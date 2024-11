Activision Blizzard, filiale de Xbox, a révélé que la franchise Call of Duty avait désormais dépassé le demi-milliard d’unités vendues avant la sortie de Black Ops 6.

Activision Blizzard a raconté Le Washington Post du chiffre de 500 millions, qui a été atteint avant que Black Ops 6 ait le plus grand lancement de Call of Duty de tous les temps. Il a enregistré le plus grand nombre de joueurs, d’heures enregistrées et de matchs joués au cours de son week-end d’ouverture.

Black Ops 6 est indéniablement un énorme succès, non seulement parce que les critiques ont loué ses modes multijoueurs rapides et son retour à la forme d’une campagne solo, mais il y a quelques réserves quant aux chiffres vantés par Microsoft et Activision Blizzard.

Top 10 des jeux Call of Duty

Le premier possède désormais le second, ce qui signifie que Black Ops 6 a été le premier Call of Duty à être lancé directement sur Xbox Game Pass. Microsoft a déclaré que Game Pass avait établi un nouveau record de nouveaux abonnés en une journée, mais n’a pas révélé combien de ventes ont été perdues en conséquence.

Avant son lancement, les analystes s’attendaient à ce que Black Ops 6 augmente le nombre d’abonnés au Game Pass entre 2,5 millions et quatre millions, mais au prix de six millions de ventes perdues. Rien n’empêche également ces nouveaux abonnés d’annuler leur abonnement avant son renouvellement en novembre, leur offrant ainsi Black Ops 6 pour 19,99 $ au lieu des 69,99 $ habituels.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a tenté de dissiper ces inquiétudes lors d’un appel aux investisseurs, affirmant que les ventes de Black Ops 6 étaient en hausse de 60 % par rapport à Modern Warfare 3 de 2023, mais cette entrée a été universellement critiquée et a donc naturellement permis un saut plus important vers Black Ops 6.

L’examen par IGN du jeu solo lui a attribué une note de 4/10, par exemple, le qualifiant de « insuffisamment cuit, remanié et bricolé », et il a par ailleurs culminé à 6/10 avec notre évaluation multijoueur. « Modern Warfare 3 réchauffe et réserve le même multijoueur de Modern Warfare 2 avec quelques cartes et ajustements supplémentaires », avons-nous déclaré.

Comme l’insinuent ces critiques, Modern Warfare 3 n’était apparemment qu’une extension de Modern Warfare 2 qu’Activision Blizzard a transformée en une entrée complète afin de ne pas manquer une version annualisée. Son temps de développement aurait été seulement la moitié de celui d’une entrée normale et même les pairs de l’industrie se sont moqués de sa sortie.

Cela a permis à Poudlard Legacy de devenir le premier jeu non Call of Duty ou Rockstar à figurer en tête des ventes aux États-Unis depuis 2008, et le développeur de la campagne Black Ops 6, Raven Software, a même commenté publiquement sa réaction au milieu des inquiétudes concernant son nouveau jeu.

C’est cette performance historiquement basse de Call of Duty que Nadella a déclaré que Black Ops 6 était 60% meilleure que, donc bien que cela reste impressionnant, ce n’est pas une proclamation aussi grandiose qu’il y paraît à première vue.

Black Ops 6 semble également avoir surpassé la version 2022 de Modern Warfare 2, comme le montrent les données Steam, il a bénéficié d’un week-end d’ouverture plus élevé. Aucune information de vente plus spécifique n’a été partagée.

Cet article a été modifié après publication pour correct que le chiffre de 500 millions est pré-Black Ops 6, pas post-.