La France voit une explosion des cas de syphilis

Ces dernières années, la France a connu une forte augmentation des infections sexuellement transmissibles, mais il y en a une en particulier qui augmente à un rythme alarmant : la syphilis. Les experts sont inquiets. En raison de la lutte continue contre le VIH, la syphilis a longtemps été reléguée à une seconde place beaucoup moins évoquée dans la politique de santé publique française. Entre-temps, le nombre de cas de syphilis a explosé, grimpant de 110 % entre 2020 et 2022.

A la veille de la Saint-Valentin, Martin* a reçu d’un ami une nouvelle particulièrement mauvaise : “Je viens de passer un test et tu es la seule personne avec qui j’ai eu des relations sexuelles non protégées. Voilàj’ai la syphilis maintenant.

Martin s’est précipité pour se faire tester : il a été testé positif. Une fois surmonté le choc, il parcourut rapidement sa liste de partenaires sexuels et se souvint d’une récente rencontre avec une femme avec laquelle il n’avait pas utilisé de protection. Après un bref échange, elle a confirmé qu’elle était atteinte de la syphilis et qu’elle en était porteuse depuis un certain temps. Mais tout comme Martin, elle avait préféré prendre des risques plutôt que d’avoir des relations sexuelles protégées.

Le cas de Martin n’est pas unique. Selon un rapport publié par l’autorité sanitaire française Santé Publique En décembre, les infections bactériennes sexuellement transmissibles (à savoir la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis, par opposition au VIH qui est un virus) ont fortement augmenté en France métropolitaine entre 2020 et 2022.

Bien que la chlamydia reste l’infection sexuellement transmissible (IST) la plus récurrente en termes absolus, en hausse de 16 pour cent par rapport à 2020 avec 102 cas pour 100 000 habitants, les experts s’alarment de la forte augmentation des infections gonococciques, et surtout de la forte augmentation de la syphilis. Le nombre d’infections gonococciques a bondi de 91 pour cent (44 cas pour 100 000 habitants) au cours de cette période de deux ans, tandis que la syphilis a grimpé de 110 pour cent, à 21 cas pour 100 000 habitants.

La syphilis est apparue pour la première fois au Moyen Âge et a été presque éliminé dans la seconde moitié du XXe siècle, mais ces dernières années, il a refait surface dans la plupart des pays occidentaux, notamment aux États-Unis. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la syphilis a désormais atteint son taux d’infection le plus élevé depuis les années 1950a rapporté le New York Times dans un article de janvier.

Avec plus de 207 000 cas diagnostiqués en 2022, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, les États-Unis ont désormais un taux d’infection de 17 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 80 % depuis 2018.

La PrEP, un faux sentiment de sécurité ?

Pourquoi cela se produit-il donc? Les médecins affirment que les progrès scientifiques, notamment dans la lutte contre le VIH, sont en partie responsables de cette situation. “Les gens se protègent de moins en moins, en partie parce qu’ils n’ont plus peur du sida, car les progrès scientifiques font qu’il est désormais possible de mener une vie sans complications même si on est séropositif”, a déclaré Pierre Tattevin, directeur du département des maladies infectieuses. service des maladies du CHU de Rennes, a expliqué.

Selon la plupart des médecins, les gens se « détendent » lorsqu’ils n’ont plus à craindre le VIH. “C’est l’effet négatif de l’utilisation de la PrEP”, explique Jean-Paul Stahl, infectiologue et professeur émérite de maladies infectieuses à l’université de Grenoble.

Préparation, une prophylaxie pré-exposition, est un médicament rétroviral qui est pris avant toute exposition potentielle au virus VIH afin de contribuer à prévenir la contamination. Il est devenu extrêmement populaire ces dernières années, en particulier parmi les hommes gays et bisexuels célibataires. La pilule est systématiquement proposée dans les hôpitaux publics à toute personne déclarant avoir eu des relations sexuelles avec plus de 10 partenaires différents au cours des 12 derniers mois, qu’elles aient ou non eu des relations sexuelles protégées.

“La PrEP donne l’impression aux utilisateurs qu’ils sont protégés de tout et pensent qu’ils peuvent avoir toutes sortes de relations sexuelles à risque, mais elle ne les protège que contre le VIH”, prévient Stahl.

Le danger des applications de rencontres

Mais selon Pierre Tattevin, il y a aussi une autre raison à la forte hausse des IST. « Il est devenu extrêmement facile de trouver des partenaires sexuels via les applications de rencontres. Vous multipliez les partenaires sans savoir qui ils sont, quelles sont leurs habitudes, ni quelles sont leurs [sexual] l’histoire est », a déclaré Stahl, qui préside également la Société française des maladies infectieuses (SPILF).

Selon le rapport de Santé Publique de décembre, les hommes les plus à risque Les personnes atteintes de gonorrhée ou de syphilis, qui représentent près de 80 % des cas, ont de multiples partenaires et ont des antécédents d’IST.

Plus généralement, ce sont les hommes qui sont les plus touchés : ils représentent 77 pour cent des cas de gonocoques et plus de 90 pour cent des cas de syphilis. Pour la majorité des cas de syphilis, les hommes âgés de 50 ans et plus sont les plus touchés.

La chlamydia, en revanche, touche davantage les femmes, notamment les jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans.

Grand risque pour les femmes enceintes

La peur du public face à la syphilis a diminué au cours du dernier demi-siècle grâce à un traitement sûr et très efficace : les antibiotiques. “C’est un remède, bien sûr, et une fois guéri, il n’y a plus d’effets ni de complications si l’infection est détectée rapidement”, a déclaré Stahl.

Sauf que si elle n’est pas traitée, la syphilis est une maladie très grave. Cela peut endommager le cœur, le cerveau et la vue, et aller jusqu’à provoquer la surdité et la paralysie. Une infection pendant la grossesse peut entraîner une fausse couche ou une mortinatalité. Les enfants qui survivent jusqu’à la naissance peuvent également souffrir de problèmes de vision ou d’audition et de retards de développement.

Alors que le nombre de cas de syphilis n’a que légèrement augmenté chez les femmes hétérosexuelles en 2021 et 2022, « environ les trois quarts des cas de syphilis concernaient des HSH. [men who have sex with men]quelle que soit l’année de l’enquête », indique l’étude.

Les chercheurs préviennent en outre que « les IST représentent un problème majeur de santé publique en raison de leur transmissibilité (aux partenaires, à la mère et au fœtus), de leur fréquence, des complications à long terme qu’elles entraînent (douleurs pelviennes chroniques, infections génitales supérieures, infertilité, cancer, etc. .) et leur rôle dans la transmission du VIH”.

“Je ne peux pas distribuer de préservatifs à tout le monde”

Les médecins affirment que même si le nombre de cas d’IST enregistrés est en augmentation en France, cela témoigne également du fait que le pays dispose d’un système de dépistage qui fonctionne bien, essentiel pour stopper une épidémie.

“Lorsque vous manquez un cas, vous vous retrouvez avec deux autres cas, et si vous manquez deux cas, vous vous retrouvez avec quatre”, Dr Jay Varma, médecin-chef de Siga Technologies et ancien sous-commissaire à la santé de New York. York City, a déclaré dans une interview au New York Times. “C’est ainsi que les épidémies se développent.”

Tattevin était d’accord. “Nos différents gouvernements ont mené de bonnes politiques ces dernières années, avec des centres de dépistage gratuits. Nous devons tester encore plus, en particulier les patients à risque”, a-t-il déclaré.

Outre les campagnes d’information, Stahl a insisté sur la responsabilité personnelle. « Ceux qui utilisent la PrEP doivent savoir ce qu’ils risquent. Parce que certains connaissent les risques mais décident quand même de les prendre”, a-t-il déclaré. “L’information scientifique est toujours bénéfique, mais en fin de compte, la décision revient à chacun.”

“Le gouvernement ne peut pas distribuer des préservatifs à tout le monde”, a-t-il déclaré.

Martin, quant à lui, continue ses conquêtes : parfois protégé, parfois non, mais pour l’instant, au moins il est guéri.

*Le prénom a été modifié à la demande de la personne.

Cet article a été adapté de l’original en français.