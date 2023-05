La France veut sanctionner les footballeurs pour avoir rejeté les maillots LGBTQ

Plusieurs athlètes ont choisi de ne pas jouer le week-end plutôt que de porter un maillot avec un numéro arc-en-ciel

Un certain nombre de joueurs de football professionnels en France ont attiré l’ire du ministère des Sports du pays pour avoir refusé de participer à une campagne annuelle de lutte contre l’homophobie à l’échelle de la ligue, ont rapporté les médias français.

Au cours du week-end, toutes les équipes des divisions françaises de Ligue 1 et de Ligue 2 ont dû porter des uniformes avec des numéros de couleur arc-en-ciel dans le dos dans le cadre de l’initiative. Cependant, des joueurs de plusieurs clubs, dont Zakaria Aboukhlal du Toulouse FC et Mostafa Mohamed de Nantes, ont été omis de la liste après avoir refusé de porter les maillots.

Aboukhlal, qui est marocain, a écrit sur les réseaux sociaux qu’il « a pris la décision de ne pas participer au match » pendant le week-end et a noté qu’il avait « la plus haute considération pour chaque individu, sans juger de ses préférences personnelles, de son sexe, de sa religion ou de son origine. C’est un principe. »

« Le respect est une valeur que je tiens en haute estime. Cela s’applique aux autres, mais aussi à mes propres croyances. Je ne pense pas être la bonne personne pour participer à cette campagne », écrit-il, demandant que sa décision soit respectée.

En réponse, la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a demandé que les joueurs qui refusaient de participer à la campagne anti-homophobie soient sanctionnés par leurs clubs respectifs.

« Je regrette profondément qu’on n’ait pas 100% des joueurs en France qui se retrouvent dans ce message de non-discrimination », Oudéa-Castera a déclaré dimanche. Elle a ajouté que c’est le « responsabilité des clubs » de prendre des mesures contre les athlètes pour avoir refusé de participer à une campagne anti-discrimination impliquant tous les clubs.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Veran a également fustigé la décision des joueurs, appelant leur refus de revêtir les maillots LGBTQ « anachronique ».

« Je lisais un article tout à l’heure où quelqu’un, un coach je crois, disait que l’homophobie était une opinion : non, c’est un crime »a-t-il déclaré à la chaîne de télévision France 2.

Au cours des dernières années, les organisations sportives du monde entier ont encouragé leurs athlètes à participer à des campagnes pro-LGBTQ similaires. Cependant, certains athlètes ont refusé de participer, invoquant leurs convictions personnelles.

Plus tôt cette année, Ivan Provorov, 26 ans, un défenseur russe des Flyers de Philadelphie de la LNH, a suscité un contrecoup après s’être retiré d’un échauffement d’avant-match où il aurait dû porter un chandail d’échauffement de couleur arc-en-ciel à l’appui de le mouvement des fiertés.

Provorov a expliqué que s’il respectait « le choix de chacun » il a choisi de « rester fidèle à moi-même et à ma religion. » Néanmoins, sa décision a provoqué l’indignation dans les cercles de la LNH, un certain nombre d’experts réclamant le retrait du Russe du club et même son expulsion des États-Unis.