, joué par Florian Munteanu, est apparu dans “Creed II” en 2018 pour affronter le fils d’Adonis Creed.

“Je suis incroyablement humble et reconnaissant de cette opportunité, et je l’aborde en tant que grand fan de la franchise ‘Rocky’, qui se trouve être un scénariste”, a déclaré Lawton dans un communiqué à Variety.

En 2021, Dolph Lundgren, qui a incarné Drago, a parlé avec le Hollywood Reporter d’un éventuel film en préparation. “Au fait, je pense qu’il est question de faire un spin-off complet sur Drago avec MGM. Vous pourriez donc en avoir plus”, a déclaré Lundgren au point de vente.

Les représentants de Munteanu et Lundgren n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Plus tôt ce mois-ci, la star de “Rocky” Stallone a critiqué les producteurs sur les réseaux sociaux pour son manque de droits de propriété sur la franchise.

Stallone a exprimé sa colère sur Instagram, appelant Irwin Winkler, producteur de la franchise “Rocky” et de ses films de suite “Creed”, pour avoir conservé une quantité notable de revenus générés par les films de lui. L’acteur a depuis supprimé la publication.

La publication Instagram présentait une image de Winkler avec le corps d’un serpent et un couteau pour la langue, ne laissant aucune place à l’interprétation de ce que Stallone ressent pour lui.

“Un portrait très flatteur du grand producteur de ‘Rocky’/’Creed’, Irwin Winkler, de l’un des plus grands du pays”, a écrit Stallone dans la légende. “Après qu’Irwin ait contrôlé ‘Rocky’ pendant plus de 47 ans, et maintenant ‘Creed’, j’aimerais vraiment avoir au moins un peu [of] QUE RESTE-T-IL de mes droits, avant de les transmettre UNIQUEMENT à VOS ENFANTS – je pense que ce serait un geste juste de la part de ce monsieur de 93 ans ?”

Stallone a reconnu qu’il avait gagné beaucoup d’argent grâce aux films dans le passé et dit qu’il l’apprécie, mais affirme qu’il manque des revenus provenant de la vente de marchandises, qui sont vendues à l’aide de sa ressemblance.

Stallone a depuis raccroché ses gants de boxe, annonçant qu’il n’apparaîtra plus en tant que Rocky dans les futurs films, y compris “Creed III”, qui devrait sortir le 23 novembre 2022.

Lori Bashian de Fox News a contribué à ce rapport.