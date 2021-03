Un aperçu de ce qui se passe lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022 en Europe dimanche:

GROUPE B

L’Espagne affronte la Géorgie sous pression pour obtenir une victoire convaincante à Tbilissi après avoir été tenue 1-1 à domicile par la Grèce lors de son match d’ouverture. L’équipe de Luis Enriques a dominé la possession contre les Grecs et a obtenu un premier match de lvaro Morata, mais un penalty concédé en seconde période a ruiné leurs chances de victoire. Malgré le revers, Luis Enrique s’est dit satisfait de ce qu’il a appelé la meilleure performance défensive de son équipe sous sa direction. La Géorgie a créé des occasions de marquer mais a perdu 1-0 contre la Suède lors de son premier match. Zlatan Ibrahimovic a opposé le vainqueur suédois à la Géorgie lors de son premier match international en près de cinq ans. La Suède cherchera à maintenir son bon départ lors de sa visite au Kosovo. Ce sera la première rencontre entre les deux parties.

GROUPE C

L’Italie a perdu trois joueurs clés lors de sa première victoire 2-0 contre l’Irlande du Nord. Le capitaine Giorgio Chiellini et les attaquants Domenico Berardi et Francesco Caputo ont quitté l’équipe samedi avec divers problèmes physiques. Francesco Acerbi devrait remplacer Chiellini en défense contre la Bulgarie, tandis que Federico Chiesa et Andrea Belotti devraient intervenir dans l’attaque. Berardi a ouvert le score contre l’Irlande du Nord pour son troisième but en autant de matchs pour l’équipe nationale. L’entraîneur italien Roberto Mancini cherche une performance plus complète après le déclin des Azzurri en seconde période contre l’Irlande du Nord. L’Italie, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, est sur une séquence de 23 matches sans défaite. Dans l’autre match du groupe, la Suisse accueille la Lituanie.

GROUPE D

L’entraîneur français Didier Deschamps exigera une amélioration significative de ses joueurs clés contre le Kazakhstan, après le match nul tiède en milieu de semaine à domicile contre l’Ukraine pour les champions du monde. Sa fidélité à l’avant-centre Olivier Giroud, par exemple, est mise à l’épreuve. Car si Giroud a très bien fait pour la France au fil des ans, son âge avancé et son manque de netteté du match de ne pas jouer pour Chelsea commencent à le dire. Il pourrait maintenant être temps de donner une chance à Anthony Martial de Manchester United. C’est l’Ukraine contre la Finlande dans l’autre match. Le Finlandais Teemu Pukki cherche à continuer sa forme de but pour le club et le pays. Ses 22 buts en championnat ont rapproché Norwich de deuxième rang de la promotion en Premier League, et il a marqué deux fois contre l’Ukraine lors du premier match de groupe pour atteindre 29 buts internationaux. Cela ne le met que trois derrière le record national de l’ancienne star de Barcelone Jari Litmanen.

GROUPE F

Le Danemark, tête de série, semble déjà contrôler le groupe après le premier tour de match. Une solide victoire 2-0 à l’extérieur contre Israël alors que l’Écosse et l’Autriche se sont décrochés des points pour un match nul 2-2 à Glasgow était le début parfait. Les Danois classés n ° 12, une place au-dessus de l’Allemagne, sont favorisés pour gagner à domicile contre la Moldavie n ° 177, qui était tenue à un match nul à domicile par les îles Féroé jeudi. L’Autriche accueille désormais les îles Féroé, et de nombreux membres de l’équipe d’Écosse joueront devant des fans pour la première fois cette saison en Israël. Après le programme de vaccination rapide d’Israël, 5000 fans étaient à l’intérieur du stade Bloomfield à Tel Aviv pour voir le Danemark gagner.

GROUPE I

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, se dit satisfait de ses options de milieu de terrain malgré l’absence de Jordan Henderson, qui est un doute pour le Championnat d’Europe en raison d’une blessure à l’aine. Mason Mount et Declan Rice pourraient être au milieu de terrain anglais contre l’Albanie lors du deuxième match de qualification pour la Coupe du monde, qui fait suite à une victoire 5-0 contre Saint-Marin. Southgate appelle Mount of Chelsea un joueur très intelligent »qui peut créer un équilibre avec West Ham’s Rice, son ami d’enfance. Le milieu offensif de Manchester City Phil Foden pourrait également avoir une autre chance d’impressionner à Tirana. L’Angleterre sera privée de l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford en raison d’une blessure au pied. Après un match nul 3-3 lors de leur rencontre lors du match d’ouverture de groupe, la Pologne et la Hongrie ont des matchs moins exigeants. La Pologne accueille Andorre et la Hongrie est absente à Saint-Marin.

GROUPE J

Une victoire 3-0 contre l’Islande lors du match d’ouverture a pris une partie de la pression sur l’Allemagne après sa défaite 6-0 contre l’Espagne l’année dernière. La Roumanie à l’extérieur pourrait constituer plus de menace pour une équipe allemande qui n’a pas de nombreux joueurs de l’équipe première en raison de blessures et d’un cas de coronavirus la semaine dernière. Cela signifiait que l’entraîneur Joachim Lw jouait le milieu de terrain défensif Emre Can comme un arrière gauche de fortune contre l’Islande. Leon Goretzka et Leroy San sont les derniers doutes sur les blessures. La Roumanie vient de remporter une victoire serrée 3-2 contre la Macédoine du Nord et n’a pas joué contre l’Allemagne dans un match de compétition depuis un match nul 1-1 au Championnat d’Europe en 2000. Face à l’Arménie, l’Islande est sans milieu de terrain d’Everton Gylfi Sigurdsson alors qu’il tente de le faire. retrouvez la forme qui a conduit la nation de l’Atlantique Nord au Championnat d’Europe 2016 et à la Coupe du monde 2018. La Macédoine du Nord accueille le Liechtenstein.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports